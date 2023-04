Creștere susținută a vânzărilor de mașini electrice - TradeVille

Încrederea în Economia României, In Creștere

Indicatorul "Încredere Macroeconomica" al Asociației CFA Romania a crescut in martie pentru a cincea luna consecutiva, totalizând 57.1 puncte. Pentru anul 2023, economiștii se așteaptă ca economia sa crească cu o rata de 3%, iar deficitul bugetar este prognozat la 5.1% din PIB. Datoria publica este așteptata sa se majoreze in următoarele 12 luni la 54% din PIB, iar rata anticipata a inflației este prognozata la 8.96%. In ceea ce tine de evoluția preturilor proprietăților rezidențiale, jumătate din respondenții sondajului CFA se așteaptă la o scădere a acestora, în timp ce 81% din respondenți considera preturile de acum supraevaluate. (Sursa: Economica)

Mai Putin Șomaj în Romania

Rata șomajului la nivel național, in martie, a fost de 3.02%, mai mica cu 0.06 puncte procentuale fata de luna anterioara, numărul total de șomeri in martie însumând peste 230,000 persoane. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural (peste 190,000) si au o vârsta cuprinsa intre 40 – 49 ani. Persoanele cu studii universitare au înregistrat o pondere mica in numărul șomerilor (4.32%) in timp ce majoritatea șomerilor au un nivel de studii primar sau nu au studii (29.78%). (Sursa: Economica)

Consumatorii Germani – Mai Putin Pesimiști

Un sondaj al institutului GfK a arătat ca starea de spirit a consumatorilor germani ar putea sa se îmbunătățească in luna mai, pe măsura ce temperarea preturilor la energie si creșterile salariale ar urma sa contracareze costul ridicat al vieții. Astfel, indicele de încredere al consumatorilor s-a îmbunătățit la -25.7 pentru luna mai, de la -29.3 in aprilie, aceasta fiind a șaptea creștere consecutiva. Chiar daca evoluția indicelui sugerează o redresare a sentimentului economic, el rămâne încă sub nivelurile de dinaintea pandemiei de acum 3 ani, când avea o valoare de -23.1. (Sursa: Reuters)

Creștere Susținuta A Vânzărilor De Mașini Electrice

Potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie, vânzările de mașini electrice au urcat la nivelul record de peste 10 mil. bucăți in anul 2022 – in creștere cu 55% fata de 2021, China reprezentând cca. 60% din piața. Evoluția vânzărilor confirma interesul in creștere pentru autovehiculele electrice, care depășeau, la sfârșitul lui 2022, 26 mil. unități aflate in circulație, o creștere de 60% in raport cu 2021. Pentru anul 2023, se estimează ca vânzările globale de vehicule electrice vor ajunge la aproape 14 mil. unități. (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Preț curent 0.748 RON ( -0.27% ) MCap 119M P/E 8.338

Conducerea companiei DN Agrar Group S.A. a anunțat piața cu privire la cantitatea de lapte livrata in primele trei luni ale anului curent. Astfel, compania a livrat cu 13.4% mai mult lapte comparativ cu același trimestru din 2022, ajungând la 13.45 mil. litri. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 8.83 RON ( -2.54% ) MCap 3.05B P/E 5.47

Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat valoarea consolidata a planului de investiții al Grupului pentru anul 2023. In acest sens, suma propusa se ridica la 1.08 mld. RON. Din aceasta suma, 825 mil. RON vor fi direcționate către Distribuție Energie Electrica Romania S.A., 65.2 mil. RON către Electrica Furnizare S.A., 10.5 mil. RON către Electrica Serv S.A., 16.3 mil. RON către Electrica Producție Energie S.A., 52 mil. RON către Green Energy Consultancy & Investments SRL si 94.8 mil. RON către Sunwind Energy SRL. (Sursa: BVB)

Sipex Company Pret curent 0.374 RON (0.00% ) MCap 149M P/E 7.428

Sipex, companie controlata in proporție de 91.8995% de către acționarul Gheorghe Constantin-Irinel, a anunțat încheierea unui parteneriat strategic cu TeraPlast. Parteneriatul susține strategia Sipex de creștere a gamei de produse distribuite prin cele 12 centre logistice la nivel național. Compania va introduce in portofoliu un sistem complet de încălzire prin pardoseala, dezvoltat de TeraPlast sub brandul NeoTer. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.852 RON ( -0.35% ) MCap 3.15B P/E 6.278

In urma Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale acționarilor One United Properties, au fost aprobate toate propunerile aflate pe ordinea de zi. Astfel, compania va oferi un dividend brut de 0.01 RON per acțiune, echivalentul unui randament de aproximativ 1%. Totodată, conform bugetului de venituri si cheltuieli, compania s-a angajat sa obțină, pentru anul in curs, o creștere cu 23% a cifrei de afaceri si cu 5% a profitului net. (Sursa: BVB)

Rompetrol Well Services Pret curent 0.632 RON (1.61% ) MCap 175M P/E 67.303

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Rompetrol Well Services, întrunita in data de 26.04.2023, a respins cele doua propuneri, referitoare la distribuirea de dividende, ale acționarului minoritar KJK Balkan Holding S.a.r.l (10.67% din drepturile de vot). Astfel, s-a respins schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut in anii precedenți in valoare de 12.85 mil. RON si distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv RON 0.0462 RON brut/acțiune, precum si schimbarea destinației sumei de 25.8 mil. RON din alte rezerve si distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0.0928 RON brut/acțiune. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Pret curent 295.37 USD (5.91% ) MCap 2.2T P/E 32.63

Microsoft a lansat un nou centru de date in Polonia, urmărind astfel o noua oportunitate de dezvoltare in așa-zisul "Polish Digital Valley". Activitatea Microsoft in Polonia a început in urma cu peste 30 de ani, compania americana operand deja in trei locații din jurul Varșoviei, fiecare dintre acestea având unul sau mai multe centre de date. (Sursa: comunicat companie)

GSK PLC Pret curent 14.740 GBP ( -0.79% ) MCap 74.1B

Pentru primele trei luni din acest an, GSK a raportat rezultate peste așteptările analiștilor, in urma creșterii vânzărilor de vaccinuri si tratamente pentru afecțiuni respiratorii si HIV. EPS din operațiuni continue a fost de 0.368 GBP (-1.3% vs. T1 2022). Compania își menține estimările pentru anul 2023, previzionând un profit operațional ajustat mai mare in S2 2023 decât in S1 2023, întrucât costurile cu dezvoltarea medicamentelor vor pune presiune pe marjele de profit. (Surse: Reuters;comunicat companie)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

