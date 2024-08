Creștere neașteptată a inflației în zona euro – TradeVille

Toți indicii de la BVB, pe plus in ultimul an

Anul acesta, toți indicii BVB sunt pe plus, cu BET-TR urcând peste 50% in ultimele 12 luni. De la decembrie 2019, BET-TR a crescut cu 155%, mult peste alte piețe din regiune, conform lui Mihai Caruntu. Piața este sincronizata cu piețele dezvoltate. BET a atins recent un maxim de 18,749.5 puncte, cu o apreciere de 21%, de la începutul anului. (Sursa: ZF)

Numărul autorizațiilor de construcție, in scădere cu 1%

In iunie 2024 s-au eliberat 2,875 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in scădere cu 5.7% fata de mai, 70.7% fiind in zona rurala. Autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au scăzut cu 1.2%. Comparativ cu iunie 2023, numărul autorizațiilor rezidențiale a scăzut cu 4.7%, iar suprafața utila totala cu 21.8%. In semestrul I 2024, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 1.3% fata de aceeași perioada din 2023. (Sursa: INSSE)

Pregătiri pentru septembrie

Rezerva Federala a menținut dobânda de referință neschimbata in intervalul 5.25%-5.5% pentru a 8-a oara consecutiv. Jerome Powell a ținut sa sublinieze faptul ca inflația si-a continuat trendul descendent. Totodată, acesta a sugerat ca exista șanse pentru o prima reducere a ratelor la întâlnirea din luna septembrie. Cu toate acestea, Powell nu s-a ferit sa menționeze ca daca inflația inversează trendul am putea asista la prelungirea acestui ciclu de dobânzi ridicate. După conferința de presa, toți cei 3 indici americani înregistrau creșteri considerabile. (Sursa: Barron’s)

Creștere neașteptată a inflației in zona euro

Inflația de baza in zona euro a crescut, neașteptat, la 2.6% in iulie, fata de 2.5% in iunie, conform agenției de statistica a UE. Inflația de baza, excluzând articolele volatile, a atins 2.9%, depășind prognozele. Inflația in sectorul serviciilor a scăzut ușor la 4%. Aceasta creștere contrastează cu așteptările economiștilor de rate stabile. Germania si Franța au înregistrat, de asemenea, creșteri la 2.6%. In ciuda acestui fapt, BCE ar putea lua in considerare reduceri ale ratelor in septembrie, datorita creșterii economice modeste. (Sursa: CNBC)

Agroland Business System Pret curent 1.490 RON (0.68% ) MCap 134M P/E 24.066

Compania Agroland Business System a informat piața cu privire la derularea unui plasament privat accelerat. Fondatorul si principalul acționar al companiei, Horia Cardos a vândut 5.68 mil. de acțiuni ordinare ale societății la un preț de 1.4 RON pe acțiune. Tranzacția a fost realizata cu scopul de a sprijini creșterea lichidității acțiunilor companiei. Aproximativ 95% dintre acțiunile puse la vânzare au fost cumpărate in cadrul acestei oferte. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5430 RON ( -0.18% ) MCap 1.18B P/E 957.7442

TeraPlast a încheiat primul semestru al anului cu o cifra de afaceri de 428 mil. RON, in creștere cu 34%, dar cu pierderi de 6.6 mil. RON, pe fondul cheltuielilor nerecurente de 3.8 mil. RON si a extinderii accelerate a business-ului de folie stretch, Opal. EBITDA a crescut cu 15%, ajungând la aproape 27 mil. RON, iar marja EBITDA a fost de 6.3%. Grupul a înregistrat o creștere robusta a volumelor, cu 57%, la 54,009 tone, in S1 2024, si a dublat vânzările internaționale, acestea reprezentând 23.5% din cifra de afaceri consolidata. TeraPlast așteaptă ca rezultatul net sa devina pozitiv începând cu trimestrul al treilea. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 16.26 RON (0.99% ) MCap 5.52B P/E 6.78

Electrica a informat piața cu privire la constituirea unui joint venture cu EsyaSoft Holding Ltd. din Dubai, parte a grupului International Holding Company (IHC), care va avea ca obiect de activitate producția si operarea de tehnologii avansate din domeniul energiei verzi, destinate pieței naționale si europene, in care Electrica va deține 25% din capitalul social, iar EsyaSoft 75%. De asemenea, proiectul include si dezvoltarea si operarea unei infrastructuri pentru încărcarea autovehiculelor electrice. (Sursa: BVB)

