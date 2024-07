Datoria externa își continua ascensiunea – TradeVille

Datoria Externa Se Apropie De 200 Mld. EUR

Datoria externa a României a ajuns aproape de pragul de 180 mld. EUR in luna mai a acestui an. Valoarea este dubla fata de cea înregistrata in urma cu 10 ani de zile. Acesta datorie se împarte in mod egal intre guvernul României si companiile private. Din cei 180 mld. EUR datorie externa, 87 mld. EUR reprezintă datoria guvernului, in timp ce sistemul bancar are o datorie de 12.5 mld. EUR prin depozite externe atrase. Companiile private dețin aproximativ 78 mld. EUR datorie externa, reprezentând credite comerciale, avansuri plătite sau credite intragrup. (Sursa: ZF)

Cu Depozitele Aproape Pline

Depozitele de gaze ale României sunt 80% pline, încă de la jumătatea acestei veri. Aceasta știre vine in contextul in care urmează debutul sezonului de extracție. Acest procent este sensibil egal cu media Uniunii Europene, cu mențiunea ca Romania este una dintre putinele tari cu o producție interna curenta semnificativa. Pentru Romania, umplerea depozitelor la 100% poate avea doua consecințe. Pe de o parte repornirea la jumătate din capacitatea a combinatului chimic Azomures si o potențiala scădere a preturilor pe piața angro sau exporturi in creștere spre vest. (Sursa: Economica.net)

Încrederea Investitorilor, In Scădere

Încrederea investitorilor in economia Germaniei s-a înrăutățit pentru prima data in ultimul an, din cauza faptului ca industria nu reușește sa tina pasul cu redresarea treptata din alte sectoare. Un barometru al așteptărilor compilat de institutul ZEW a scăzut la 41.8 in luna iulie de la o valoare de 47.5 in urma cu o luna. In timp ce cea mai mare economie a Europei își recapătă echilibrul, așteptările pentru o creștere economica susținută sunt mici. In momentul de fata, Bundesbank se așteaptă la o creștere economica anuala de doar 0.3%. (Sursa: Bloomberg)

Masuri De Siguranță

Toate mașinile noi vândute in Uniunea Europeana vor trebui sa fie echipate cu o noua tehnologie de siguranță care monitorizează viteza si o limitează atunci când este necesar, in conformitate cu noile norme care intra in vigoare in începând cu aceasta luna. Normele se aplica modelelor noi începând din 2022. Uniunea Europeana își propune sa reducă la jumătate numărul de decese din accidente rutiere pana in 2030. Însă progresele s-au lăsat așteptate, numărul deceselor rutiere, in 2023, scăzând cu doar 1% fata de anul precedent. (Sursa: Seeking Alpha)

OMV Petrom Pret curent 0.7815 RON (0.58% ) MCap 48.6B P/E 12.3337

OMV Petrom a marcat, marți, o creștere de 0.58% a cotației pe bursa, închizând la un nou maxim istoric, de 0.7815 RON. Acțiunile au fost tranzacționate pe un rulaj de 31 mil. RON, cel mai ridicat de la BVB, reprezentând astfel 40% din întreaga lichiditate a pieței locale de instrumente financiare. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 128.2 RON ( -0.47% ) MCap 57.6B P/E 9.7

Morgan Stanley a păstrat prețul țintă la 95 RON pentru acțiunile Hidroelectrica, chiar si după ajustarea bugetului companiei pentru 2024. Banca a acordat acest preț țintă in ianuarie, după ce l-a redus de la 110 RON. Fata de prețul de închidere de ieri, ținta de preț ar aduce o scădere de aproape 26% pentru următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Pret curent 64.0 RON (0.00% ) MCap 515M P/E 19.2

Numărul acționarilor Bursei de Valori București a crescut, de la finalul anului trecut si pana in prezent, cu 14%, de la 5,939 la 6,769. Investitorii instituționali romani dețineau 78.77% din capitalul social la finalul primului semestru al acestui an, in scădere de la 79.62% la finalul anul trecut, in timp ce procentul acționarilor instituționali străini a rămas aproape același, respectiv 1.85%. In ultimele 12 luni, numărul total al acționarilor BVB a crescut cu 68%. (Sursa: ZF)

Ascendia Pret curent 4.24 RON (6.00% ) MCap 49.7M P/E 38.32

Ascendia a informat piața cu privire la semnarea unui parteneriat cu UiPath, pentru a sprijini programul UiPath Academic Alliance. Această colaborare are ca scop utilizarea sistemului de management al învățării CoffeeLMS dezvoltat de Ascendia pentru formarea digitala a studenților si viitorilor angajați UiPath din Europa. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 5.700 RON ( -0.87% ) MCap 3.02B P/E 5,875.497

MedLife deschide o noua unitate MindCare, dedicata sănătății mintale, la Craiova. Compania estimează ca pana la finalul anului, rețeaua MindCare va mai adauga in portofoliu alte 2-3 unități noi, iar pe termen mediu si lung, rețeaua va ajunge la minimum 10 unități in toata tara. (Sursa: ZF)

Hugo Boss Ag Pret curent 37.18 EUR ( -7.90% ) MCap 2.55B

Acțiunile Hugo Boss au scăzut marți cu pana la 10% după ce compania si-a redus previziunile de vânzări pentru întreg anul, din cauza provocărilor macroeconomice, in special in China si Marea Britanie. Hugo Boss estimează acum vânzări anuale de pana la 4.35 mld. USD, in scădere fata de previziunea anterioara de 4.45 mld. USD. Vânzările companiei au scăzut cu 1% in al doilea trimestru, iar profitul operațional a scăzut cu 42% fata de anul precedent. CEO-ul Daniel Grieder a declarat ca se așteaptă ca Hugo Boss sa revină la o creștere profitabila in a doua jumătate a anului. (Sursa: CNBC)

Total Energies Se Pret curent 62.50 EUR ( -1.23% ) MCap 163B

TotalEnergies si SSE au lansat un joint venture numit Source pentru a acapara o cota de 20% din piața stațiilor de încărcare rapida pentru vehicule electrice (EV) in Marea Britanie si Irlanda. Parteneriatul va implementa si opera, in următorii cinci ani, pana la 3,000 de puncte de încărcare rapida, alimentate cu energie regenerabila. Stațiile de 150 kW vor putea încarcă o baterie EV in 30-60 de minute. TotalEnergies a estimat valoarea investiției la aproximativ 300 mil. EUR. (Sursa: Reuters)

Unitedhealth Group Inc Pret curent 541.60 USD (5.09% ) MCap 510B P/E 24.20

UnitedHealth Group a raportat, pentru al doilea trimestru, rezultate care au depășit așteptările analiștilor de pe Wall Street, chiar daca un indicator cheie, care măsoară costurile medicale ale asiguratorului, a fost mai mare decât se anticipa. Profitul pe acțiune a fost de 6.8 USD. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a scăzut cu peste 2% in ședința de pre-market de la New York. (Sursa: Bloomberg)

Bank of America Corporation Pret curent 43.80 USD (4.56% ) MCap 355B P/E 12.57

Bank of America a raportat, in după amiaza de ieri, rezultate trimestriale peste estimările analiștilor, înregistrând venituri de 25.54 mld. USD si un profit de 0.83 USD/acțiune. Cu toate acestea, profitul băncii americane a scăzut cu 6.9% fata de aceeași perioada din 2023, din cauza faptului ca marjele nete din dobânzi au continuat un trend descendent in contextul dobânzilor ridicate. Dintre diviziile băncii, cea de investiții a performat peste așteptări, înregistrând o creștere de 29%. (Sursa: CNBC)

