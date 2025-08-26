Criză pe multiple fronturi în industria auto europeană – TradeVille

Statistica vs. realitatea salariilor

În august 2025 au fost înregistrate cca. 1.1 mil. contracte plătite cu salariul minim, reprezentând 16% din total, însă aproape 40% dintre angajați câștigă sub 4,100 RON brut. Diferența provine din practica angajatorilor de a încadra salariile în intervalul 4,050–4,100 RON pentru a respecta obligația legală, fără creșterea reală a veniturilor. Cele mai multe contracte la nivel minim se regăsesc în construcții, comerț și HoReCa, în timp ce domeniile cu calificare ridicată sunt slab afectate. În prezent, salariul minim brut este 4,050 RON (2,574 RON net), iar în construcții 4,582 lei, fără facilitățile fiscale anterioare. (Sursa: zfcorporate.ro)

Criza pe multiple fronturi în industria auto europeană

Mari producători auto europeni precum Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Renault, Volvo, Ferrari și Audi se confruntă cu costuri în creștere, tarife de 15% din SUA, concurența chineză și reguli stricte ale UE privind emisiile (–55% până în 2030, zero emisii din 2035). Deși au anunțat investiții de peste 320 mld. EUR până în 2029, cererea pentru vehicule electrice rămâne slabă, ceea ce afectează profitabilitatea. Constructorii taie costuri, fac concedieri și caută parteneriate, inclusiv în China, pentru a rămâne competitivi pe o piață globală fragmentată. (Sursa: CNBC)

Ministerul Finanțelor realizează un nou împrumut

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni 400 mil. RON printr-o emisiune de titluri de stat cu scadență în 2032, la o dobândă de 7.44%. Cererea totală a fost de 838 mil. RON, aproape dublu față de suma vizată, dintre care 837 mil. RON au provenit din oferte competitive. Băncile au subscris 159 mil. RON pe cont propriu și 240 mil. RON în numele clienților. Rezultatul evidențiază apetitul ridicat pentru titluri guvernamentale, dar și costuri ridicate de finanțare pentru stat. (Sursa: ZF)

Ads

Încrederea firmelor germane – în creștere

În august, indicele climatului de afaceri Ifo din Germania a urcat la 89, cel mai ridicat nivel din mai 2024 și peste estimările analiștilor. Creșterea a fost susținută de așteptări mai optimiste, deși evaluarea situației curente s-a înrăutățit ușor. Economia germană a scăzut cu 0.3% în T2 și este prognozată o creștere de doar 0.1% în T3, ceea ce arată o revenire fragilă. Perspectivele exporturilor s-au deteriorat după acordul comercial UE-SUA, în timp ce reducerile de dobânzi ale BCE și investițiile guvernamentale în infrastructură pot oferi un sprijin moderat. Indicele reflectă încrederea mediului de afaceri: sub 100 = pesimism, peste 100 = optimism. (Sursa: Reuters)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0.748 RON (-2.60%) MCap 186M P/E -48,910.550

ROCA Industry a publicat raportul financiar pentru S1 2025, marcând o scădere a cifrei de afaceri consolidate cu 1.1% la 309 mil. RON și o reducere a EBITDA la 23.3 mil. RON, față de 36.9 mil. RON în S1 2024. Grupul a raportat o pierdere netă de 10.2 mil. RON, influențată de creșterea costurilor cu materiile prime, salariile și efectele cursului valutar, în timp ce la nivel individual holdingul a înregistrat un profit de 3.4 mil. RON. Conducerea subliniază măsurile de optimizare și investițiile în tehnologie pentru susținerea creșterii pe termen mediu. (Sursa: BVB)

Ads

Safetech Innovations Preț curent 0.944 RON (2.16%) MCap 153M P/E 12.567

Safetech Innovations a raportat în S1 2025 la nivel consolidat, incluzând filialele din UK și Arabia Saudită, o cifră de afaceri de 19.2 mil. RON, în timp ce profitul net a urcat cu 31% la 5.6 mil. RON, datorită performanțelor din Marea Britanie și atragerii de clienți noi în UK și SUA. Compania estimează pentru 2025 venituri consolidate de 62.2 mil. RON și profit net de 14.1 mil. RON și pregătește semnarea unui contract-cadru european major în securitate cibernetică. Consiliul intenționează lansarea unui program de răscumpărare a 12.7 mil. acțiuni și distribuirea unui dividend de 0.01 RON/acțiune. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Preț curent 0.730 RON (-2.67%) MCap 94.6M

Meta Estate Trust a raportat în S1 2025 venituri de 13 mil. RON (–39% anual) și un profit net de 4.6 mil. RON (–36%), în timp ce valoarea portofoliului a urcat la 114 mil. RON (+6%), din active totale de 127 mil. RON (+5%). Portofoliul este structurat pe Trading (48%), Parteneriate (26%) și Venituri Recurente (26%), compania investind peste 4 mil. EUR în proiecte rezidențiale noi în București și realizând exituri semnificative, inclusiv Novarion Living Experience Sibiu (cca. 3 mil. EUR). Compania vizează listarea pe piața principală a BVB la începutul lui 2026, susținută de o politică de dividend cu randament minim de 5% anual. (Sursa: ZF)

Ads

Carbochim Preț curent 32.2 RON (-1.23%) MCap 158M P/E -1.3

Carbochim Cluj-Napoca, cel mai mare producător de abrazive din România, a raportat în S1 2025 venituri de 13.8 mil. RON (–17.6% anual) și a trecut pe pierdere, cu un rezultat net de –1.07 mil. RON, pe fondul reducerii comenzilor cauzate de recesiunea din zona euro. Cheltuielile totale au scăzut cu cca. 10%, însă nu suficient pentru a compensa declinul vânzărilor. (Sursa: ZF)

Orsted A/s Dk 10 Preț curent 24.00 EUR (-16.32%) MCap 10B

Acțiunile Orsted s-au prăbușit luni cu 17%, atingând un minim istoric, după ce guvernul SUA a ordonat oprirea construcției proiectului Revolution Wind din largul Rhode Island, finalizat în proporție de 80% (45 din 65 de turbine instalate). Măsura pune sub semnul întrebării planul companiei de a atrage 60 mld. DKK (9.4 mld. USD) printr-o majorare de capital susținută de statul danez, acționarul principal. Analiștii avertizează că, în scenariul pesimist în care proiectul nu va livra energie, Orsted ar putea suporta pierderi de ordinul zecilor de miliarde DKK și costuri suplimentare contractuale, ceea ce ar impune o creștere a nevoii de capital peste nivelul estimat inițial. (Sursa: CNBC)

Ads

Nio Inc (adr) Preț curent 6.13 USD (-3.31%) MCap 10B

Acțiunile Nio listate la Hong Kong au crescut cu până la 14.84% luni, marcând a șaptea sesiune consecutivă de avans, impulsionate de lansarea noului SUV ES8 pe 21 august. Modelul, disponibil printr-un plan de abonament pentru baterii pentru suma de 308,800 CNY, devine unul dintre cele mai accesibile vehicule ale companiei, comparativ cu prețurile anterioare între 338,000 și 768,000 CNY. Planul reduce costurile inițiale și permite schimbarea sau upgrade-ul bateriilor contra unei taxe lunare, cu livrări programate din septembrie. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads