Creșterea indicatorului de încredere macroeconomica - TradeVille

Creștere A Indicatorului De Încredere Macroeconomica

Indicatorul de Încredere Macroeconomica a crescut cu 5.4 puncte in ianuarie, ajungând pana la 43.3 puncte. Analiștii CFA Romania se așteaptă ca, in următoarele 12 luni, inflația sa înregistreze o valoare medie de 9.18%, in timp ce, pentru cursul valutar de schimb se estimează o depreciere a leului fata de euro pana la valoarea de 5.02 RON pentru 1 EUR. De asemenea, creșterea economica preconizata pentru 2023 se situează la doar 1.9%. (Sursa: FinancialIntelligence)

Managerii Romani Preconizează O Relativa Stabilitate In Următoarele Luni

In cadrul anchetei de conjunctura, realizata de INS in luna februarie, managerii din industria prelucrătoare estimează o creștere moderata a volumului producției in perioada februarie – aprilie 2023, precum si o creștere a preturilor produselor industriale. In ceea ce privește construcțiile, comerțul cu amănuntul si serviciile, se anticipează o relativa stabilitate a activității si a numărului de salariați. (Sursa: INS)

Raționalizare In UK

Creșterea preturilor la alimente in Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat pana acum, atingând 17.1% in februarie, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la produse de baza precum laptele, ouăle si margarina. Cercetătorul de piața, Kantar, a menționat ca gospodăriile din UK cheltuie acum cu 811 GBP anual mai mult pe alimente fata de anul trecut. Creșterea costurilor la alimente reprezintă pentru englezi cea mai importanta problema financiara, după costurile cu energia. Știrea vine in contextul in care tara se confrunta in aceasta luna cu o penurie de alimente, magazinele de retail plafonând cantitățile de produse, in special legume, pe care clienții le pot cumpăra. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Ads

Inflația Din Franța Si Politica Monetara In UE

Inflația anuala in Franța a crescut neașteptat de mult, ajungând la 7.2% in februarie, de la 7% in ianuarie, conform cifrelor preliminare. Dinamica inflației a fost influențata in mare parte de majorarea preturilor la alimente, iar autoritățile încearcă sa găsească masuri împreuna cu retailerii de alimente pentru a veni in ajutorul consumatorilor. Ministrul de Finanțe, Bruno Le Maire, a menționat ca se așteaptă ca inflația in Franța sa atingă un vârf in vara anului 2023. Știrea vine in contextul in care economistul-șef al BCE, Philip Lane, a declarat săptămâna aceasta ca BCE nu va pune capăt majorărilor ratei dobânzii de referința pana când nu va fi sigura ca rata de creștere a preturilor se îndreaptă din nou spre 2%. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Transgaz Preț curent 314.5 RON (0.32% ) MCap 3.7B P/E 11.0

Transgaz a încheiat anul 2022 raportând un profit net preliminar consolidat de 350 mil. RON, aproape dublu fata de profitul net de 176.8 mil. RON din 2021. Veniturile consolidate din activitatea de exploatare au avansat cu 16%, pana la aproape 1.6 mld. RON. Îmbunătățirea performantelor s-a datorat, in mare parte, creșterii veniturilor obținute din rezervarea de capacitate. (Sursa: BVB)

Ads

Meta Estate Trust Preț curent 0.950 RON (2.15% ) MCap 82.6M P/E 40.787

Meta Estate Trust a raportat primele rezultatele preliminare anuale din istoria companiei. Astfel, compania a raportat o cifra de afaceri in creștere cu 452%, si un profit net cu 5% peste ținta stabilita la începutul anului. Majorarea se datorează in principal vânzărilor de unități imobiliare rezidențiale deținute in proiectele Aviației Park si Belvedere Residence. Cheltuielile generale din exploatare s-au majorat cu 26%, datorita extinderii activității companiei. Pentru anul 2023, Meta are ca obiective atât creșterea activelor si a profitului cu 20%, cat si pregătirea companiei pentru trecerea pe piața principala a BVB in 2024. Compania a debutat pe piața de capital in 2022, iar in prezent are o capitalizare bursiera de 80.9 mil. RON. (Sursa: raport companie)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 21.90 RON ( -1.35% ) MCap 6.67B P/E 27.22

Compania producătoare de produse chimice, Chimcomplex, a raportat o cifra de afaceri preliminara in creștere cu 1% comparativ cu 2021. Evoluția pozitiva a fost determinata de creșterea preturilor de vânzare, in special la produsele clorosodice, ca urmare a creșterii costurilor de fabricație. Rezultatul din exploatare s-a diminuat cu 41%, pe fondul majorării preturilor de achiziție a materiilor prime, fapt ce a condus la scăderea profitului net cu 32% comparativ cu anul 2021. (Sursa: raport companie)

