Comisioane mai mici la ETF – TradeVille

Scutirile Fiscale Continua Sa Aducă Pierderi La Buget

Bugetul statului va pierde in anul următor aproximativ 72.7 mld. RON, reprezentând 4.2% din PIB, din diverse scutiri si deduceri fiscale, chiar daca a tăiat deja din taxarea preferențială. Cheltuielile fiscale au fost reduse in 2024, generate de modificări legislative, care s-au tradus printr-un deficit estimat la 5% din PIB. Reducerea taxării pentru anumite sectoare a fost o preocupare recenta, dar organismele internaționale avertizează asupra nevoii de venituri suplimentare pentru a combate evaziunea fiscala. Principalele cheltuieli fiscale includ scutiri pentru investiții si cercetare-dezvoltare, impozite reduse pentru capitalul propriu si aplicarea unor cote reduse de TVA. (Sursa: Profit.ro)

Resursele Si Consumul De Energie In 2023

In perioada ianuarie – octombrie 2023, resursele de energie primara au scăzut cu 1.8%, totalizând 27,561 tone echivalent petrol (tep), o diminuare de 491,200 tep fata de anul precedent. Producția interna a crescut ușor, cu 22,000 tep (+0.1%), ajungând la 14,990 tep, in timp ce importurile au înregistrat o scădere de 513,200 tep (-3.9%). Din resursele principale, cărbunele net si țițeiul au cunoscut reduceri semnificative, in timp ce gazele naturale si energia electrica din surse diverse au înregistrat creșteri. Consumul final de energie electrica a scăzut cu 6.3%, iar exportul a crescut considerabil, ajungând la 9.439 mil. kWh. (Sursa: INS)

BCE – Fără Creșteri Suplimentare A Dobânzilor

BCE menține dobânzile la un nivel record, in ciuda inflației in scădere, rezistând așteptărilor privind reduceri iminente. Subliniind revenirea inflației si presiunile persistente asupra preturilor, aceasta rămâne angajata in continuare in direcția unei politici restrictive. Punând capăt achizițiilor de obligațiuni din era pandemica, rata de depozit se situează la 4%, in timp ce dobânda de referință se menține la același nivel, de 4.5%. Proiecțiile indica o creștere a ratei inflației mai mica, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: Reuters)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 0 RON ( ) MCap 164M

SAI Patria Asset Management SA a anunțat reducerea comisionului de administrare plătit de fondul ETF BET Patria - Tradeville administratorului la 0.075% lunar, de la 0.1% pe luna, aplicat la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul, conform prospectului de emisiune. De asemenea, se reduce comisionul de depozitare a activelor, comisionul de decontare a tranzacțiilor la BVB si comisionul de custodie a instrumentelor financiare la. Astfel, conform calculelor realizate, ETF-ul care urmărește indicele BET își va reduce taxele aplicate investitorilor de la 1.89% la doar 1.49%. Totodată, valoarea activelor a depășit pragul de 160 mil. RON, iar, numărul de investitori a sărit de 14,000. (Sursa: PatriaFonduri, BVB)

Digi Communications Pret curent 44.5 RON (0.45% ) MCap 4.45B P/E 1.5

Digi a intrat in negocieri avansate cu firma australiana de investiții Macquarie pentru a vinde rețeaua de fibra optica din Spania, la o evaluare de circa 1 mld. EUR, cu obiectivul de a obține fonduri pentru extinderea rapida pe piața spaniola. Operatorul roman a anunțat ca intenționează sa vândă o parte din rețeaua sa de fibra optica pentru a crea vehicule specifice de investiții. Scopul principal este consolidarea poziției pe piața de telefonie mobila si achiziționarea de active, mai ales in contextul fuziunii dintre Orange si MasMóvil. Compania a avut o creștere notabila pe piața spaniola si vizează extinderea in regiunea Andaluzia in parteneriat cu Abrdn. (Sursa: Profit.ro)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 1.010 RON (1.41% ) MCap 103M P/E -4.065

Holde Agri Invest a informat despre finalizarea Etapei 1 a majorării capitalului social cu 3,019,208 acțiuni noi subscrise, reprezentând 7.55% din totalul de 40 mil. acțiuni disponibile, la un preț de 1 RON pe acțiune, pe baza drepturilor de preferință HAIR05. Acțiunile de Clasa A nesubscrise vor fi incluse intr-un plasament privat, care se va derula in perioada 15.12.2023 – 03.01.2024, cu posibilitatea închiderii anticipate. (Sursa: BVB)

Aages Pret curent 3.78 RON (0.00% ) MCap 37.8M P/E 7.98

AAGES a informat piața cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație a companiei cu privire la distribuirea in proporție de 40-50% a profitului net realizat in 2023 sub forma de dividende, in cursul anului 2024. (Sursa: BVB)

Vrancart Pret curent 0.162 RON (0.00% ) MCap 273M P/E 13.240

Vrancart a anunțat convocarea AGA, pentru data de 25/26 ianuarie 2024, unde, printre cele mai importante puncte, se va discuta aprobarea majorării capitalului social, cu suma de 31.9 mil. RON, de la 169.1 mil. RON, la 201.1 mil. RON, prin emiterea unui număr de 319.2 mil. acțiuni noi, cu o valoare nominala de 0.1 RON fiecare. In prima etapa, fiecare deținător de drepturi de preferință va putea subscrie proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, fără prima de subscriere. Rata de subscriere va fi de 0.1887403, iar data de înregistrare este propusa pe 16 februarie 2024. (Sursa: BVB)

