Datoria SUA, un punct de cotitură pentru piețele financiare – TradeVille

Inflația In Scădere In Aprilie 2022

Potrivit datelor INS, rata anuala a inflației a scăzut in aprilie 2022 la 11.2%, fata de 14.5% in luna precedenta. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate la alimente (+19.8%), urmate de servicii (+10.6%) si de mărfurile nealimentare cu o creștere de 5.8%. Cele mai mari creșteri de preț la mărfurile alimentare fata de aprilie 2022, au fost marcate la zahar (+58%) si cartofi(+34%), in timp ce, in cadrul mărfurilor nealimentare, topul creșterilor de preț a fost înregistrat la energia termica (+24% vs aprilie 2022). (Surse: INS;ZF)

Producția Industriala In Scădere Fata De Anul Trecut

Producția industriala a crescut in luna martie 2023 cu 13.1% ca serie bruta, fata de luna precedenta. Pe de alta parte, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, producția industriala s-a contractat cu 2% ca serie bruta, in timp ce in primele trei luni din 2023, declinul a fost mai accentuat, (-3% vs 3L 2022). Pe baza anuala, comparativ cu primele trei luni ale anului 2022, scăderile au fost determinate de diminuări înregistrate in producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa calda(-13.5% ), urmata de industria prelucrătoare (-2.3% ). (Sursa: INS)

Ads

Datoria SUA, Un Punct De Cotitura Pentru Piețele Financiare

Directorul general al celei mai mari bănci americane, JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat asupra unei posibile panici pe piețele financiare pe măsura ce SUA se apropie de o posibila intrare in incapacitate de plata a datoriei suverane. Potrivit acestuia, o intrare in incapacitate de plata a guvernului american s-ar răsfrânge asupra întregii lumi financiare. Pe fondul presiunilor si a potențialelor consecințe economice, Dimon se așteaptă ca acest scenariu sa fie evitat prin mărirea sau suspendarea limitei de îndatorare a SUA. (Sursa: CNBC)

Marea Britanie Marchează O Creștere Economica

Economia Marii Britanii a crescut cu 0.1% in primul trimestru din 2023, in linie cu estimările economiștilor Reuters, după o scădere abrupta de 0.3% înregistrata in luna martie. Comparativ cu T4 2019, trimestrul anterior izbucnirii pandemiei Covid, economia UK a rămas cu 0.5% mai mica, înregistrând cea mai slaba revenire din rândul economiilor majore. De asemenea, Banca Angliei a precizat ca economia tarii ar urma sa crească cu 0.25% in 2023, o expansiune modesta, dar peste previziunile anterioare când se prognoza o contracție de 0.5% pentru anul curent. (Sursa: Reuters)

Ads

Appraisal & Valuation Preț curent 6.85 RON ( -0.72% ) MCap 8.81M P/E 14.48

Appraisal & Valuation a raportat, pentru primele 3 luni ale anului 2023, o cifra de afaceri in scădere cu 27%, însumând 1.3 mil. RON, dar a menționat ca va încerca recuperarea diferenței pe parcursul anului. Indicatorul EBITDA a fost de 376,113 RON – in creștere cu 17%, iar rezultatul operațional a înregistrat o scădere cu 35%. Astfel, profitul net a totalizat 119,735 RON, in scădere 48% fata de T1 2022. (Sursa: raport companie)

Bittnet Systems București Preț curent 0.295 RON (0.00% ) MCap 187M P/E -102.104

Bittnet Systems a raportat, pentru T1 2023, o cifra de afaceri in valoare de 53.5 mil. RON – cu 63% mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce indicatorul EBITDA a scăzut de peste 3.2 ori, in mare parte influențat de dublarea cheltuielilor administrative si creșterea cu 70% a costurilor de vânzare. Astfel, rezultatul din exploatare a fost de -2.7 mil. RON, comparativ cu -25,528 RON in T1 2022, iar pierderea neta a fost -2.7 mil. RON, cu 18% mai bine fata de aceeași perioada a anului trecut. Creșterea rapida a cheltuielilor din exploatare a fost influențata semnificativ de finalizarea tranzacțiilor de cumpărare a TopTech si 2Net de către Grupul Bittnet. (Sursa: raport companie)

Ads

One United Properties Preț curent 0.841 RON (0.12% ) MCap 3.11B P/E 6.197

One United Properties a anunțat piața cu privire la aprobarea, de către Consiliul de Administrație, a majorării de capital a companiei, in conformitate cu hotărârea AGEA nr. 62 din 26 aprilie 2023, cu suma de cca. 18.9 mil. RON, prin emiterea a 94.8 mil. acțiuni noi, in vederea compensării creanțelor deținute de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul companiei. (Sursa: comunicat companie)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 19.80 RON (0.00% ) MCap 6.03B P/E 22.95

Chimcomplex a anunțat piața cu privire la convocarea AGA pentru data de 21 iunie 2023, in care, printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi, se numără propunerea de aprobare a distribuirii unui dividend in suma de 27 mil. RON, care se traduce printr-un dividend brut pe acțiune de 0.088551 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 0.45%. Data de înregistrare propusa este 7 iulie 2023, iar data plații – 28 iulie 2023. De asemenea, in cadrul AGEA, se propune aprobarea unui plan de răscumpărare a unui număr maxim de 1 mil. acțiuni, cu un preț cuprins intre un minim egal cu prețul de piața de la BVB la momentul achiziției si un preț maxim de 24 RON/acțiune, in scopul distribuirii acțiunilor, ca recompusa, angajaților societății. (Surse: convocator companie (1);convocator companie (2))

