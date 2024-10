Creste apetitul pentru credite bancare – TradeVille

Creste apetitul pentru credite bancare

În primele 8 luni ale anului, 82.7% dintre împrumuturile acordate de către bănci au fost în RON, 16.38% în EUR și sub 1% în USD. Băncile din Romania au acordat credite noi populației și companiilor în valoare totala de 114 mld. RON, în creștere cu 28% față de perioada similara din 2023. Evoluția din prima parte a anului confirma apetitul în creștere al populației pentru împrumuturi, accesând 56.4% din valoarea creditelor noi. (Sursa: ZF)

Mai puține mașini electrice înmatriculate

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4.3% in primele 9 luni ale anului comparativ cu aceeași perioada din 2023, însumând puțin peste 115,000 de vehicule. Dinamica din Romania este cu mult superioară mediei din Uniunea Europeana (+0.3%). Este interesant de menționat faptul că, în ceea ce privește înmatriculările de mașini noi electrice, trendul descendent a continuat, înregistrând o scădere de aproximativ 37% fata de primele 9 luni din 2023. (Sursa: ZF)

Noi scăderi ale dobânzii in UK?

Economiștii din Marea Britanie considera foarte probabila scăderea ratelor dobânzilor într-un ritm mai alert decât se prognoza inițial datorita unor date-cheie care indica faptul ca presiunile inflaționiste se atenuează. Cu toate acestea, publicarea noului buget de către guvernul laburist la sfârșitul acestei luni s-ar putea dovedi crucial. Piețele monetare au luat în calcul o reducere cu 0.25% a dobânzii de referința pentru ședința din noiembrie si au alocat o probabilitate ridicata pentru o reducere de aceeași mărime la reuniunea Băncii Angliei din luna decembrie. (Sursa: CNBC)

Promisiunile lui Trump

Planurile de reforma fiscala înaintate de candidatul la președenția SUA, Donald Trump ar putea oferi scutiri totale sau parțiale de la plata impozitului pe venit pentru aproximativ 93.2 mil. de americani, potrivit ultimelor estimări. Până în prezent, Trump a propus, in mod oficial, eliminarea impozitului pe venit pentru bacșișuri si beneficii de asigurări sociale, precum si pentru plata orelor de munca suplimentare. Săptămâna trecuta, Trump a declarat ca ar putea lua în considerare și scutiri fiscale pentru pompieri, polițiști, personal militar si veterani de război. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3434 RON (1.00% ) MCap 1.22B P/E -111.7082

Conducerea Fondului Proprietatea a anunțat convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 2 decembrie 2024. Pe ordinea de zi, se regăsesc, printre altele, propunerea de delistare a certificatelor globale de depozit emise de The Bank of New York Mellon si tranzacționate pe bursa de la Londra. De asemenea, acționarii vor vota și aprobarea răscumpărării de până la 320.000.000 de acțiuni în cursul anului financiar 2025 cu un preț ce variază între 0.2 RON și 1 RON. (Sursa: BVB)

Chimcomplex Borzesti Onesti Preț curent 13.80 RON (0.00% ) MCap 4.2B P/E 933.52

Chimcomplex a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere cu compania britanica Econic Technologies în vederea explorării unei potențiale producție de polioli pe baza de dioxid de carbon cu scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea și performanța materialelor în diverse industrii și de a aduce și pe piața din Europa tehnologia durabila a poliolilor. Aceasta inițiativa are potențialul de a reduce amprenta de carbon in industriile europene, oferind polioli fabricați cu dioxid de carbon capturat in locul combustibilor fosili. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 8.00 RON ( -3.03% ) MCap 198M P/E -28.32

Valentin Albu, CFO Roca Industry a declarat ca, în următorii 2 ani de zile, holdingul dorește să atragă capital suplimentar pentru a susține planurile de expansiune si dezvoltare ale companiei. Domnul Albu considera ca piața de capital din Romania traversează un moment marcat de oportunități dar si de provocări semnificative pe scala globala din prezent. Acesta considera ca o sursa potențiala de creștere a pieței o reprezintă fondurile europene si inițiativele de dezvoltare axate pe tranziția verde si digitalizare. (Sursa: Financial Intelligence)

Elefant Online - Obligatiuni 2026 Preț curent 1.80 RON ( -14.69% ) MCap 314K P/E -0.02

Elefant Online S.A, având administrator judiciar desemnat pe BDO Business Restructuring S.P.R.L., a informat investitorii că, în data de 17 octombrie, instanța de judecata a confirmat Planul de reorganizare aprobat de creditori în 2 septembrie. Principalul mecanism care sta la baza reorganizării este realizarea transferului de active către un terț în vederea continuării business-ului. (Sursa: BVB)

Hsbc Holdings Preț curent 6.804 GBP (0.74% ) MCap 137B

HSBC a numit-o pe Pam Kaur ca nou director financiar, începând cu 1 ianuarie, si a anunțat o restructurare majora, împărțind operațiunile în două ramuri geografice: „Eastern markets” (Asia-Pacific si Orientul Mijlociu) si „Western markets” (Europa, Americi si Marea Britanie). Restructurarea include, de asemenea, reducerea duplicării proceselor si organizarea în patru unități: Hong Kong, Marea Britanie, wealth management internațional si banking corporativ si instituțional. (Sursa: CNBC)

General Motors Co Preț curent 53.51 USD (9.36% ) MCap 74.1B

Prețul acțiunilor General Motors a crescut cu peste 3% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Gigantul auto din Detroit a depășit așteptările analiștilor raportând venituri de 48.67 mld. USD și un profit pe acțiune de 2.96 USD. Managementul companiei a decis sa mărească prognozele pentru întreg anul, a treia oara consecutiv, pe măsura ce GM a reușit să își mărească preturile si astfel sa contrabalanseze vânzările mai mici din China și costurile cu forța de munca. (Sursa: CNBC)

Lockheed Martin Corporation Preț curent 580.38 USD ( -5.57% ) MCap 145B

Lockheed Martin a raportat rezultate mixte pentru trimestrul încheiat recent. Compania americana de apărare a înregistrat venituri de 17.1 mld. USD, puțin sub consensul analiștilor și un profit per acțiune de 6.84 USD, cu 5% peste estimări. Pentru întregul an fiscal, compania se așteaptă să genereze venituri de 71.25 mld. USD, în linie cu așteptările analiștilor. (Sursa: Investing.com)

Verizon Preț curent 41.8000 USD ( -4.35% ) MCap 174B

Verizon a raportat venituri trimestriale sub estimările analiștilor, din cauza unei scăderi a vânzărilor de echipamente wireless. Profitul per acțiune a fost de 1.19 USD, în timp ce veniturile s-au situat la 33.3 mld. USD. Comparativ cu anul trecut se observa o contracție a profitului pe acțiune. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a avut o dinamica negativa de 3% în ședința pre-market. (Sursa: Barron’s)

