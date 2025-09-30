O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:59
465 citiri
O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
FOTO Unsplash

Acţiunile UiPath (PATH) au urcat marţi cu 20% la bursa de la New York, după anunţul oficial al unui parteneriat cu NVIDIA menit să integreze soluţii de inteligenţă artificială în fluxuri de lucru considerate sensibile, precum detectarea fraudei sau gestionarea pacienţilor în domeniul medical. Compania, fondată de românii Daniel Dines şi Marius Tîrcă, a transmis că această colaborare vizează oferirea unor capacităţi AI adaptate pentru medii în care acurateţea şi securitatea sunt critice.

Comunicatul UiPath menţionează combinarea expertizei proprii în „agentic automation” — un concept prin care agenţi software colaborează cu oameni şi roboţi pentru procese complexe — cu modelele deschise NVIDIA Nemotron şi cu microserviciile NVIDIA NIM. Potrivit sursei, această integrare ar urma să permită implementarea mai rapidă a modelelor de inteligenţă artificială pentru procesarea limbajului natural, recunoaşterea imaginilor şi analize predictive în cadrul companiilor mari.

Un element central al parteneriatului este lansarea unui Integration Service Connector, serviciu prin care clienţii pot conecta direct platforma UiPath cu infrastructura NVIDIA, pentru reducerea timpului şi a costurilor necesare adoptării soluţiilor AI. UiPath anunţă, de asemenea, explorarea extinderii acestor oferte în sectoare reglementate, inclusiv prin dezvoltarea de agenţi diferenţiaţi şi opţiuni pentru medii on-premises sau izolate de internet.

Graham Sheldon, Chief Product Officer UiPath, a comentat orientarea spre sectoare sensibile: „Procese precum detectarea fraudei sau gestionarea datelor medicale cer un AI care să fie puternic, dar și de încredere. Prin integrarea directă a modelelor NVIDIA în platforma noastră, clienţii pot să-şi orchestreze propriile modele cu guvernanţă la nivel enterprise, ceea ce le oferă control şi transparenţă.”

Reprezentanţii NVIDIA au exprimat interesul crescut al clienţilor corporate pentru soluţii AI robuste şi sigure aplicabile în domenii complexe. Reacţia pozitivă a pieţei bursiere a reflectat aşteptările investitorilor privind posibilitatea ca UiPath, după perioade de volatilitate de la listarea din 2021, să câştige tracţiune pe termen lung prin consolidarea poziţiei în zona de automatizare susţinută de AI.

Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție
Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, a afirmat marți, 20 septembrie, că instituțiile publice au ajuns să fie tratate drept „o atracție pentru pilele...
Centrele de date pentru AI, o povară pentru americani: Pompieri suprasolicitați și milioane pierdute în taxe
Centrele de date pentru AI, o povară pentru americani: Pompieri suprasolicitați și milioane pierdute în taxe
Creșterea explozivă a infrastructurii dedicate inteligenței artificiale în SUA nu aduce doar locuri de muncă și investiții, ci și probleme sociale și financiare neașteptate. În Ohio,...
#bursa, #UiPath, #Nvidia , #bursa
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat sa-i plateasca unei paciente 80.000 de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cum sa recunosti capcanele financiare si sa-ti tii banii in siguranta

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
  2. Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție
  3. Centrele de date pentru AI, o povară pentru americani: Pompieri suprasolicitați și milioane pierdute în taxe
  4. Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming
  5. Paradox tragic în America: Au rămas fără muncitori în fabrici, dar cu banii irosiți pe inteligența artificială. Avertismentul șefului Ford
  6. CSAT pe tema Nordis, cerut lui Nicușor Dan. Lista de solicitări, în 6 puncte, pe masa președintelui. Avertismentele păgubiților: „Suspiciuni de complicitate la nivel înalt”
  7. Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Alocarea de capital în proiecte strategice este extrem de importantă pentru dezvoltarea pieței imobiliare din România”
  8. "Regele asfaltului" din România, gata să preia și combinatul siderurgic de la Galați, după ce a devenit proprietarul celui de la Oțelu-Roșu. Ce condiții pune SURSE
  9. Șeful Ford dezvăluie cum „trișează” producătorii chinezi de mașini electrice: „Sprijinite de guvernele lor locale”. Sugerează că ar vrea și el același lucru
  10. Noul șef al Dacia anunță cum va ține piept marca românească concurenței din China. Katrin Adt, venită de la Mercedes, mizează pe „libertate” și „mobilitate accesibilă”