Ads

Biofarm Preț curent 0.662 RON (1.85% ) MCap 652M P/E 9.198

Biofarm a raportat, pentru T1 2023, o cifra de afaceri cu 26% mai mare fata de anul trecut, in valoare de 95.8 mil. RON, in timp ce profitul operațional a fost de 38.5 mil. RON – in creștere cu 21%, pe fondul unei creșteri cu 23% a cheltuielilor din exploatare. Creșterea veniturilor a fost susținuta de vânzări ale produselor finite si mărfuri direct la principalii distribuitori farmaceutici de pe piața interna, iar exporturile au reprezentat 2.94% din vânzările totale nete ale companiei. Profitul net a însumat 31.6 mil. RON (+19% vs T1 2022). (Sursa: raport companie)

SIF Oltenia Preț curent 1.700 RON ( -1.45% ) MCap 850M P/E 5.158

Societatea a informat investitorii cu privire la scoaterea la vânzare, prin licitație publica deschisa, a peste 39,000 acțiuni ale Elba SA, care reprezintă 2.37% din capitalul social al companiei timișorene, la un preț de cca. 104.6 RON/acțiune, respectiv o valoare totala de 4.2 mil. RON. Vânzarea vine ca urmare a lipsei de interes din partea acționarilor îndreptățiți ai Elba SA de a achiziționa pachetul de acțiuni de la SIF Oltenia. (Sursa: comunicat companie)

Ads

Alumil Rom Industry Preț curent 1.965 RON ( -0.76% ) MCap 61.4M P/E 9.448

Producătorul de accesorii de aluminiu, Alumil, a raportat o creștere de 7.5% a veniturilor din vânzări, in timp ce marja bruta s-a situat la 32.7%, cu puțin sub nivelul înregistrat in urma cu un an, pe fondul unei creșteri a costului vânzărilor (+9.4% vs T1 2022), mai accentuata decât cea a veniturilor. La nivel operațional, compania a raportat un profit in scădere cu 21.7%, pe fondul majorării cheltuielilor de vânzare si distribuție care au crescut cu 22%. Astfel, in primul trimestru, profitul net al companiei s-a diminuat cu 22.3% (Sursa: raport companie)

Antibiotice Preț curent 0.588 RON (5.38% ) MCap 394M P/E 10.250

Producătorul de medicamente Antibiotice Iași a încheiat primul trimestru din 2023 cu vânzări in creștere cu 40% si un profit net aproape triplu fata de aceeași perioada a anului trecut. Din totalul vânzărilor, exporturile au reprezentat o pondere de 36%, fata de 33% in urma cu un an, pe fondul avansului vânzărilor cu 39% vs T1 2022 in UK, Danemarca, Republica Moldova si SUA. In structura cheltuielilor, cea mai semnificativa pondere este deținuta de costurile cu materiile prime, care au avansat cu 23% vs T1 2022, dar sub nivelul planificat de societate, de 13%. Astfel, ponderea cheltuielilor cu materiile prime din totalul veniturilor se ridica la 20%, cu mult sub estimările companiei de 33%, si sub rezultatul înregistrat la T1 2022, cu 3%. De asemenea, compania a semnat un acord cu Banca Europeana de Investiții, pentru a beneficia de expertiza instituției in planificarea strategiei pentru anul 2030. (Surse: ZF;raport companie)

Oil Terminal Preț curent 0.1155 RON (0.43% ) MCap 346M P/E 29.8317

Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din portul Constanta, a înregistrat o cifra de afaceri trimestriala in valoare de 85 mil. RON (+41% vs. T1 2022). Rezultatul din exploatare obținut s-a ridicat la 29.8 mil. RON, de peste 2 ori mai mare decât cel înregistrat in anul precedent, in contextul reducerii cheltuielilor totale cu 8.8%. In acest sens, profitul brut trimestrial al companiei a fost de 27.2 mil. RON (+103% vs. T1 2022), cu 23.5 mil. RON peste nivelul bugetat pentru aceasta perioada. (Sursa: BVB)

Electromagnetica București Preț curent 0.181 RON (0.56% ) MCap 122M P/E 4.634

Electromagnetica, producător de echipamente electrice, a înregistrat o cifra de afaceri trimestriala in valoare de 53.2 mil. RON, in ușoara scădere fata de T1 2022 (-1.9%). Profitul net al perioadei a fost de 3.9 mil. RON, in scădere cu 60% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Principalele motive care au dus la aceste scăderi au fost condițiile de aprovizionare dificile, preturile in creștere pentru materiile prime, precum si introducerea contribuției la Fondul de Tranziție Energetica (OUG 119). (Sursa: BVB)

Aages Preț curent 3.74 RON ( -2.60% ) MCap 37.4M P/E 5.42

Producătorul de echipamente industriale, Aages S.A., a înregistrat venituri operaționale trimestriale in valoare de 10 mil. RON (-11.5% vs. T1 2022). Astfel, deși cheltuielile operaționale trimestriale au scăzut cu 3%, compania a obținut un rezultat operațional de 475,000 RON (-68% vs. T1 2022). In acest sens, rezultatul net total obținut in T1 2023 a fost de 328,800 RON, cu 74% mai mic fata de cel înregistrat in T1 2022. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 172.570 USD ( -0.68% ) MCap 2.72T P/E 28.884

Apple a anunțat ca va deschide in cursul săptămânii viitoare primul magazin online in Vietnam, in contextul in care producătorul de iPhone mizează pe o creștere a cotei in cadrul piețelor emergente, pe fondul încetinirii vânzărilor din China. Noul magazin face parte din strategia companiei, care a deschis primele magazine in India, luna trecuta. In prezent, Apple vinde produsele sale in Vietnam prin intermediul unor vânzători autorizați, având, de asemenea, mai mulți furnizori de asamblare a produselor pentru export. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).