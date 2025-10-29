Creșteri spectaculoase la BVB – TradeVille

Creșteri spectaculoase la BVB

Bursa de Valori București a înregistrat o creștere spectaculoasă de 42% de la începutul anului (inclusiv dividendele), apropiindu-se de primul loc în Europa în clasamentul performanțelor bursiere din 2025. Evoluția vine după un început de an modest, când piața locală se afla în a doua jumătate a clasamentului european. Brokerii consideră că dinamica actuală este susținută de corelația cu piețele europene aflate la maxime și de interesul tot mai mare al investitorilor locali, numărul acestora ajungând la un record de 270.000. (Sursa: ZF)

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa, în creștere

În primele nouă luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE, EFTA și Marea Britanie) au crescut cu 1,5%, la aproape 9,93 mil. unități. Vehiculele hibride au avut cea mai mare pondere (34,7%), urmate de cele pe benzină (27,7%) și electrice (16,1%). În România, piața a scăzut cu 5,8% în perioada ianuarie–septembrie, la 108.770 unități, deși în septembrie s-a înregistrat o creștere lunară de 38,9%. Grupul Volkswagen a rămas lider european, urmat de Stellantis, Renault, Hyundai–Kia și BMW. (Sursa: Economica)

Pariu pe S&P 500

Optimismul domină piețele americane, investitorii mizând pe depășirea pragului de 7.000 de puncte de către S&P 500, după atingerea unui nou record la 6.875. Avansul este susținut de așteptările privind reducerea dobânzilor, rezultatele financiare solide și fluxurile masive de capital din partea investitorilor instituționali și retail. Analiștii tehnici văd puțină rezistență până la nivelul 7.000, iar sezonalitatea favorabilă sfârșitului de an ar putea accelera trendul ascendent. Totuși, testul major vine odată cu raportările giganților tehnologici și deciziile băncilor centrale, care ar putea confirma sau tempera euforia actuală. (Sursa: Bloomberg)

Aurul ia o pauză după raliu

Analiștii de la Fairlead Strategies consideră că aurul ar putea traversa o perioadă mai lungă de consolidare înainte ca trendul ascendent să se reia. După o creștere parabolică de două luni, metalul prețios a scăzut sub pragul psihologic de 4.000 USD/uncie, iar indicatorii tehnici, inclusiv MACD și stocasticul săptămânal, sugerează o pierdere a momentului pozitiv. Nivelul de suport se află în zona 3.927–3.766 USD, corespunzător mediei mobile de 50 de zile. (Sursa: CNBC)

2Performant Network Preț curent: 1,525 RON (-0,65%) MCap: 19,8M P/E: -5,837

Compania 2Performant a anunțat o ajustare semnificativă a bugetului pentru 2025, după eșecul tranzacției Profitshare și un context economic dificil, marcat de creșterea TVA-ului și scăderea vânzărilor în eCommerce. Veniturile estimate pentru 2025 au fost reduse la 49 mil. RON, iar rezultatul net revizuit indică o pierdere de 1,9 mil. RON, față de profitul inițial bugetat de 1,3 mil. RON. Măsurile de restructurare vor aduce economii operaționale de 38% în 2026, an în care compania estimează revenirea la profitabilitate și o cifră de afaceri de 69,4 mil. RON, urmată de 116,6 mil. RON în 2027. Profitul net estimat pentru 2026 se ridică la 2,6 mil. RON, iar pentru 2027 – la 10,7 mil. RON. Strategia pe termen mediu vizează extinderea platformei BusinessLeague.com pe piața din Irlanda, creșterea bazei de magazine de la 700 la 2.000 până în 2027 și consolidarea segmentului de influencer marketing, susținută de o investiție totală de 1,25 mil. EUR. (Sursa: BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent: 10,00 RON (2,46%) MCap: 38,5B P/E: 12,59

Romgaz a lansat o nouă emisiune de obligațiuni internaționale în valoare de 500 mil. EUR, cu scadența în 2031 și dobândă fixă, la un randament estimat de aproximativ 285 puncte de bază peste rata swap. Operațiunea, destinată exclusiv investitorilor profesioniști, vizează finanțarea proiectului strategic Neptun Deep, precum și alte nevoi corporative generale. Aceasta este a doua ieșire a companiei pe piețele externe, după succesul emisiunii din 2024, care a atras cereri de aproape 6 mld. EUR.

Pe plan operațional, Romgaz a raportat pentru primele nouă luni din 2025 o producție totală de hidrocarburi de 23,9 mil. boe, în creștere ușoară față de anul precedent, susținută de un avans de aproape 57% al producției de condensat și de stabilitatea volumelor de gaze naturale extrase, de 3,7 mld. mc. Gazele valorificate din producția internă au urcat cu 12,4%, până la 3,6 mld. mc, în timp ce producția de energie electrică a scăzut cu 34%, la 480 GWh. Volumul gazelor injectate în depozite a crescut cu 35%, la 2,1 mld. mc, indicând o activitate operațională solidă și echilibrată. (Surse: BVB; ZF)

