Cum reacționează BVB-ul? - TradeVille

Cum reacționează BVB-ul?

Horia Braun, CEO Erste AM, administrator cu active de 1 mld. EUR, este de parare ca victoria lui Donald Trump din SUA ar putea avea efecte si pe bursa locala. Acesta considera ca impactul de sentiment pe termen scurt poate fi pozitiv, însă exista șansa unor riscuri semnificative la orizont. Piața locala are un avantaj in contextul in care sectorul financiar si bancar vor fi favorizate de victoria candidatului republican la nivel macro. Aceste sectoare au o pondere semnificativă in indicii de la București. Cu toate acestea, pe termen mediu, investitorii instituționali si-ar putea creste selectivitatea cu privire la piețele emergente. Astfel, tema sustenabilității deficitelor bugetare ar putea reveni în prim-plan. (Sursa: ZF)

Creșteri pe linie pentru liderul bancar din Republica Moldova

Maib, cea mai importanta instituție bancara din Republica Moldova, a raportat un profit net de aproximativ 57 mil. EUR, pentru primele 9 luni din 2024, în creștere cu 10.9% față de aceeași perioada din 2023. Creșterea a fost determinata de dinamica veniturilor nete din dobânzi precum si de profiturile obținute din schimbul valutar. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) in T3 a fost de 20.6%, comparativ cu 17.8% in urma cu un an de zile. (Sursa: ZF)

Industria Crypto în prim-plan

Donald Trump, câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA s-a declarat un susținător al industriei crypto in timpul campaniei electorale. Pe parcursul zilei trecute, pe măsura ce șansele pentru un nou mandat creșteau, prețul unui Bitcoin a depășit recordul precedent, fiind pentru câteva ore peste pragul de 75,000 USD. Printre masurile promise de Trump pentru industria crypto se numără păstrarea tuturor Bitcoin confiscați de către guvernul SUA si încurajarea mineritului pe teritoriul american, favorizând astfel companiile listate din acest sector. (Sursa: CNBC)

Aprecierea dolarului american

Una dintre primele reacții la victoria candidatului republican la alegerile prezidențiale a fost aprecierea dolarului american fata de alte valute. Moneda americana s-a apreciat pe parcursul zilei de ieri cu 2.6% fata de peso mexican, atingând cel mai ridicat nivel din 2022. Totodată, dolarul a avut o traiectorie pozitiva fata de francul elvețian, yenul japonez si fata de yuan. Indicele care urmărește evoluția monedei americane s-a apreciat cu 1.4%, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni de zile. (Sursa: CNBC)

Meta Estate Trust Preț curent 0.630 RON (0.00% ) MCap 64.5M P/E 5.007

Meta Estate Trust a informat piața cu privire la exit-ul complet din proiectul rezidențial premium dezvoltat de APX Immo Property în zona Cotroceni din București. Compania a investit 6.9 mil. RON in noiembrie 2023, obținând un randament intern de 20%. In urma exit-ului, încasările totale s-au ridicat la 1.35 mil. RON. (Sursa: BVB)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 38.50 RON (0.13% ) MCap 2.82B P/E 8.93

Analiștii de la BRK au oferit o recomandare de menținere pentru acțiunile Transelectrica, cu un preț ținta de 44.4 RON/acțiune, ceea ce sugerează un potențial de creștere de aproximativ 13% fata de prețul actual. Evaluarea s-a bazat pe o normalizare a tarifelor la electricitate si o ușoara creștere a tarifelor de transport pana în 2028. (Sursa: ZF)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 336.0 RON ( -7.23% ) MCap 202B

BMW a raportat cele mai slabe rezultate aferente celui de-al treilea trimestru fiscal din ultimii 4 ani, înregistrând o scădere globala de 13% a livrărilor si un profit net cu 36% mai mic decât in aceeași perioadă a anului trecut. Performanta negativa a producătorului auto se datorează atât unor provizioane de 1 mld. EUR alocate remedierii situației sistemelor de frânare defecte ale mașinilor rechemate cat si cererii scăzute din China, principala piața a BMW. In T3, vânzările din China au scăzut cu aproximativ 30% fata de anul trecut. (Sursa: Bloomberg)

Novo Nordisk A/s Preț curent 107.47 USD ( -2.42% ) MCap 241B

Novo Nordisk a raportat in al treilea trimestru un profit net de 27.3 mld. DKK, ușor peste estimări. Compania a ajustat prognoza de creștere a profitului operațional la 21%-27% (de la 20%-28% anterior), si prognoza de creștere a vânzărilor la 23%-27% (de la 22%-28% anterior) pentru 2024, datorita creșterii volumului tratamentelor bazate pe GLP-1, precum Ozempic si Wegovy, dar si constrângerilor de aprovizionare. Vânzările Wegovy au crescut cu 79% fata de anul anterior, iar vânzările in America de Nord au urcat cu 22%. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 285.18 USD (13.42% ) MCap 908B

O posibila victorie a lui Trump la alegerile prezidențiale din SUA poate aduce Tesla o creștere a capitalizării la peste 1 trilion USD, conform analiștilor de la Wedbush Securities. O administrație Trump cu mai puține reglementari ar putea reprezenta un impuls pentru Tesla si o creștere de 40, pana la 50 de USD/acțiune in contextul eliminării creditului fiscal pentru vehiculele electrice. (Sursa: CNBC)

Trump Media Technology Group Preț curent 36.66 USD (8.01% ) MCap 1.36B

Prețul acțiunilor Trump Media & Technology Group a înregistrat o creștere de aproximativ 50% in premarket. Cotația de peste 51 USD/acțiune este justificata de apropierea de victorie a fostului președinte al SUA si este cu atât mai surprinzătoare cu cat compania a înregistrat o pierdere de 19.2 mil. USD in cel de-al treilea trimestru de raportare fiscala din acest an. (Sursa: CNBC)

