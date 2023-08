Deficitul bugetar, 2.34% din PIB - TradeVille

Deficitul Bugetar, 2.34% Din PIB

In prima jumătate a acestui an, deficitul bugetar a crescut la 2.34% din PIB, echivalentul a 37.21 mld. RON. Anul trecut, deficitul se ridica la 1.67% din PIB (23.51 mld. RON). Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 12% fata de S1 2022, dar cheltuielile bugetare au crescut, in termeni nominali, cu 16.5% fata de aceeași perioada. Ca pondere in PIB, cheltuielile bugetului general consolidat au înregistrat o creștere la 17.6% din PIB, de la 17.0% din PIB, in S1 2022. (Sursa: Ziarul Bursa)

O Noua Posibila Achiziție In Sistemul Bancar Romanesc

Intesa Sanpaolo SpA s-ar afla in negocieri pentru achiziționarea First Bank din Romania, potrivit Bloomberg. Tranzacția s-ar putea ridica la 200 mil. EUR, dar nu exista certitudini ca cele doua parți vor ajunge la un acord. First Bank Romania a fost scoasa la vânzare de către fondul de investiții JC Flowers, dar primele negocieri, demarate cu UniCredit Bank, au eșuat. In primăvara, bănci precum Alpha Bank sau Vista Bank s-au arătat si ele interesate de preluarea First Bank, dar discuțiile nu au avansat. (Surse: Economica.net (1);Economica.net (2);Ziarul Financiar)

Economia SUA, Creștere Sub Așteptări

Economia SUA a înregistrat, in trimestrul 2 al anului 2023, o creștere economica de 2.1% in ritm anual, peste creșterea de 2.0% din T1 2023. Astfel, in perioada aprilie-iunie, ratele de creștere au scăzut atât pentru cheltuielile consumatorilor casnici cat si pentru consumul guvernamental, la 1.7% respectiv 3.3%, comparativ cu creșterile de 4.2% si 5.0% din primul trimestru al acestui an, in timp ce investițiile fixe nerezidențiale au marcat cea mai mare ascensiune (+6.1%). Pe de alta parte, exporturile au cunoscut cel mai mare declin de după izbucnirea pandemiei Covid, marcând o scădere de 10.6%, iar investițiile fixe rezidențiale si-au continuat scăderea pentru al 9-lea trimestru consecutiv. (Sursa: Trading Economics)

Rata Inflației In Germania Înregistrează O Scădere Modesta

Rata inflației in Germania a scăzut ușor, in luna august, dar a înregistrat o valoare peste așteptări in condițiile unei încetiniri a tendinței de scădere. Astfel, indicele anual al preturilor de consum a crescut cu 6.4% comparativ cu august 2022, după valoarea de 6.5% înregistrata cu o luna in urma. De asemenea, rata inflației de baza, care exclude elementele volatile precum alimentele si energia, a rămas constanta fata de iulie 2023, la 5.5%. Inflația rămâne cu mult sub ținta de 2% propusa de BCE, perioada de redresare urmând sa se prelungească pana in proximitatea anului 2025. (Sursa: Reuters)

Carbochim Preț curent 147 RON (0.00% ) MCap 724M P/E 6

Carbochim a încheiat S1 2023 raportând o scădere cu 1.3% a cifrei de afaceri nete, care a fost de aproape 17.8 mil. RON. Datorita vânzării unor mijloace fixe pentru suma de peste 147 mil. RON, in T1 2023, profitul net aferent S1 2023 a fost de aproape 118.9 mil. RON. La T1 2023, profitul net era de 116.8 mil. RON. De altfel, in urma vânzării mijloacelor fixe, societatea a acordat dividende speciale interimare de 29.8455 RON/acțiune echivalentul unei sume totale de 147 mil. RON. Dividendele au fost plătite in data de 21 iulie 2023. (Surse: raport companie (1);raport companie (2);BVB;raport curent societate)

Prospecțiuni București Preț curent 0.1325 RON (0.00% ) MCap 95.1M P/E 6.3051

Prospecțiuni, in calitate de prestator, a semnat un contract in valoare de peste 70.1 mil. RON cu Romgaz, in calitate de achizitor. Prospecțiuni va presta servicii de achiziție si procesare seismica 3D/2D pentru Romgaz, timp de 12 luni. Valoarea contractului depășește 10% din cifra de afaceri a Prospecțiuni raportata in anul 2022. (Sursa: raport curent companie)

