Cum va arăta bugetul național în 2025 – TradeVille

Resursele și consumul de energie în 2023

Resursele de energie totale disponibile in anul 2023 au înregistrat o scădere de peste 1% fata de nivelul înregistrat în 2022, evoluția pe subsegmente fiind următoarea: producția de energie primara a scăzut cu 1.5%, importurile de resurse energetice au scăzut cu 5.5%, consumul intern brut de energie a scăzut cu 3.5%, in timp ce consumul final energetic a înregistrat o scădere de 3.2%. (Sursa: INS)

Cum va arata bugetul național in 2025?

Economia românească este prognozata sa crească cu numai 2.5% în 2025, în timp ce Produsul Intern Brut ar putea ajunge la 1,904 mld. RON (sau 380 mld. EUR), potrivit Planului bugetar-structural național pe termen mediu (2025-20231), pe care guvernul l-a trimis la Bruxelles. Bugetul se bazează, in principal, pe creșterea încasărilor de impozit pe venit si pe profit. Astfel, veniturile sunt estimate sa ajungă la 650 mld. RON (+8%), în timp ce cheltuielile sunt prognozate sa atingă 784 mld. RON (+6%). (Sursa: ZF)

Piața auto din România, în octombrie 2024

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în luna octombrie 2024, cu 1.4% față de octombrie 2023, atingând un volum de 11,552 unități, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România. În primele zece luni, volumul s-a ridicat la 127,061 unități, fiind în creștere cu 4% comparativ cu perioada similara a anului precedent. Dacia conduce clasamentul înmatriculărilor, cu 37,112 unități, urmata de Toyota, cu 11,079 unități. (Sursa: ZF)

Ads

Șomajul continua sa semnaleze scăderea dobânzii

Crearea de locuri de munca in SUA a încetinit considerabil în octombrie, influențata de uragane si greva muncitorilor din fabricile aerospațiale, dar rata șomajului a rămas la 4.1%, semnalând stabilitatea pieței muncii înaintea alegerilor. Locurile de munca non-agricole au crescut cu doar 12,000, după o revizuire negativa la 223,000 in septembrie, mult sub așteptările economiștilor, care prognozau 113,000. În pofida acestor scăderi, salariile orare au crescut cu 0.4% după un avans de 0.3% in septembrie, cu o creștere anuala de 4.0%, susținând consumul si piața forței de munca. (Sursa: Reuters)

Nuclearelectrica Preț curent 43.00 RON ( -0.23% ) MCap 12.9B P/E 6.28

Agenția de rating Fitch si-a confirmat ratingul BBB-, cu perspectiva stabila, pentru Nuclearelectrica. Acest rating reflecta poziția de piața puternica a companiei ca unic producător de energie nucleara, acoperind aproximativ 20% din necesarul de consum al României. Totodată, Nuclearelectrica are un istoric operațional puternic, cu un nivelul solid de profitabilitate, cu perspectiva similara pentru perioada 2024-2028. (Sursa: BVB)

Ads

Societatea Energetica Electrica Preț curent 12.90 RON (1.26% ) MCap 4.38B P/E 7.10

Acțiunile Electrica au înregistrat o creștere de 1.9%, joia trecuta, după ce compania a anunțat că volumele de energie electrica distribuite si furnizate in iulie-septembrie sunt in ușoara creștere față de T3 2023, saltul cotației continuând inclusiv în ședința bursiera de vineri. În același timp, la nivelul primelor noua luni din an, Electrica înregistrează o creștere de 5.1% în ceea ce privește volumele distribuite (13,186.3 MWh) și un minus de 1.8% la volumele furnizate (5,616.4 MWh). De la începutul anului, acțiunile companiei s-au apreciat cu peste 12%. (Sursa: ZF)