Hsbc Holdings Pret curent 7.033 GBP (3.90% ) MCap 141B

HSBC a raportat un profit înainte de impozitare, pentru primele șase luni, de 21.56 mld. USD, peste estimările de 20.5 mld. USD. Veniturile au crescut cu 1.1%, ajungând la 37.3 mld. USD. Compania a raportat o creștere de 12% a veniturilor din administrarea averilor si a atras 345,000 de noi clienți in Hong Kong si 2.7 mil. in Marea Britanie. Banca a aprobat un dividend interimar de 0.10 USD/acțiune si o răscumpărare de acțiuni in valoare de 3 mld. USD. Acțiunile HSBC au crescut cu peste 3%, după anunț. (Sursa: CNBC)

The Kraft Heinz Company Pret curent 35.34 USD (4.43% ) MCap 43.1B P/E 13.68

Kraft Heinz, companie ce are in portofoliu branduri cunoscute de alimente si băuturi, a înregistrat venituri trimestriale in valoare de 6.5 mld. USD (-3.3% vs. T2 2023), cu 60 mil. USD sub nivelul anticipat de analiști. Cu toate acestea, profitul perioadei a depășit așteptările analiștilor cu 0.04 USD/acțiune, ajungând la 0.78 USD/acțiune. Pentru întreg anul, compania si-a menținut previziunile privind profitul, însă si-a redus perspectiva de creștere a vânzărilor. (Sursa: MarketWatch)

Boeing Co Pret curent 193.20 USD (3.39% ) MCap 113B P/E -25.45

In T2 2024, Boeing a obținut venituri operaționale in suma de 16.87 mld. USD (-14.6% vs. T2 2023), cu 480 mil. USD sub ținta anticipata de analiști. In ceea ce privește rezultatul net al perioadei, acesta s-a concretizat într-o pierdere in suma de 2.90 USD/acțiune, mai mare cu 0.89 USD/acțiune decât anticipau analiștii. Compania a anunțat ca l-a angajat pe Robert Kelly Ortberg in funcția de director general, un veteran al industriei aerospatiale. (Sursa: SeekingAlpha)

Mastercard Inc Pret curent 460.0500 USD (2.82% ) MCap 438B P/E 42.8715

Mastercard a raportat venituri operaționale trimestriale in suma de 7 mld. USD (+11.1% vs. T2 2023), depășind estimările analiștilor cu 150 mil. USD. Profitul per acțiune a urcat la 3.59 USD, cu 0.08 USD peste nivelul anticipat de analiști. Aceasta creștere are la baza majorarea cu 10% a volumului tranzacțiilor. (Sursa: SeekingAlpha)

T-Mobile Us, Pret curent 180.72 USD (3.06% ) MCap 217B P/E 35.16

T-Mobile US si-a crescut prognoza privind adăugarea de noi abonați plătitori lunar pentru 2024, datorita cererii puternice pentru planurile nelimitate cu beneficii de streaming. In al doilea trimestru, T-Mobile a adăugat 777,000 de abonați postpaid, depășind așteptările de 642,600 de abonați. Compania se așteaptă acum sa adauge intre 5.4-5.7 mil. de abonați in 2024, comparativ cu previziunile anterioare de 5.2-5.6 mil. de abonați noi. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 473.4000 USD (2.21% ) MCap 1.21T P/E 54.0937

Prețul acțiunilor Meta Platforms a înregistrat o creștere de peste 4% după publicarea rezultatelor trimestriale. Compania cunoscuta pentru platformele de socializare Facebook si Instagram a înregistrat o creștere de 22% a veniturilor si de 73% a profitului trimestrial comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, divizia Reality Labs continua sa piardă bani intr-un ritm alarmant. (Sursa: Barron’s)

Arm Holdings plc Ads Pret curent 142.04 USD (6.83% ) MCap 17.7B

Prețul acțiunilor companiei britanice Arm Holdings a scăzut cu peste 9% imediat după publicarea rezultatelor trimestriale. Compania recunoscuta pentru design-ul de semiconductori a înregistrat un profit de 0.40 USD/acțiune si venituri in creștere cu 39% fata de anul trecut pana la valoarea de 939 mil. USD. Dinamica prețului se datorează unei prognoze sub așteptările analiștilor pentru trimestrul in curs. (Sursa: Seeking Alpha)

