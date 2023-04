Creșterea economică din SUA încetinește - TradeVille

România Si Moldova Își Continua Dezvoltarea Parteneriatului Economic

Romania continua sa fie un partener economic semnificativ al Republicii Moldova. Volumul total al exporturilor de bunuri si servicii a fost de peste 2.1 mld. EUR in anul 2022, o creștere de aproximativ 61% fata de 2021 si peste 134% fata de anul 2020. Sectoarele cheie ale cooperării comerciale dintre cele doua tari includ agricultura, producția industriala si energia. Produsele agricole moldovenești, inclusiv vinul, fructele si legumele, sunt adesea exportate in cantități semnificative către Romania, care este o destinație importanta pentru acestea. In schimb, Romania exporta mașini, echipamente si diverse bunuri de consum in Republica Moldova. (Sursa: Forbes)

Soldul Creditului Neguvernamental, In Termeni Reali, In Scădere

In martie 2023, creditul neguvernamental, acordat de instituțiile de credit, a înregistrat o scădere de 3.8%, in termeni reali, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, pe seama diminuării cu 10.3% a componentei denominate in lei. In termeni nominali, creditul neguvernamental s-a majorat cu 10.2% comparativ cu martie 2022, componenta denominata in valuta crescând cu 30.2%, iar cea in lei cu 2.7%. Societățile comerciale nefinanciare si-au majorat, in termeni nominali, valoarea creditelor in valuta cu 46.7%, iar pe a celor in lei cu doar 0.5%. (Sursa: BNR)

Probleme Pentru Exporturile Ucrainene

Exporturile ucrainene de produse agricole către Europa Centrala vor întâmpina dificultăți in aceasta toamna, daca Uniunea Europeana nu va exprima o poziție clara cu privire la politica importurilor din aceasta tara. Anul trecut, Uniunea Europeana a anunțat o ridicare a tarifelor de import pentru produsele agricole din Ucraina. Unele state membre ale UE din Europa Centrala au impus interdicții temporare pentru anumite produse agricole ucrainene, afirmând ca afluxul de produse ucrainene a dus la scăderea preturilor si la diminuarea vânzărilor produselor autohtone. Executivul UE, Comisia Europeana, a oferit un ajutor de 100 mil. EUR pentru fermierii din Europa Centrala, in plus fata de un pachet anterior de 56 mil. EUR. (Sursa: Reuters)

Creșterea Economica Din SUA Încetinește

Datele publicate ieri după amiaza au arătat o încetinire a creșterii economiei americane in primul trimestru al anului 2023, PIB-ul înregistrând o rata anuala de creștere de 1.1%, sub nivelul de 1.9% așteptat de analiști si mult sub cifra de +2.6% raportata in T4 2022. Creșterea PIB-ului a fost susținuta de cheltuielile de consum, care s-au apreciat semnificativ la începutul anului. Creșterea relativ slaba a PIB-ului ar putea fi un semn ca o recesiune in SUA ar putea fi mai aproape decât se aștepta. Acest lucru ar putea determina un eventual pivot din partea FED. (Sursa: Barrons)

Romgaz Preț curent 38.80 RON ( -0.13% ) MCap 14.9B P/E 5.88

Conducerea Romgaz a anunțat piața cu privire la suma totala plătita de companie către bugetul de stat, care se ridica la 7.7 mld. RON, cu mult peste suma de 1.5 mld. RON plătita in anul anterior. Cea mai mare parte a sumei reținute, 5.8 mld. RON, au reprezentat-o "impozitele percepute asupra venitului, producției sau profiturilor societăților comerciale, cu excepția impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări". (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.4878 RON ( -1.85% ) MCap 30.3B P/E 2.9510

Conform conducerii OMV Petrom, parteneriatul dintre Petrom si Auchan va evolua intr-un ritm accelerat, astfel încât, pana la sfârșitul anului, toate benzinăriile Petrom sa aibă, in incinta lor, magazine de proximitate MyAuchan. La 31.12.2022, rețeaua de benzinarii operata de OMV Petrom cuprindea 393 de stații Petrom si 162 de stații OMV. (Sursa: Economica.net)

Crama la Salina - 2026 Preț curent 101.10 EUR (0.10% ) MCap 2.02M

Crama La Salina, societate care produce vinurile ISSA, a înregistrat, in 2022, venituri din exploatare in valoare de 9.44 mil. RON, in creștere cu 87% comparativ cu anul 2021. Profitul net al companiei a fost de 272,359 RON, de peste 7 ori mai mare decât cel obținut in anul anterior. (Sursa: BVB)