Boeing Co Preț curent 154.05 USD (3.17% ) MCap 92.2B

Conducerea Asociației Internaționale a Mecanicilor a anunțat săptămâna trecuta că a ajuns la un acord care va creste salariile angajaților Boeing cu 44% pentru o perioadă de patru ani, plus un bonus de 12,000 USD. Muncitorii sunt așteptați să voteze propunerea, în speranța ca Boeing își va relua curând activitatea de producere a aeronavelor. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Chevron Corporation Preț curent 152.92 USD (2.76% ) MCap 285B

Prețul acțiunilor Chevron a crescut cu peste 2% în pre-market vineri după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Compania americana a reușit sa depășească estimările analiștilor, raportând venituri de 50.67 mld. USD, și un profit per acțiune de 2.51 USD. Profitul companiei a scăzut cu 31% comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Chevron a anunțat ca a returnat acționarilor 7.7 mld. USD în ultimele 3 luni prin răscumpărări de acțiuni si dividende, un nou record. (Sursa: CNBC)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 116.43 USD ( -0.30% ) MCap 466B

Exxon Mobil, compania petrolieră americană care a adus cele mai mari randamente investitorilor din acest sector în 2024, a reușit să raporteze rezultate financiare peste estimările analiștilor. Exxon a anunțat un profit per acțiune de 1.92 USD și a anunțat majorarea dividendului pentru cel de al 42-lea an consecutiv până la valoarea de 0.99 USD/acțiune, plătibil semestrial. Raportat la prețul din piața, randamentul dividendului este de aproximativ 3.3%. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,069.0000 USD (0.13% ) Mcap

Samsung Electronics va reprezenta aproximativ jumătate din creșterea economica a Coreei de Sud în 2024, înregistrând cea mai mare contribuție înregistrata din istorie, potrivit datelor furnizate de către analiștii Bloomberg. Samsung are în prezent o pondere de 17% din capitalizarea totala a principalului indice bursier de la Seoul. Pe baza profitului brut generat de unitățile sale din tara, Samsung ar putea fi responsabila pentru 1.1% din creșterea prognozata pentru Coreea de Sud, in 2024, de 2.2%. (Sursa: Bloomberg)

Intel Corporation Preț curent 22.81 USD (5.95% ) MCap 97B

Proiecțiile de venit optimiste ale Intel sunt umbrite de vânzările dezamăgitoare de cipuri AI. Compania a renunțat la previziunea de 500 mil. USD pentru vânzările de acceleratoare Gaudi in 2024, motivând prin probleme software si tranziția la o noua generație. Deși intenționa sa contracareze avansul Nvidia in AI, Intel continua sa se confrunte cu provocări in aceasta direcție. (Sursa: Reuters)

Ads

Nvidia Preț curent 136.0200 USD (2.46% ) MCap 3.32T

Nvidia va înlocui Intel în indicele Dow Jones Industrial Average, o schimbare semnificativă, care reflectă transformarea adusa de inteligenta artificiala în industria semiconductoarelor. După anunț, acțiunile Intel au scăzut cu 1% in tranzacțiile after-hours de vineri, în timp ce acțiunile Nvidia s-au apreciat cu 1%. Schimbarea va avea loc pe 8 noiembrie. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 170% în acest an, in timp ce acțiunile Intel au pierdut mai mult de jumătate din valoare. Ultima modificare a indicelui a avut loc in februarie, când gigantul tehnologic Amazon a fost adăugat în indice. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 222.50 USD ( -1.28% ) MCap 3.49T

Warren Buffett a anunțat vânzarea încă unei parți semnificative din deținerile sale în Apple, reducând cea mai mare participație în acțiuni ale Berkshire Hathaway pentru al patrulea trimestru consecutiv. Compania deținea acțiuni Apple in valoare de 69.9 mld. USD la sfârșitul lunii septembrie, potrivit raportului publicat în acest weekend. Acest lucru sugerează ca Buffett a vândut aproximativ un sfert din participația sa, rămânând cu aproximativ 300 mil. de acțiuni. In total, participația a scăzut cu 67.2% fata de sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului trecut. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads