Costul orar al forței de muncă – TradeVille

IRCC așteptat să depășească ROBOR în septembrie

Nivelul indicelui ROBOR a scăzut cu 0.65% de la începutul anului. Indicele IRCC a scăzut, de asemenea, cu 0.11%, însă urmează să crească la un nivel superior față de ROBOR. In acest moment, IRCC se situează la 5.86%, după ce a scăzut de la 5.97%. Pentru finalul lunii septembrie se așteaptă ca acesta sa ajungă la 5.99%. Aceste evoluții implica o ieftinire a creditelor pentru persoanele juridice si o ușoară creștere a costului creditelor pentru persoane fizice. (Sursa: Economica.net)

Costul orar al forței de munca

Fata de trimestrul I 2024, costul orar al forței de muncă a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în producția si furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apa calda si aer condiționat, industria extractiva si intermedieri financiare si asigurări. Comparativ cu T2 2023, costul orar al forței de munca in forma ajustata (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 15% in aceeași perioada din anul curent. (Sursa: INS)

Piața imobiliara din China, sub presiune

Analiștii de la JPMorgan afirma ca piața imobiliara din China continua sa fie vulnerabila deoarece masurile guvernamentale de stimulare si sprijin nu au fost „satisfăcătoare” in susținerea acestui sector. „Prăbușirea pieței imobiliare încă nu s-a terminat”, au declarat aceștia, adăugând ca preturile locuințelor nu se vor stabiliza pana cel mai devreme in 2025. (Sursa: CNBC)

Inflația din Coreea de Sud, la minimul ultimelor 42 de luni

Piețele din regiunea Asia-Pacific au scăzut marți după ce rata inflației din Coreea de Sud a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 42 de luni. Astfel, inflația de baza in Coreea de Sud pentru luna august a scăzut la 2% de la 2.6%, in linie cu așteptările analiștilor. (Sursa: CNBC)

Sipex Company Pret curent 0.308 RON (0.00% ) MCap 123M P/E 11.312

Sipex anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Menlo Electric, unul dintre liderii pieței in furnizarea de componente pentru centralele fotovoltaice. Prin acest parteneriat, Sipex își propune sa livreze un pachet complet pentru proiectele fotovoltaice format din panouri solare, baterii de înmagazinare, invertoare si cabluri. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 6.68 RON ( -6.96% ) MCap 1.2B P/E 6.06

Prețul acțiunilor TTS a înregistrat o corecție de 5% in prima zi după raportare. Astfel, prețul acțiunilor a atins 7.22 RON, pierzând 70 mil. RON din capitalizarea bursiera. De la începutul anului si pana la deschiderea de ieri, cotația a avut o evoluție negativa de peste 20%. Cu toate acestea, in ultimele 12 luni, prețul a înregistrat o creștere de 10%. (Sursa: ZF)

One United Properties Pret curent 0.625 RON ( -3.25% ) MCap 2.39B P/E 6.115

Analiștii de la BRK au oferit un preț țintă de 0.796 pentru acțiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties. Raportat la prețul de la începutul săptămânii, aceasta recomandare implica o creștere de 23% pentru următoarele 12 luni. In ciuda unei performante inferioare indicelui BET, analiștii sunt optimiști cu privire la planurile de dezvoltare ale business-ului in contextul unui climat macroeconomic favorabil. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3768 RON ( -1.62% ) MCap 2.13B P/E -195.3769

In luna iunie, fondurile de pensii private Pilon II au vândut acțiuni FP in valoare de 69 mil. RON, in timp ce pe partea de cumpărare s-au aflat investitorii de retail. Numărul de acțiuni vândute s-a ridicat la 164 mil., adică 80% din rulajul lunar al acțiunilor FP. Ponderea investitorilor de retail a urcat astfel de la 24.2% la 25.5%, in timp ce deținerea fondurilor de pensii private pilon II a fost de 14% in luna iunie 2024, comparativ cu 31% in urma cu un an. (Sursa: ZF)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 9.10 RON ( -1.09% ) MCap 226M P/E -13.81

Holdingul de materiale de construcții Roca Industry intenționează sa atragă pana la 10 mil. EUR de la investitori prin vânzarea unor obligațiuni cu scadenta cuprinsa intre 3 si 5 ani cu o dobândă anuala de pana la 12%. Pragul minim al emisiunii de obligațiuni este de 25 mil. RON care va determina succesul acestei operațiuni. Roca Industry dorește sa folosească resursele obținute pentru noi investiții precum achizițiile integrale sau parțiale de noi companii. (Sursa: ZF)

Norofert Pret curent 3.59 RON ( -0.55% ) MCap 62.3M P/E -11.14

Norofert anunță un parteneriat cu IFC, membra a Băncii Mondiale, pentru promovarea practicilor agricole durabile si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea de noi tehnici agricole. Norofert este primul emitent din piața AeRO cu un rating ESG de 35.8, situandu-se pe locul 17 din cele 56 de companii din sub-industria agro-chimica analizate la nivel global, rating obținut in 2022. (Sursa: NRF)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

