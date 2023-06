Crește numărul firmelor care se dizolvă – TradeVille

Tot Mai Mulți Membri In Sistemul De Pensii Private

In primele 3 luni ale anului, sistemul de pensii private Pilon II a adăugat peste 87,000 de persoane, cu 45% mai mult decât in aceeași perioada din 2022, potrivit datelor ASF. 99% dintre noii membri au fost repartizați, aleatoriu, către un fond de pensii administrat privat in primul trimestru din 2023. Primele 3 fonduri, in funcție de numărul de participanți, cumulează un procent de 61% din numărul total de persoane din sistem. Lider rămâne NN, cu o cota de piață de 26%, urmat de AZT Viitorul Tău, cu 21%, podiumul fiind completat de Metropolitan Life, cu 14%. (Sursa: ZF)

Creste Numărul Firmelor Care Se Dizolva

Numărul firmelor dizolvate in primele 4 luni din acest an a depășit pragul de 13,000, reprezentând o creștere de 24.5% fata de anul trecut, conform datelor publicate de ONRC. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate in București, urmat de județele Timiș, Cluj si Constanta. La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme s-au înregistrat in Covasna, Ialomița si Mehedinți. Domeniul de activitate care a consemnat cele mai multe astfel de dizolvări (3,666) a fost comerțul cu ridicata si amănuntul, cu o creștere de peste 11% comparativ cu anul trecut. (Sursa: Financial Intelligence)

Fără Petrol Nu Se Poate

OPEC a declarat, in cursul zilei de ieri, ca, in aproximativ 20 de ani, cererea globala de petrol va creste pana la 110 mil. de barili pe zi, ceea ce va duce la o creștere cu 23% a cererii mondiale de energie. Membrii OPEC considera ca petrolul este de neînlocuit in viitorul apropiat. In cadrul conferinței inaugurale Energy Asia, care a avut loc in capitala malaieziana Kuala Lumpur, secretarul organizației a declarat ca petrolul va reprezenta aproximativ 29% din mixul energetic pana in 2045. (Sursa: CNBC)

Săptămâna De Foc Pentru Bănci

Marile instituții bancare din SUA sunt așteptate sa demonstreze ca dispun de suficient capital pentru a face fata oricăror noi turbulente din acest sector, in cadrul verificărilor efectuate de FED pe parcursul acestei săptămâni. Banca centrala va publica miercuri rezultatele „testelor de stres” ale băncilor, care evaluează cat de mult capital ar fi nevoie pentru ca instituția respectiva sa reziste la o recesiune severa. Exercițiul anual a fost introdus in urma crizei financiare din 2007-2009 si are un efect direct asupra politicilor de dividend si de răscumpărări de acțiuni proprii pentru bănci. (Sursa: Reuters)

Antibiotice Preț curent 0.688 RON (9.21% ) MCap 461M P/E 8.868

Compania autohtona a câștigat o noua licitație in Marea Britanie, rezultat al eforturilor sale de creșterea a exporturilor. Licitația câștigata in cea mai mare piață europeana pentru produse antiinfecțioase din gama penicilinelor sterile injectabile a fost organizata de Autoritatea Naționala de Sănătate. Contractul are o durata de 2 ani si o valoare de 5 mil. EUR. In prezent, cota de piață a celor de la Antibiotice Iași in Marea Britanie variază in intervalul 20-50% in funcție de produs. (Sursa: BVB )

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.366 RON (0.27% ) MCap 27.5M P/E 7.638

iHunt Technology Import Export a anunțat lansarea unor noi produse din linia de business iHunt Solar Energy. Astfel, compania completează aceasta noua linie de business cu doua noi Power Solutions care au o capacitate medie. Cele doua stații electrice portabile anunțate pot fi utilizate pentru alimentarea tuturor electrocasnicelor, a sculelor electrice, a aparaturii medicale, dar si pentru dispozitive folosite in drumeții. Compania a anunțat ca livrarea primelor unități a început încă din aceasta luna. (Sursa: BVB )

Agroland Agribusiness Preț curent 4.98 RON (0.00% ) MCap 28M P/E 13.73

Agroland Agribusiness a informat acționarii cu privire la opțiunile pe care le au in legătura cu acțiunile gratuite oferite de companie. Astfel, pentru acționarii înscriși pana la data de 28 iunie, aceștia vor avea la dispoziție 10 zile pentru a alege intre 0.0125742 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținuta sau de a accepta o distribuție de numerar echivalenta fracțiunii de valoare nominala cuvenita conform indicelui de alocare. In cazul acționarilor care nu vor efectua nici un demers, acestora le vor fi alocate acțiunile gratuite. (Sursa: BVB)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 118.340 USD ( -3.27% ) MCap 1.55T

