Construcțiile își continuă creșterea – TradeVille

În iulie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut față de luna iunie 2025 cu 27,2% ca serie brută și cu 20,1% ajustat sezonier, cele mai mari creșteri fiind la lucrările de reparații capitale, întreținere și reparații curente și construcții noi. Creșterea s-a manifestat pe toate tipurile de obiecte de construcții, în special la clădirile rezidențiale, nerezidențiale și construcțiile inginerești. Comparativ cu iulie 2024, volumul lucrărilor de construcții a urcat cu peste 40% ca serie brută, iar în primele șapte luni din 2025 creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut a fost de circa 12%, susținută de construcțiile noi și reparațiile capitale. (Sursa: INS)

Doar o treime dintre cele 39 de companii listate pe Bursa de Valori București între 2020 și 2025 se tranzacționează acum peste prețul din prima zi, restul înregistrând scăderi de până la 95%. Cele mai bune performanțe au fost DN Agrar (+300%), Norofert (+170%) și Simtel Team (+160%), companii care și-au respectat planurile, au raportat profitabilitate și au comunicat transparent cu piața. În schimb, firme precum Fire Bytes, Raiko sau GoCab au înregistrat scăderi importante. (Sursa: ZF)

În primul semestru din 2025, aproape 26% dintre băncile din România, respectiv 8 din 31, au înregistrat pierderi cumulate de 145 mil. RON, în timp ce 23 de bănci au raportat profituri cumulate de 7,58 mld. RON. Unele dintre băncile aflate pe pierdere sunt mici și au probleme persistente, iar viitorul lor este incert, mai ales în contextul în care și băncile medii sau mari pot fi afectate. În acest an, trei bănci – OTP Bank, Alpha Bank și First Bank – vor fi eliminate din statistici în urma unor tranzacții de fuziuni și achiziții. Profitul total al sistemului bancar românesc a depășit 7,4 mld. RON în S1 2025, într-un context de dobânzi ridicate, inflație în creștere și stagnare economică. (Sursa: ZF)

Banca Angliei a decis joi să mențină dobânda de politică monetară la 4%, cu un vot de 7-2 în cadrul comitetului de politică monetară, în timp ce doi membri au susținut o reducere de 25 puncte de bază. Decizia vine pe fondul unei inflații persistente de 3,8% în august și al unei economii cu perspective incerte privind creșterea și piața muncii. BOE a subliniat că prioritatea rămâne reducerea inflației la ținta de 2% pe termen mediu, dar a recunoscut riscurile generate de creșterea salariilor și de inflația serviciilor. Economiștii consideră că o posibilă reducere a dobânzii în noiembrie rămâne valabilă, în funcție de evoluția inflației și a datelor economice. (Sursa: CNBC)

Safetech Innovations Preț curent 0,990 RON (0,61%) MCap 161M P/E 13,019

Safetech convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.10.2025, având pe ordinea de zi aprobarea dividendului din profitul 2024, alegerea și remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Comitetului de Risc și Audit, precum și autorizarea unui program de răscumpărare acțiuni. Compania a propus distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,01 RON din profitul net al anului 2024 și cere autorizarea pentru a răscumpăra maximum 12,7 mil. de acțiuni la un preț între 0,2 și 2 RON, în vederea reducerii capitalului social. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Preț curent 1,995 RON (0,00%) MCap 1,77B P/E 15,526

Acțiunile Evergent Investments au urcat cu aproximativ 35% în 2025, transformând fondul în cel mai performant de la Bursa de Valori București, datorită combinării randamentelor portofoliului listat și investițiilor în private equity. Fondul, cu o capitalizare de 1,73 mld. RON și active totale de 3,75 mld. RON la sfârșitul lunii iunie, a beneficiat în special de aprecierea acțiunilor Banca Transilvania și OMV Petrom, precum și de investiții directe în imobiliare și agribusiness. Cea mai mare expunere rămâne pe sectorul financiar-bancar, participația la Banca Transilvania reprezentând aproape 39% din totalul activelor. (Sursa: ZF)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 19,98 RON (-1,09%) MCap 810M P/E 17,98