Nuclearelectrica Preț curent: 48,00 RON (1,05%) MCap: 14,4B P/E: 8,56

Nuclearelectrica își consolidează poziția strategică în renașterea industriei nucleare prin proiecte majore, precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă (700 MW), cu o investiție estimată la 1,9 mld. EUR și extinderea duratei de operare cu 30 de ani, evitând emisii de aproximativ 5 mil. tone CO₂ pe an, și construcția Unităților 3 și 4, precum și dezvoltarea primului reactor modular mic la Doicești (462 MW, 6 module). Compania a operaționalizat Feldioara pentru a păstra ciclul complet al combustibilului nuclear românesc și derulează proiecte unice în Europa, precum instalația de detritiere și producția de izotopi medicali (Lutetiu-177). Strategia vizează securitatea energetică, independența României și creșterea ponderii de 66% a energiei curate în mixul național. (Sursa: ZF)

Obligațiuni Nusco Imobiliară 2028 Preț curent: 102,67 RON ( ) MCap: 25,6M

Nusco Imobiliară S.A., companie românească din domeniul imobiliar, a listat pe 28 octombrie 2025 prima sa emisiune de obligațiuni corporative, în valoare de 25 milioane de lei, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București. Obligațiunile NUSCO28, în număr de 250.000 unități, au o dobândă fixă de 9%, plătibilă trimestrial, și maturitate în august 2028. Plasamentul privat pentru vânzarea obligațiunilor s-a derulat în perioada 17 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025. (Sursa: BVB)

Cris-Tim Family Holding Preț curent: RON ( ) MCap:

Oferta publică Cris-Tim la Bursa de Valori București a înregistrat un interes fără precedent din partea investitorilor de retail, cu o rată de subscriere de peste 4.100%, echivalentul a 42 de ori mai multe acțiuni cerute decât disponibile. Astfel, un investitor care a subscris 300 de acțiuni va primi aproximativ 7, sau 9 în cazul unei posibile supraalocări a tranșei de retail de la 15% la 20%. Pe tranșa instituțională, oferta este deja închisă, iar prețul final va fi stabilit după agregarea cererii marilor investitori. Grupul Cris-Tim, lider pe piața alimentară locală, a raportat în prima jumătate din 2025 o creștere de 29% a profitului net, până la 47,5 mil. RON. (Sursa: ZF Corporate)

Alphabet Inc. – Clasa A Preț curent: 267,47 USD (-0,67%) MCap: 3,5T

Google și NextEra Energy au anunțat planul de repornire a centralei nucleare Duane Arnold din Iowa, închisă în 2020, pentru a furniza din 2029 energie curată de 615 MW către infrastructura AI și cloud a Google. Proiectul reflectă revenirea interesului pentru energia nucleară în SUA, pe fondul creșterii accelerate a cererii de electricitate generate de centrele de date. (Sursa: CNBC)

HSBC Holdings Preț curent: 10,502 GBP (4,60%) MCap: 211B

HSBC a raportat în T3 2025 un profit înainte de impozitare de 7,3 mld. USD, peste estimări, susținut de un NII în creștere cu 15% YOY, la 8,8 mld. USD, și un avans de 30% în divizia de wealth, la 2,68 mld. USD. Rezultatul a fost afectat de provizioane juridice de 1,4 mld. USD, inclusiv 1,1 mld. USD pentru cazul Madoff, care va reduce rata CET1 cu 15 pb. Banca estimează un NII de peste 43 mld. USD pentru 2025 și plănuiește să preia integral Hang Seng Bank, evaluată la 37 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Amazon.com Inc. Preț curent: 229,25 USD (1,00%) MCap: 2,38T

Amazon a anunțat un nou val major de concedieri, urmând să elimine aproximativ 14.000 de posturi corporative la nivel global, în contextul strategiei CEO-ului Andy Jassy de a reduce costurile și a extinde utilizarea inteligenței artificiale pentru automatizarea proceselor interne. Măsura afectează departamente precum logistica, plățile, jocurile video și serviciile cloud, fiind parte a unei restructurări menite să simplifice structura organizațională și să realoce resursele către proiectele strategice. Compania, care are peste 1,5 milioane de angajați, continuă să ajusteze forța de muncă după extinderea masivă din perioada pandemiei. (Sursa: Bloomberg)

Royal Caribbean Group Ltd. Preț curent: 292,95 USD (-8,53%) MCap: 74,9B

Acțiunile Royal Caribbean au scăzut cu până la 12% după ce noua estimare de profit pentru 2025, de 15,63 USD/acțiune, a fost sub așteptările analiștilor de 15,68 USD. Compania estimează pentru 2026 un profit de peste 17 USD/acțiune, însă prognoza prudentă și creșterea redusă a veniturilor pe pasager (+3,1% vs +3,8% așteptat) au dezamăgit piața. Veniturile trimestriale de 5,14 mld. USD au fost sub estimări, marcând cel mai lent ritm de creștere de la pandemie. (Sursa: Bloomberg)

PayPal Holdings Inc. Preț curent: 73,02 USD (3,94%) MCap: 81,1B

PayPal a anunțat un parteneriat cu OpenAI pentru integrarea portofelului digital în ChatGPT și a majorat estimarea de profit pe acțiune pentru 2025 la 5,35–5,39 USD, față de 5,15–5,30 USD anterior. Compania a introdus și un dividend trimestrial de 0,14 USD, iar acțiunile au urcat cu 14% în debutul ședinței din New York. În T3, volumul plăților a crescut cu 8%, la 458,1 mld. USD, iar pierderile din tranzacții și credite au urcat cu 37% YOY, la 483 mil. USD. PayPal a încheiat și un acord cu Blue Owl Capital pentru vânzarea a 7 mld. USD din portofoliul „buy-now, pay-later” pe doi ani. (Sursa: CNBC)