Ads

Erste Group Bank Ag Preț curent 181.45 RON (4.79% ) MCap 77.9B P/E 6.24

Grupul austriac Erste, deținătorul BCR, a încheiat anul 2022 cu venituri nete din dobânzi in creștere cu 19.6% comparativ cu anul precedent, determinate de majorarea ratelor de dobânda si de creșterea puternica a creditării pe piețele principale. De asemenea, veniturile nete din taxe si comisioane au crescut cu 6.5% vs 2021, impulsionate, in mare parte, de serviciile de plata si de gestionarea activelor. Pe de alta parte, cheltuielile administrative s-au majorat cu 6.2%, datorita creșterii cheltuielilor de personal si a contribuțiilor la sistemele de garantare a depozitelor. Rata NPL, pentru creditele brute acordate clienților, s-a îmbunătățit pana la un minim istoric de 2%, in timp ce rata de acoperire a NPL a crescut la 94.6 %, de la 90.9% înregistrata anul anterior. In anul 2023, banca țintește un randament al capitalurilor proprii tangibile cuprins intre 13%-15%. (Sursa: raport companie)

Arctic Stream Preț curent 24.30 RON ( -0.41% ) MCap 101M

Ads

Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT, a înregistrat o creștere de 59% a cifrei de afaceri in 2022 comparativ cu anul precedent. Majorarea a fost determinata atât de noile contracte semnificative anunțate de companie, cat si de dinamica pozitiva specifica industriei IT, generând aproape o treime din cifra de afaceri totala. Cheltuielile din exploatare au crescut in linie cu veniturile, fiind influențate de costurile cu soluțiile vândute. Compania a încheiat exercițiul financiar, cu un profit net in creștere cu 54% vs 2021, si cu 34% peste nivelul bugetat la începutul anului. (Sursa: raport companie)

Arobs Transilvania Software Preț curent 1.070 RON (0.38% ) MCap 975M

Grupul Arobs a raportat o cifra de afaceri preliminara aferenta anului 2022 in creștere cu 58% fata de anul precedent. Majorarea a fost determinata in principal de contractarea de noi clienți in zona de furnizare servicii software, precum si de creșterea preturilor la produse. Totodată, cheltuielile din exploatare au evoluat mai accelerat comparativ cu veniturile, fiind impulsionate de majorarea cheltuielilor de personal (+81% vs 2021). Ca urmare, profitul net al companiei a crescut cu doar 1% fata de anul trecut. (Sursa: raport companie)

Ads

Evergent Investments Preț curent 1.305 RON (0.38% ) MCap 1.25B P/E 22.189

Societatea de investiții financiare, Evergent Investments, a înregistrat un profit net, aferent anului 2022, in valoare de 83 mil. RON (+79% vs. 2021). Câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare justa a totalizat 35 mil. RON, in scădere cu 66% comparativ cu anul precedent. Astfel, societatea de investiții a obținut un rezultat net in valoare de 118 mil. RON (-21% vs. 2021). (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.459 RON (0.00% ) MCap 121M P/E 12.732

Grupul Romcarbon a înregistrat la nivel consolidat, un profit net de 7.6 mil. RON, fără a lua in calcul profitul de aproape 45.7 mil. RON pe care compania l-a înregistrat din vânzarea participației din Green-Group. Astfel, profitul la nivel de grup a crescut de aproximativ 3 ori fata de valoarea din 2021, in timp ce EBITDA este in creștere cu 47% fata de anul precedent, iar cifra de afaceri a avut o creștere de 12%. Rezultatul net a fost generat de intrarea pe profit al societății Livingjumbo Industry, care a reușit sa își îmbunătățească performantele in toate sectoarele de activitate, dar si a RC Energo Install SRL care a reușit o poziționare mai buna pe piața iluminatului de sărbători. (Sursa: BVB)

Romcab Mureș Preț curent 0.1490 RON ( -0.33% ) MCap 34.9M P/E -0.7729

Producătorul de cabluri, Romcab Târgu-Mureș, a înregistrat venituri operaționale anuale in valoare de 2.08 mld. RON, in ușoara scădere (-1.1%) comparativ cu anul anterior. Cu toate acestea, profitul înainte de elemente ale rezultatului global a fost cu 20% mai mare fata de 2021, totalizând 71.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Ads