YouTube testează, la nivel intern, un produs pentru jocuri online, potrivit unui email trimis de companie angajaților săi. Noul serviciu, numit "Playables", face parte din eforturile Alphabet de a intra pe noi piețe, pe fondul încetinirii creșterii publicității. Youtube, care numără miliarde de utilizatori lunar, este deja o destinație populara pentru gameri, concurând cu Twitch, de la Amazon, in ceea ce privește numărul de spectatori de secvențe transmise in direct. Prin găzduirea unei selecții de jocuri online, Playables ar oferi YouTube o prezenta mai mare in acest sector. (Sursa: WSJ)

International Business Machines Corporation (ibm) Preț curent 131.34 USD (1.48% ) MCap 120B P/E 65.69

IBM este pe cale sa încheie un acord pentru achiziționarea companiei de software Apptio, pentru aproximativ 5 mld. USD, o mișcare care ar aduce gigantului tehnologic capacitați mai mari de automatizare. Apptio, deținuta de compania de capital privat Vista Equity Partners, oferă instrumente care ajuta companiile sa tina evidenta software-ului si serviciilor pe care le folosesc, ajutând la o mai buna gestionare a costurilor. Printre clienții Apptio se numără giganți financiari precum Allstate si Bank of America. Achiziția vine pe fondul procesului de transformare in care se găsește IBM, care migrează spre afacerile de cloud hibrid si inteligenta artificiala. (Sursa: WSJ)

Lucid Group Inc Preț curent 5.550 USD (1.46% ) MCap 9.3B P/E -2.856

Constructorul britanic de automobile de lux Aston Martin a ajuns la un acord prin care va oferi producătorului american de vehicule electrice Lucid Group o participație de 3.7% din companie in schimbul accesului la “tehnologia sa de înalta performanta”. Aston Martin va emite aproximativ 28.4 mil. de noi acțiuni ordinare către Lucid Group, după ce va obține aprobarea din partea acționarilor. De asemenea, va face plăti in numerar eșalonate către Lucid, in valoare totala de aproximativ 232 mil. USD. (Sursa: Reuters)

Hsbc Holdings Preț curent 6.0410 GBP (0.27% ) MCap 121B

HSBC plănuiește sa părăsească sediul central din Canary Wharf si sa se mute intr-un birou mai mic din Londra, acesta fiind cel mai recent semn al modului in care trecerea la munca flexibila transforma cererea de birouri. HSBC caută alternative la zgârie-norii săi din Docklands, căutând un spațiu de lucru mai flexibil, adaptat la peisajul urban post-pandemic. Contractul de închiriere pentru actualul sau sediu central, care măsoară 1.1 mil. mp, va expira in 2027. HSBC a declarat ca opțiunea sa preferata este fostul sediu al BT Group Plc de lângă catedrala St. Paul. Banca a precizat ca va începe discuții mai detaliate cu privire la un potențial contract de închiriere, cu intenția de a se muta la sfârșitul anului 2026. (Sursa: Bloomberg)

JD.com Inc Preț curent 34.97 USD (0.29% ) MCap 109B

Gigantul chinez de comerț electronic, JD.com, va înființa un nou segment de business axat pe produse alimentare. Noua unitate Inovative Retail va cuprinde magazinele alimentare 7Fresh si platforma comunitara de achiziții, Pinpin. Noul segment va fi condus de un fost angajat al companiei, in timp ce JD Logistics, va avea un nou director general. Schimbările din conducerea JD.com au loc in contextul in care marile companii chinezești, precum Alibaba, au apelat la restructurări masive. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 241.05 USD ( -6.06% ) MCap 763B P/E 64.94

Prețul acțiunilor Tesla s-a majorat vertiginos in ultima perioada, ceea ce a propulsat valoarea de piață spre 1 tril. USD., determinând analiștii sa își revizuiască evaluările recente. Astfel, la începutul săptămânii, Goldman Sachs a retrogradat ratingul Tesla la “hold”, alaturandu-se astfel altor 2 mari bănci, JP Morgan si Barclays. Tesla a beneficiat in ultimele luni de o serie de știri pozitive, inclusiv de acordurile încheiate cu rivalii Ford si General Motors, pentru obținerea accesului la rețeaua stațiilor de încărcare. Pe de alta parte, pe termen lung, analiștii se așteaptă la o creștere semnificativa a cotației, Tesla, rămânând in continuare lider in domeniul autovehiculelor electrice. (Sursa: Reuters)

