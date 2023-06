Datorii de 1 trilion de dolari - TradeVille

Mai Puține Locuințe Date In Folosința

Conform Institutului National de Statistica (INS), in primul trimestru din 2023 numărul de locuințe date in folosința (15,329) a scăzut cu 578 de unități comparativ cu aceeași perioada din anul trecut. Totodată, in T1 2023, numărul locuințelor finalizate cu fonduri private a înregistrat o scădere cu 856 de unități pe măsura ce piața imobiliara observa efectul inflației. Cele mai mari scăderi ale numărului de locuințe terminate s-au înregistrat in capitala (-885) si in zona de Nord-Vest a României (-740) comparativ cu cifrele de anul trecut. (Sursa: Financial Intelligence)

Rata Creditelor Neperformante In Creștere

La sfârșitul lunii martie, rata creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 2.73%, comparativ cu 2.65% la finalul anului 2022, dar sub nivelul de 3.31% înregistrat in aceeași perioada din anul trecut. Activele totale ale băncilor din Romania au crescut cu 11.6 mld. RON la finalul lunii martie comparativ cu anul trecut, însumând 712.6 mld. RON. Indicatorul de solvabilitate a înregistrat o mica scădere comparativ cu sfârșitul anului trecut, atingând 21.65% vs. 23.4%. (Sursa: Financial Intelligence)

Se Așteaptă Scăderea Prețului Petrolului

Analiștii de la Goldman Sachs si-au redus prognoza privind prețul petrolului cu aproape 10% in contextul creșterii ofertei si a slăbirii cererii de țiței. Potrivit raportului, banca de investiții se așteaptă la un preț mediu de 86 USD pe baril pentru luna decembrie, comparativ cu 95 USD la ultima prognoza. Astfel, Goldman Sachs apelează la a treia revizuire in scădere din ultimele 6 luni, in ciuda anunțului de săptămâna trecuta făcut de Arabia Saudita. Trebuie reamintit si faptul ca OPEC nu a decis nici o modificare cu privire la reducerea producției de petrol planificate pentru restul anului. (Sursa: CNBC)

Datorii De 1 Trilion De Dolari

Datoriile la cardurile de credit se apropie de suma de 1 trilion USD, pe măsura ce americanii apelează la aceasta metoda pentru a contracara scăderea puterii de cumpărare. Potrivit Federal Rezerve Bank din New York, consumatorii datorează o suma record de 988 mil. USD, in creștere cu 17% fata de anul trecut. Pentru a pune lucrurile in perspectiva, datoria este de aproximativ 5,700 USD per persoana. Ratele mărite ale dobanzilor agravează aceasta situație, ceea ce face ca aceasta datorie sa devina foarte costisitoare pentru consumatori. (Sursa: SeekingAlpha)

Safetech Innovations Preț curent 3.05 RON (0.66% ) MCap 202M P/E 29.87

Conducerea Safetech Innovations a informat acționarii despre semnarea unui parteneriat cu Phriendly Phishing, o companie specializata in furnizarea de soluții de training de securitate cibernetica. Safetech devine astfel distribuitorul in Europa si Marea Britanie al soluțiilor furnizate de Phriendly Phishing. Acest parteneriat reprezintă un pas important in dezvoltarea companiei la nivel internațional, conform directorului general Victor Gansac. (Sursa: BVB)

NIO INC Preț curent 8.400 USD (8.67% ) MCap 2.08B

Compania chineza de vehicule electrice NIO, a anunțat ca va începe sa reducă preturile pentru gama sa de modele cu echivalentul a 4,200 USD si ca va pune capăt schimburilor gratuite de baterii pentru noii cumpărători. Masurile anunțate sunt in antiteza cu politica companiei din luna aprilie, când CEO-ul William Li, preciza ca NIO nu va intra intr-un război al reducerilor. Noua strategie vine in contextul impactului asupra fluxului de numerar cauzat de numărul mic de livrări de mașini din ultimul trimestru. (Sursa: CNBC)

Novartis Ag Pret curent 100.00 USD ( -0.92% ) MCap 218B

Novartis a declarat ca va achiziționa firma de biotehnologie Chinook Therapeutics, cu sediul in Seattle, pentru o suma de pana la 3.5 mld. USD. Scopul acestei tranzacții este de a-si spori gama de medicamente aflate in stadiu avansat de dezvoltare, in cursa pentru tratamentul unei boli renale severe. Știrea vine in contextul in care compania elvețiana a trecut printr-un proces de eficientizare si reducere de costuri. Astfel, Novartis se axează pe mai puține arii terapeutice si pe cele mai promițătoare piețe pentru a-si îmbunătăți situația financiara. (Sursa: Reuters)

XPeng Inc. Pret curent 9.86 USD (11.16% ) MCap 16.7B

Prețul acțiunilor XPEV a crescut cu peste 9% in ședința de pre-market de pe Wall Street. Producătorul de vehicule electrice a anunțat ca noul SUV G6 se bucura de un val de comenzi impresionant. Compania a depășit deja pragul de 25,000 de comenzi conform unui raport publicat pe contul oficial al companiei de pe o rețea de socializare. Livrările noului model sunt estimate pentru luna iulie. (Sursa: SeekingAlpha)

Microsoft Corporation Pret curent 331.90 USD (1.56% ) MCap 2.47T P/E 35.83

Phi Spencer, șeful departamentului de jocuri video al Microsoft, a declarat ca nu simte presiunea pentru a lansa o actualizare majora a consolei sale de jocuri Xbox. In cadrul unui eveniment desfășurat in Los Angeles, compania a prezentat doar o îmbunătățire incrementala a actualului model, care oferă un spațiu de stocare îmbunătățit. In general, producătorii de console de jocuri video lansează actualizări majore la un interval de aproximativ 3 ani. Ultima versiune Xbox a fost lansata in 2020, ca parte a celei de a doua generații de console de jocuri video. Principalul concurent este PlayStation 5 deținut de compania Sony. (Sursa: Bloomberg)

General Motors Co Pret curent 36.67 USD (1.21% ) MCap 52.9B P/E 5.64

Producătorul auto General Motors a anunțat ca intenționează sa investească peste 630 mil. USD in producția următoarei generații de camionete full-size, la uzina din Indiana. Conform companiei, investiția in uzina din Indiana va susține noi benzi transportoare si echipamente pentru producția modelelor Chevrolet Silverado si GMC Sierra 500. Aceasta investiția confirma intenția companiei de a oferi consumatorilor, începând din 2035, numai vehicule electrice. (Sursa: CNBC)

Ubs Group Ag Pret curent 20.29 USD (0.50% ) MCap 64.5B

UBS a anunțat finalizarea preluării de urgenta a Credit Suisse, marcandu-se astfel cea mai mare tranzacție bancara de la criza din 2008 pana in prezent. Grupul va gestiona active de peste 5,000 mld. USD, propulsând compania ca lider pe diferite piețe cheie. Astfel, preluarea Credit Suisse s-a realizat in mai puțin de 3 luni, lucru remarcabil având in vederea amploarea si complexitatea integrării, pentru a oferi siguranța clienților si angajaților Credit Suisse. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).