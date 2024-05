Comerțul cu ridicata în luna martie 2024 – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, în Luna Martie 2024

In luna martie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut, fata de luna februarie 2024, ca serie bruta, cu 7.1% si a scăzut, ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, cu 1.5%, datorita creșterii cifrei de afaceri din activitățile de intermediere in comerțul cu ridicata (+23.8%), comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri (+12.5%). Comparativ cu luna martie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, a scăzut, ca serie bruta, cu 7%, ca urmare a scăderii comerțului cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-14.2%), comerțului cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului (-13.9%). (Sursa: INS)

Porțile De Fier III, Pe Masa De Discuții

Serbia si-a anunțat intenția de a construi a treia hidrocentrala pe Dunăre in parteneriat cu Romania, proiectul Porțile de Fier III fiind unul de importanta speciala pentru Serbia si unul dintre cele mai mari proiecte energetice din regiune. Centrala va fi construita la km 1007 al Dunării, cu posibilitatea de a stoca energie. Serbia își asigura circa 20% din consumul sau de energie electrica de la hidrocentralele de pe Dunăre. Discuțiile sunt însă încă la un nivel incipient. (Sursa: Economica.net)

Top 3 Producători De Cipuri, La Nivel Mondial

Cel mai mare producător de cipuri din China, SMIC, este acum al treilea furnizor de semiconductori la nivel mondial, potrivit datelor Counterpoint. Cota de piață a producătorului chinez din veniturile totale ale activității globale de turnatorie s-a ridicat, in T1 2024, la 6%, de la 5% anul trecut, depășind GlobalFoundries si United Microelectronics Corporation din Taiwan. Acest lucru plasează SMIC imediat sub TSMC din Taiwan (cota de 62%) si Samsung Foundry din Coreea de Sud (13%), pentru prima data in istoria companiei, ca rezultat al unei cereri in revenire in China. (Sursa: CNBC)

Preturile Petrolului S-Au Stabilizat

Preturile petrolului s-au stabilizat aproape de cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, in jurul valorii de 82 USD/baril, din cauza creșterii stocurilor de țiței din SUA si a așteptărilor ca Rezerva Federala sa mențină ratele dobânzilor ridicate pentru o perioada mai lunga. In ciuda cererii globale record, preturile țițeiului au scăzut cu 11% fata de vârful din acest an, influențate de stocurile abundente, perspectiva economica slaba a Chinei si incertitudinile privind politica monetara a SUA. Alianța OPEC+, condusa de Arabia Saudita si Rusia, este așteptată sa extindă reducerile de producție, in timp ce analiștii de la Citigroup au menționat o slăbire a pieței din cauza creșterii stocurilor si a cererii slabe. (Sursa: Bloomberg)

2B Intelligent Soft Pret curent 12.60 RON (0.00% ) MCap 171M P/E 13.22

2B Intelligent Soft (BENTO) a încheiat primul trimestru al anului cu venituri din exploatare de 25.6 mil. RON, in creștere cu 201% comparativ cu T1 2023, si un profit net de 6.8 mil. RON, in creștere cu 714% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Pentru anul in curs, compania își menține bugetul de venituri si cheltuieli, care prevede venituri din exploatare de 78 mil. RON si un profit net de 15.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Prospectiuni București Pret curent 0.2130 RON (3.90% ) MCap 152M P/E 4.9748

Prospectiuni a încheiat primul trimestru al anului cu o cifra de afaceri in scădere cu 15%, ajungând la 47.6 mil. RON. Scăderea a fost generata, pe de o parte, de scăderea numărului de proiecte in desfășurare, iar, pe de alta parte, de amânarea unui proiect semnificativ. Totodată, profitul net a marcat o creștere cu 77%, ajungând la 3.5 mil. RON. Pentru anul 2024, compania prevede o creștere a volumului atât pe zona de servicii de investigare geofizica, cat si a activității de achiziție de date geofizice. (Sursa: BVB)

Erste Group Bank Ag Pret curent 234.20 RON (0.00% ) MCap 98.5B P/E 4.79

In cadrul celei de-a 31-a Adunare Generala Anuala a Erste Group Bank AG, acționarii au aprobat distribuirea unui dividend de 2.70 EUR pe acțiune pentru exercițiul financiar 2023, cu votul favorabil a 100% din capitalul social prezent. Descărcarea de gestiune pentru membrii Consiliului de Administrație si Consiliului de Supraveghere a fost aprobata cu un vot de 99.79% din capitalul social prezent. (Sursa: Economica.net)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 158.86 USD (1.74% ) MCap 814B

Producătorul taiwanez de cipuri TSMC preconizează o creștere anuala de 10% a veniturilor in industria globala a semiconductorilor. Vicepreședintele senior Cliff Hou descrie aceasta perioada ca fiind o "epoca de aur a oportunităților AI". In aprilie, TSMC si-a revizuit perspectivele de creștere la 10%. Compania se așteaptă ca vânzările din al doilea trimestru sa crească cu pana la 30%, datorita cererii puternice de semiconductori legați de AI. Statisticile privind comerțul mondial cu semiconductori prevăd o creștere de 13.1% in 2024. (Sursa: Reuters)

Ralph Lauren Corp Pret curent 168.520 USD (2.63% ) MCap 11.2B P/E 21.203

Acțiunile Ralph Lauren Corp. au scăzut pe piață, in ciuda unui raport peste așteptări pentru al patrulea trimestru fiscal, influențate de previziunile slabe pentru anul fiscal 2025. Profitul net a crescut la 90.7 mil. USD, sau 1.38 USD pe acțiune, de la 32.3 mil. USD, sau 0.48 USD pe acțiune, in urma cu un an. Compania preconizează o rata de creștere a veniturilor de o singura cifra pentru anul fiscal 2025, sub consensul de 4%. Justin Picicci a fost numit director financiar începând cu data de 23 mai. Acțiunile au câștigat 14% de la începutul anului pana in prezent, depășind câștigul de 11% al S&P 500. (Sursa: Marketwatch)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 80.85 USD ( -2.21% ) MCap 208B

Acțiunile Alibaba au scăzut cu peste 5% după anunțul companiei legat de o posibila vânzare de obligațiuni convertibile in valoare de 5 mld. USD. Potrivit surselor citate de Bloomberg, oferta ar putea fi lansata chiar in aceasta săptămâna. Acțiunile Alibaba s-au apreciat in 2024 cu 4.03% pe Bursa din Hong Kong si cu 6.67% pe bursa din New York. (Sursa: CNBC)