Alexandru Filip, CEO Purcari, a vândut pe 17 septembrie 50.800 de acțiuni ale companiei la 21 RON pe acțiune, într-o tranzacție de circa 1,07 mil. RON. Cumpărătorul nu a fost anunțat în comunicatul companiei, iar tranzacția a fost înregistrată separat de rulajul obișnuit din piață. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 28,50 RON (0,00%) MCap 3,14B P/E 8,03

One United Properties readuce la viață fostul hotel Muntenia din București printr-un parteneriat cu Ennismore, aducând brandul internațional The Hoxton pe piața locală. Situat lângă Facultatea de Arhitectură, hotelul va funcționa în 3 clădiri istorice de pe strada Academiei, cu o suprafață construită planificată de 7.100 mp pe un teren de 1.300 mp. Clădirile au fost achiziționate în 2022 pentru 3,73 mil. EUR plus TVA, având o valoare brută de dezvoltare estimată la 35 mil. EUR. The Hoxton este al doilea brand Ennismore lansat de One United, după Mondrian București. (Sursa: Economica.net)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 780,250 USD (0,58%) MCap 2T

Meta a lansat noii Ray-Ban Display (799 USD), primii ochelari inteligenți cu ecran integrat și brățara neurală pentru control prin gesturi, disponibili din 30 septembrie în SUA. Compania a lansat și modelul sport Oakley Meta Vanguard (499 USD) și noua generație Ray-Ban Meta Gen 2 (379 USD), cu autonomie și cameră îmbunătățite. Totodată, compania a introdus Horizon TV, aplicație pentru Quest VR, cu conținut de la Disney și Universal. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/S Preț curent 61,85 USD (6,27%) MCap 140B

Novo Nordisk a anunțat că pilula sa împotriva obezității, „pilula Wegovy”, a redus greutatea pacienților cu 16,6% în faza 3, având eficiență similară injecției Wegovy. Tratamentul este în evaluare la FDA, urmând o decizie în T4, iar producția ar putea fi realizată în SUA. În același timp, Eli Lilly lucrează la pilula Orforglipron, cu o reducere a greutății de aproximativ 12%, dar eficiență mai bună în controlul glicemiei. (Sursa: CNBC)

Darden Restaurants Inc Preț curent 192,74 USD (-7,69%) MCap 23,7B

Darden Restaurants, proprietarul Olive Garden și LongHorn Steakhouse, a raportat rezultate mixte în primul trimestru fiscal, cu un profit pe acțiune ajustat de 1,97 USD, sub așteptările Wall Street, dar cu venituri de 3,04 mld. USD, în linie cu prognozele. Veniturile nete au crescut cu 10,4% datorită achiziției Chuy’s Tex Mex, iar vânzările comparabile au avansat cu 4,7%. Compania și-a majorat estimarea pentru creșterea veniturilor în anul fiscal 2026 la 7,5%–8,5%, dar a păstrat prognoza pentru câștigurile ajustate pe acțiune. Acțiunile Darden au scăzut cu peste 6% în tranzacțiile premarket după publicarea rezultatelor. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Preț curent 30,57 USD (22,77%) MCap 127B

Intel a înregistrat o creștere de aproape 30% a acțiunilor după ce Nvidia a anunțat că va investi 5 mld. USD în companie pentru a dezvolta împreună cipuri pentru centre de date și PC-uri. Anunțul a dus cotația Intel la aproximativ 33 USD în tranzacțiile premarket de joi. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a descris parteneriatul drept o fuziune între ecosistemul AI Nvidia și platforma x86 a Intel, cu scopul de a deschide „o nouă eră a computingului”. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 3%, în timp ce Intel beneficiază și de sprijinul guvernului american, care a achiziționat recent 10% din companie. (Sursa: CNBC)