Zebrapay - Obligațiuni 2026 Eur Preț curent 92.00 EUR ( -0.38% ) MCap 2.76M

Zebrapay, companie care operează rețeaua de stații de plata Selfpay, a obținut, in 2022, venituri din exploatare in valoare de 158 mil. RON, in creștere cu 24% fata de anul anterior. EBITDA s-a situat la 9.1 mil. RON, cu 6% peste nivelul din 2021, in timp ce profitul net s-a diminuat cu 30%, coborând pana la 3.8 mil. RON. La 31.12.2022, compania deținea in numerar si in conturi la bănci 53.4 mil. RON. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Preț curent 48.000 RON (3.15% ) MCap 99.2B

Deutsche Bank a raportat performante financiare peste așteptările analiștilor pentru T1 2023. Profitul net a crescut cu 8% fata de T1 2022, pana la 1.3 mld. EUR, in timp ce profitul brut a atins cea mai mare valoare trimestriala din 2013. Acesta a însumat 1.9 mld. EUR (+12% vs. T1 2022). Veniturile bancare nete au crescut cu 5% fata de T1 2022, pana la 7.7 mld. EUR, cel mai mare nivel trimestrial din 2016 încoace. Creșterea veniturilor este in linie cu obiectivele de dezvoltare ale băncii pana in anul 2025. Pe segmente de activitate, au crescut veniturile Corporate (+35% vs. T1 2022) si Private (+10% vs. T1 2022). In contrast, au scăzut veniturile din Investment Banking (-19% vs. T1 2022) si Administrare de Active (-14% vs. T1 2022). In contextul crizelor bancare din SUA si al panicii stârnite de căderea Credit Suisse, nivelul depozitelor băncii a fost cu 5% mai mic fata de sfârșitul T4 2022. Astfel, depozitele au totalizat 529 mld. EUR. (Surse: raport banca;Reuters)

Total Energies Se Preț curent 56.83 EUR ( -2.69% ) MCap 148B

Conducerea companiei TotalEnergies a anunțat distribuirea unui dividend trimestrial in valoare de 0.74 EUR/acțiune. Data plații este 02.10.2023, in timp ce data de înregistrare va fi 21.09.2023. In baza prețului de închidere din 26.04.2023, randamentul anualizat al dividendului propus se ridica la 5.2%. (Sursa: SeekingAlpha)

Mastercard Inc Preț curent 368.78 USD (0.55% ) MCap 359B P/E 36.18

Mastercard a încheiat T1 2023 cu un profit net de 2.4 mld. USD (-10% vs. T1 2022), scăderea profitului fiind pusa pe seama creșterii cheltuielilor operaționale. Veniturile companiei au crescut cu 11% fata de perioada similara din 2022, pana la 5.7 mld. USD. La 31 martie 2023, numărul total de carduri emise sub brandurile Mastercard si Maestru însumau 3.2 mld. Comparativ, Visa, principalul concurent, are cu 1 mld. mai multe carduri emise. Pentru anul 2023, Mastercard se așteaptă la o creștere mai accelerata a cheltuielilor operaționale decât anticipase in raportul anterior, dar sub limita de 10%, potrivit companiei. (Surse: raport financiar Mastercard;Reuters;raport financiar Visa)

Amazon Com Inc Preț curent 109.03 USD (3.86% ) MCap 1.09T P/E -402.51

Miercuri, Amazon a început sa disponibilizeze o parte din angajații diviziilor de cloud computing si de resurse umane. Aceste concedieri fac parte din planul de reducere a personalului, anunțat in prealabil de companie, care este așteptat sa afecteze aproximativ 9,000 de angajați in plus fata de cei 18,000 care au fost disponibilizați din noiembrie anul trecut si pana in prezent. (Sursa: CNBC)

Toyota Motor Corporation Preț curent 136.85 USD (2.11% ) MCap 188B

Pentru anul încheiat la 31 martie, Toyota a stabilit un record anual de producție, depășind cu puțin ținta de 9.1 milioane de vehicule. Recordul vine după o perioada lunga in care compania s-a lovit de întreruperi prelungite ale producției, cauzate de problemele de aprovizionare si de blocajele cauzate de pandemie. Deși Toyota si-a depășit obiectivul, acesta era deja unul redus de mai multe ori de la ținta inițiala de 9.7 milioane. Compania nu a făcut publice noi obiective de producție pentru actualul exercițiu financiar, care a început in aprilie. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).