Chromosome Dynamics Preț curent 19.6 RON ( -8.41% ) MCap 12M P/E 7.9

Chromosome Dynamics a lansat versiunea Beta a rețelei de socializare si responsabilitate sociala Homeland. Lansarea s-a făcut in regim închis, numărul maxim de utilizatori fiind de 10,000. La finalul lunii septembrie, compania își propune ca utilizatorii sa poată crea comunități plătite si sa poată realiza activități de promovare prin CHRDads. (Sursa: raport curent companie)

Holdingrock1 Preț curent 8.46 RON (1.93% ) MCap 149M P/E -8.04

Consiliul de administrație al holdingului Roca Industry a aprobat acordarea unui împrumut in valoare de 1.2 mil. EUR către societatea afiliata Dial SRL, pentru 12 luni, cu rambursare integrala la scadenta. Pentru a acorda acest împrumut, Roca Industry s-a împrumutat la acționarul majoritar, Roca Investments (care deține 60.7958% din capitalul social) pentru suma totala de 1.2 mil. EUR. (Sursa: raport curent societate)

Agroserv Măriuță Preț curent 6.48 RON (6.58% ) MCap 67.3M P/E -35.56

Adrian Cocan, director general al Agroserv Măriuță, care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a precizat ca fabrica companiei funcționează la o capacitate de 30%, existând spațiu de creștere. Astfel, compania s-ar afla in discuții pentru a exporta produsele sale in Germania si in Orientul Mijlociu. In Germania, produsele Premium au o cota de piața de 20%, comparativ cu o cota de câteva procente, in Romania. (Sursa: ZF)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.280 RON ( -2.10% ) MCap 161M P/E 11.573

THR Marea Neagra, companie ce se ocupa cu închirierea unităților de cazare de pe litoral, a încheiat S1 2023 raportând venituri de 31 mil. RON, (+868% vs S1 2022) ca urmare a vânzării complexului Venus din Eforie Nord si a închirierii unor active din portofoliu. Cifra de afaceri aferenta închirierii imobilelor s-a majorat cu 236% vs S1 2022, pana la 10.6 mil. RON. Comparativ cu pierderea neta de 15 mil. RON din S1 2022, compania a înregistrat un profit net de 11.8 mil RON aferent S1 2023. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Preț curent 0.800 RON ( -0.62% ) MCap 69.6M P/E 10.690

Meta Estate Trust, holding din sectorul imobiliar romanesc, a încheiat primul semestru din 2023 înregistrând venituri totale in creștere cu 60% vs S1 2022, ca urmare a impulsului liniilor de afaceri early stage si parteneriatelor cu dezvoltatorii. De asemenea, la nivelul profitabilitatii, compania a marcat un profit net de 2.89 mil. RON, in creștere cu 315%. Compania își menține obiectivele pe termen mediu: un portofoliu de active in jurul nivelului a 100 mil. EUR, precum si listarea pe piața principala a BVB. (Sursa: BVB)

Magazin Universal Maramureș Baia Mare Preț curent 0.264 RON (2.33% ) MCap 40.6M P/E 18.239

Magazin Universal Maramureș, operatorul Centrului Comercial Maramureșul, a încheiat primele șase luni raportând un profit net de aproape 757,000 RON (+29.6% vs. S1 2022). Creșterea profitului se datorează majorării veniturilor din dobânzi, de aproape 4.8 ori peste nivelul din S1 2022. Veniturile din exploatare ale societății au scăzut la aproape 1.5 mil. RON (-4.6% vs. S1 2022), iar cheltuielile operaționale au scăzut, la rândul lor, dar intr-un ritm mai lent. (Sursa: raport companie)

Aages Preț curent 3.40 RON ( -2.86% ) MCap 34M P/E 5.71

Producătorul de echipamente industriale din județul Mureș, AAGES, a încheiat primul semestru din 2023 raportând o cifra de afaceri de 14 mil RON, in scădere cu 11.9% fata de S1 2022 si un profit net de 2.8 mil RON, in scădere cu 22.6%, ca urmare a scăderii producției vândute. Cheltuielile operaționale s-au diminuat cu 7.9% in S1 2023, ceea ce a condus la o scădere de 22% a rezultatului operațional care a atins valoarea de 3.2 mil RON. (Sursa: BVB)

