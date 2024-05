Consumul din China încetinește - TradeVille

Romania, Creștere Economica De 3.5-4%

Potențialul de creștere economica al României se situează intre 3.5% si 4%, spune Valentin Lazea, economistul-șef al BNR. “O tara high income, cum este clasificata Romania de OECD, nu mai poate creste cu 5-7% oricât am vrea. Ce era posibil din 2001 in 2010, creșteri de 5-6%, erau posibile la nivelul nostru de atunci de dezvoltare. Din 2010 in 2020 era posibil sa creștem cu 4.5-5%. Acum potențialul este 3.5-4%”, afirma dl. Lazea in cadrul conferinței “Drumul romanilor spre excelenta prin aderarea la elita OECD”. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Autovehicule, In Creștere In Luna Martie 2024

In luna martie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 6.9%, ca serie bruta, fata de luna anterioara, in timp ce, fata de perioada similara a anului precedent, a scăzut cu 4%. Creșterea de la o luna la alta s-a datorat creșterilor înregistrate de activitățile de întreținere si reparare a autovehiculelor (+15.5%), comerțului cu piese si accesorii pentru autovehicule (+6.5%) si comerțului cu autovehicule (+6%). Pentru primele 3 luni, creșterea volumului cifrei de afaceri a fost de doar 0.9%. (Sursa: INS)

Consumul Din China Încetinește

Vânzările cu amănuntul din China au crescut cu 2.3% in aprilie 2024 fata de anul trecut, fiind mult sub estimările analiștilor, de 3.8%, indicând o creștere mult mai lenta comparativ cu rata de creștere raportata in luna precedenta, de 3.1%. Producția industriala, însă, a crescut cu 6.7%, reușind sa depășească așteptările analiștilor, de 5.5%, si rata înregistrata in martie 2024, de 4.5%. Investițiile in imobiliare, pe de alta parte, si-au accelerat ritmul de scădere, ajungând la -9.8% in primele patru luni ale anului 2024 fata de perioada similara a anului precedent. (Sursa: CNBC)

Aurul, Argintul Si Platina – Spre Noi Maxime

Preturile metalelor prețioase au primit un impuls major după ce datele privind inflația din SUA, mai mici decât anticipările analiștilor, au crescut perspectivele pe termen scurt pentru reducerea ratelor de către Rezerva Federala. Prețul aurului a atins miercuri cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, in timp ce argintul a atins maximul din ultimii trei ani, iar platina a urcat la cel mai înalt nivel din ultimul an. Analiștii se așteaptă ca prețul unciei de aur ar putea testa in curând nivelul de 2,400 USD, argintul ar putea urca la 30 USD/uncie, iar platina are potențialul de a creste pana la 1,130 USD/uncie. (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 14.54 RON ( -0.41% ) MCap 583M P/E 9.12

Purcari Wineries a anunțat numirea lui Bogdan Bayer in funcția de Director Comercial, începând cu 16 mai 2024, după ce Artur Marin, fostul Director Comercial a demisionat din funcție, după 13 ani de activitate in cadrul companiei, pentru a explora noi oportunități. Bogdan Bayer va prelua responsabilitatea creșterii strategice si durabile pe piețele existente si noi ale companiei. (Sursa: BVB)

Teraplast Preț curent 0.5490 RON (0.18% ) MCap 1.19B P/E 968.3270

Teraplast a anunțat convocarea AGA, pentru data de 27 iunie 2024, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, investitorii vor discuta aprobarea majorării de capital social, cu aport in numerar, in suma maxima de 22.2 mil. RON, de la valoarea curenta de 217.9 mil. RON la valoarea maxima de 240.1 mil. RON. Scopul majorării de capital este de a finanța planurile de dezvoltare si nevoile curente ale societății. In cadrul majorării de capital, pentru subscrierea unei acțiuni gratuite de către acționarii existenți ai societății la data de înregistrare, va fi nevoie de un număr de aprox. 9.8 drepturi de preferința. Fiecare acționar prezent la Data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferința egal cu numărul de acțiuni înregistrate in registrul acționarilor. Data de înregistrare a fost propusa pe 16 iulie, ex-date – pe 15 iulie, iar data plații este pe 17 iulie. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 24.25 RON (0.00% ) MCap 1.45B P/E 4.76

In urma rezultatelor financiare in scădere din primul trimestru al acestui an publicate de Transport Trade Services, prețul acțiunilor a scăzut cu peste 6% in timpul ședinței de tranzacționare de joi. Deși scăderea a fost una accentuata comparativ cu primul trimestru al anului precedent, rezultatele au fost semnificativ peste cele înregistrate in T1 2022. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 15.4 RON (4.05% ) MCap 102M P/E 23.7

Allview Solar Energy, divizia specializata in soluții de energie verde a companiei Visual Fan, a anunțat finalizarea instalațiilor fotovoltaice realizate pentru o companie multinaționala, pe clădirile unui hypermarket din Romania. Cele trei centrale fotovoltaice, cu o capacitate totala de 1.54 MWp, au fost proiectate, instalate si configurate in aproximativ doua luni, in localitățile Baia Mare, Satu Mare si Pitești. (Sursa: BVB)

Romgaz Preț curent 55.20 RON (2.41% ) MCap 21.2B P/E 4.94

Romgaz a informat piața cu privire la alegerea băncii JPMorgan, care va avea rolul de a conduce consorțiul de bănci care vor intermedia programul de emisiuni de obligațiuni desfășurat de companie pe piața externa. Programul MTN - Medium Term Notes prevede emisiuni de 1.5 mld. EUR, desfășurate in mai multe etape, fondurile fiind necesare pentru a finanța exploatarea proiectului de gaze Neptune Deep din Marea Neagra. (Sursa: ZF)

Hsbc Holdings Preț curent 6.9840 GBP (0.27% ) MCap 140B

Acțiunile HSBC au scăzut cu peste 3% la Hong Kong vineri, după informații conform cărora principalul acționar, Ping An Insurance, ar putea fi interesat sa-si reducă participația in banca britanica. Ping An a vândut acțiuni HSBC in valoare de 391.49 mil. HKD (50.19 mil. USD) pe 7 mai, reducându-si participația de la 8.01% la 7.98%. (Sursa: CNBC)

Reddit Preț curent 63.35 USD (12.36% ) MCap 1.45B

Reddit a încheiat un parteneriat cu OpenAI pentru a integra conținutul sau in chatbot-ul ChatGPT. ChatGPT si alte produse OpenAI vor folosi interfața de programare a aplicațiilor Reddit, prin care platforma va distribui conținutul sau. OpenAI va deveni, de asemenea, un partener de publicitate pentru Reddit. (Sursa: Reuters)

GSK PLC Preț curent 17.7100 GBP ( -0.70% ) MCap 89.1B

Compania britanica de farmaceutice GSK a strâns 1.25 mld. GBP (1.52 mld. USD) din vânzarea parții sale ramase in compania Haleon către investitori instituționali. Aceasta vânzare permite GSK sa își intensifice focusul pe dezvoltarea de produse, elemente cheie in strategia CEO-ului Emma Walmsley de a impulsiona profiturile. GSK a vândut aproximativ 385 mil. de acțiuni, echivalând cu o participație de 4.2% in Haleon. (Sursa: Reuters)