Connections Consult Pret curent 5.40 RON (0.93% ) MCap 70.6M P/E 10.18

Connections Consult a anunțat piața cu privire la semnarea unui contract in suma de 10.9 mil. RON (plus TVA), cu un client din sectorul public, pentru livrarea de produse software, echipamente hardware, servicii de instalare, configurare, testare si instruire personal necesare pentru virtualizarea si centralizarea aplicațiilor deja existente in infrastructura clientului. Marja așteptată de către companie este de cca. 10%. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 9.00 RON (0.00% ) MCap 59.9M P/E 38.22

Furnizorul de tehnologii sustenabile si deținătorul brandului Allview, Visual Fan, a informat piața cu privire la finalizarea si punerea in funcțiune a centralelor fotovoltaice pentru Compania de Apa Arad S.A. Proiectul a avut ca obiectiv construcția a doua centrale fotovoltaice cu o putere totala de 799.5 kWp, amplasate in cadrul Uzinei de Apa II si a Stației de Epurare Arad. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Pret curent 511.30 RON (0.04% ) MCap 307B

BMW Group a obținut o licență de testare pentru conducerea autonoma de nivel 3 pe drumurile de mare viteza din Shanghai, un pas important in direcția introducerii mașinilor fără șofer pe cea mai mare piață auto din lume. Constructorul auto german intenționează sa lanseze funcționalitatea de conducere autonoma L3 in conformitate cu reglementările chineze. Aceasta noua licență extinde capacitățile de testare ale BMW pentru tehnologii avansate de conducere autonoma in Shanghai, după o licență anterioara acordata in 2018 pentru testarea pe o porțiune mai scurta de drumuri publice. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 73.00 USD (2.16% ) MCap 187B

Alibaba injectează o suma suplimentara de 634 mil. USD in Lazada, divizia sa din Asia de Sud-Est, pe fondul intensificării concurentei regionale. Aceasta ultima investiție aduce totalul injecțiilor Alibaba in Lazada in acest an la peste 1.8 mld. USD. Mișcarea urmează investiția de 1.5 mld. USD a omologului chinez TikTok in unitatea de comerț electronic a GoTo, cu sediul in Indonezia, pentru a-si relansa activitatea de shopping online, la trei luni după ce platforma de videoclipuri scurte a fost nevoita sa suspende serviciile de vânzare cu amănuntul. Divizia International Commerce a companiei Alibaba, care include si Lazada, a înregistrat in acest an o creștere cu doua cifre a veniturilor trimestriale, deși a înregistrat in continuare pierderi la nivelul profitabilității. (Sursa: Technode)

Berkshire Hathaway Inc Pret curent 359.50 USD ( -0.70% ) MCap 781B

Berkshire Hathaway, holdingul american condus de Warren Buffett si-a majorat participația la Occidental Petroleum prin achiziționarea a aproximativ 10.5 mil. de acțiuni pentru aproape 590 mld. USD. Aceste achiziții au fost efectuate in cadrul a cinci tranzacții la preturi cuprinse intre 56.31 si 57.08 USD/acțiune, conform informațiilor furnizate de Occidental. Berkshire, care este acum cel mai mare acționar al Occidental cu puțin peste 27% dintre acțiuni, deține, de asemenea, acțiuni preferențiale si warants pentru o achiziție suplimentara de aproximativ 83.9 mil. de acțiuni la 56.62 USD/acțiune, in valoare totala de 4.7 mld. USD. Creșterea consistenta a acțiunilor Occidental de către Buffett in ultimii trei ani a stârnit speculații cu privire la o potențială achiziție completa, pe care Buffett a negat-o. (Sursa: SeekingAlpha)

Microsoft Corporation Pret curent 367.30 USD ( -1.89% ) MCap 2.72T P/E 37.61

Un analist de la Truist a stabilit un preț țintă pe 3 ani de 600 USD/acțiune pentru Microsoft, sugerând o creștere de 60% fata de prețul de închidere recent. Optimismul se învârte in jurul pașilor făcuți de Microsoft in domeniul inteligentei artificiale (AI) si a potențialului sau de inovații viitoare pe aceasta piață in creștere rapida. Alți analiști, cum ar fi Frederick Havemeyer de la Macquarie, anticipează, de asemenea, creșteri semnificative pe măsură ce monetizarea profitabila se extinde in următorii ani datorita adoptării Copilot. Acțiunile Microsoft au înregistrat deja o creștere de 56% in acest an. (Sursa: Barrons)

General Motors Co Pret curent 35.66 USD (4.88% ) MCap 50.1B P/E 4.46

Unitatea de robotaxi Cruise a General Motors a concediat 9 persoane cheie din companie, inclusiv pe directorul de operațiuni Gil West, pe fondul unei anchete de siguranță in curs de desfășurare in urma unui incident petrecut in San Francisco, când o femeie a fost lovita si tarata de un vehicul Cruise. Reorganizarea vine după demisiile directorului general si ale cofondatorului, Cruise concentrându-se acum pe reconstruirea încrederii si a transparentei. Investigația, care se preconizează ca se va încheia in ianuarie, implica preocupări legate de prezentarea eronata a tehnologiei de siguranță, ceea ce a determinat o examinare de reglementare si potențiale amenzi. Noul președinte al unității a subliniat nevoia de responsabilitate si transparenta in continuare, recunoscând provocările cu care se confrunta divizia de vehicule autonome. (Sursa: Reuters)

