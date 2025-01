Cutremur pe bursele internaționale – TradeVille

Impactul downgrade-ului pe bursa

Bursa de Valori București a deschis ședința de luni in scădere cu 1.3% după ce agenția S&P 500 a schimbat perspectiva României de la stabil la negativ. „Reprezintă un semnal cat se poate de clar transmis de agenția de rating. Avem nevoie de masuri de reducere a deficitului bugetar, un buget cumpătat, un stat mai suplu, pentru a putea restabili echilibrul bugetar si întări credibilitea fiscala a tarii”, a spus Tanczos Barna, ministrul de Finante, despre decizia S&P. (Surse: ZF;Economica.ro)

Cutremur pe bursele internaționale

Start-up-ul chinez de inteligenta artificiala DeepSeek a zguduit luni acțiunile tehnologice globale, ridicând semne de întrebare cu privire la dominația tehnologica a SUA. Contractele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu peste 3%, in timp ce indicele S&P 500 afișa o corecție de peste 2% în pre-market. Efectele s-au resimțit și în Europa, unde ASML era in scădere cu peste 11% la deschiderea ședinței de tranzacționare. Per total, scăderile înregistrate în SUA și Europa de sectorul tehnologic se ridica la peste 1 trilion USD. (Sursa: Bloomberg)

Fabricile din China, sub presiune

Activitatea fabricilor din China s-a contractat în mod neașteptat în ianuarie, parțial din cauza unui sezon mai lent înainte de Anul Nou chinezesc, inversând creșterea înregistrata în ultimele trei luni si menținând apelurile pentru un sprijin fiscal mai puternic pentru a stimula economia. Indicele oficial al managerilor de achiziții (PMI) pentru luna ianuarie a fost de 49.1, conform datelor publicate luni de Biroul National de Statistica, sub estimările Reuters, care indicau 50.1. PMI-ul s-a menținut peste pragul de 50, care separa expansiunea de contracție, în ultimele trei luni, înregistrând valori de 50.1 in decembrie, 50.3 in noiembrie si 50.1 in octombrie, potrivit datelor oficiale. (Sursa: CNBC)

Investitorii in cripto marchează profiturile

Cotatia Bitcoin a marcat o scădere de peste 6.5% luni dimineața, ajungând sub 98,000 USD, ca efect al marcării profiturilor de către trădări. Aceasta evoluție a apărut la câteva zile după ce președintele Donald Trump a emis un ordin executiv care identifica industria activelor digitale drept un motor crucial al inovației in SUA. Token-urile mai mici au înregistrat scăderi și mai abrupte: Solana -11% si XRP -14%. (Sursa: Bloomberg)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3394 RON ( -1.57% ) MCap 1.2B P/E 4.3984

Fondul Proprietatea a înregistrat o apreciere a cotației de aproape 6% de la publicarea rezultatelor financiare pe 15 ianuarie. Din punct de vedere al lichidității în aceasta perioadă, aceasta a ajuns la 22 mil. RON. Societatea a încheiat anul trecut cu un profit de aproximativ 340 mil. RON, revărsând pierderea de 904 mil. RON din 2023. (Sursa: ZF)

Norofert - Obligațiuni 2029 Preț curent RON ( ) MCap 6.95M

Norofert a listat o noua emisiune de obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al bursei. Oferta publica a avut loc în luna decembrie, iar compania a atras suma de 6.95 mil. RON de la investitori. Rata anuala a dobânzii este de 10%. Suma atrasa urmează a fi folosita pentru susținerea investițiilor strategice, precum cele din Brazilia si SUA, dar și pentru extinderea sistemului de irigatii de la ferma din Zimnicea. (Sursa: BVB)

Ryanair Holdings plc Preț curent 20.210 EUR (2.02% ) MCap 22.9B

Compania aeriana low-cost, Ryanair, a raportat ieri dimineața un profit mai mare decât așteptările pentru trimestrul încheiat în decembrie, dar și-a redus încă o data obiectivul privind traficul de pasageri in perioada următoare, pe fondul întârzierilor livrărilor de aeronave Boeing. Profitul trimestrial s-a ridicat la 149 mil. EUR, față de estimarea analiștilor de doar 60 mil. EUR. Compania a atribuit rezultatele pe seama creșterii marginale a tarifelor in preajma sărbătorilor, precum si creșterii traficului de pasageri cu 9%. (Sursa: CNBC)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 470.23 USD (1.52% ) MCap 1.03T

Acțiunile Berkshire Hathaway ar putea reprezenta o investiție solida in 2025, indiferent daca economia își continua ascensiunea sau se deteriorează potrivit analiștilor de la UBS. Aceștia au oferit un preț ținta cu peste 17% peste cel din piața, în următoarele 12 luni, pentru conglomeratul lui Warren Buffett. În cazul unei recesiuni, compania ar putea fi un hedge important datorita imperiului de asigurări pe care îl deține dar si a bilanțului de neegalat, având sute de mld. USD in numerar. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 120.650 USD ( -15.40% ) MCap 2.96T

Nvidia se găsește pe lista acțiunilor „preferate” de Bank of America pentru 2025, analiștii estimând un preț ținta de 190 USD/acțiune, cu un potențial de creștere de aproximativ 33% in următoarele 12 luni. „Opinia noastră pozitiva asupra Nvidia se bazează pe transformarea sa subapreciata, de la un furnizor tradițional de cipuri grafice pentru PC-uri, la un furnizor pentru segmente precum gaming high-end, grafica pentru întreprinderi, cloud, calcul accelerat si piețele auto”, au menționat analiștii. „Compania a demonstrat o execuție consecventa si are un bilanț solid, cu un angajament dovedit fata de returnarea capitalului.” (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/s Preț curent 87.86 USD ( -0.13% ) MCap 199B

Novo Nordisk a ajuns la o înțelegere cu statul Minnesota pentru a plafona prețul insulinei la 35 USD pe luna pentru pacienții care plătesc numerar, indiferent daca au asigurare, si pentru a oferi insulina gratuita celor mai nevoiași locuitori, definiți ca având un venit anual sub 400% din nivelul federal de sărăcie. Acordul, care durează cinci ani și necesita aprobarea instanței, vine după înțelegeri similare cu Eli Lilly si Sanofi, in urma acuzațiilor ca producătorii de insulina au crescut artificial preturile pentru profit. (Sursa: Reuters)

AT&T Inc. Preț curent 24.0400 USD (5.81% ) MCap 171B

Acțiunile AT&T au crescut cu 5.9%, atingând 24.07 USD, după ce compania a raportat profituri și venituri trimestriale peste așteptările Wall Street. AT&T a înregistrat un profit ajustat de 0.54 USD pe acțiune, cu venituri de 32.3 mld. USD, depășind estimările analiștilor de 0.50 USD pe acțiune si 32 mld. USD in venituri. Creșterea a fost susținuta de adăugarea a 482,000 de clienți neți pe telefonie și 307,000 pe fibra optica, precum si de o creștere a veniturilor din servicii mobile cu 3.3% si a celor din banda larga cu 7.8%. Compania si-a menținut prognoza de profit pentru 2025, excluzând câștigurile din vânzarea DirectTV. (Sursa: Barron’s)

