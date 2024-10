Deficitul bugetar ar putea depăși 7% în 2024 – TradeVille

Deficitul bugetar ar putea depăși 7% în 2024

Deficitul de cont curent al balanței de plăti a atins 5% din PIB în august, iar estimările arată că ar putea depăși 7% din PIB până la finalul anului. Prognozele Guvernului se situează la 6.9% din PIB, însă consensul analiștilor arată că acesta ar putea atinge între 7 și 8% din PIB în 2024. (Sursa: ZF)

Importurile de lapte, în creștere

În luna august 2024, cantitatea de lapte colectată de către unitățile procesatoare a scăzut cu 2.1% față de luna iulie 2024, dar a crescut cu 5.3% comparativ cu luna august 2023. Totodată, în primele 8 luni din an, cantitatea de lapte de vacă colectată a crescut cu 3.7% față de perioada similară a anului precedent, iar cea mai mare creștere de producție a fost înregistrată la unt (+9.9%). De la începutul anului, importurile brute de lapte au crescut cu 47.6% față de anul trecut, rămânând însă sub cantitatea de lapte colectată la nivel național (96,441 tone vs 864,554). (Sursa: INS)

Inflație de 1.7% în Marea Britanie

Conform ultimelor date publicate de oficiul național de statistică din Marea Britanie, inflația a scăzut la 1.7% în luna septembrie, cu 0.2% sub estimările economiștilor. Este pentru prima dată, în ultimii 3 ani de zile, când inflația se află sub baremul setat de Banca Angliei. Ca urmare a acestui eveniment, lira sterlină s-a depreciat față de EUR și USD, analiștii mizând pe o nouă rundă de scădere a dobânzii de referință la întâlnirea Băncii Angliei din luna noiembrie. (Sursa: CNBC)

Aurul cochetează cu maximele

Prețul aurului și-a continuat trendul ascendent spre un nou nivel record, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția spre alegerile prezidențiale din SUA, sondajele prognozând o competiție extrem de strânsă cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de deznodământ. Metalul prețios este una dintre mărfurile cu cele mai bune performanțe în 2024, stabilind recorduri succesive datorita atractivității sale ca activ de refugiu si achizițiilor din partea băncilor centrale. De la începutul anului și până în prezent, aprecierea este de aproximativ 30%. (Sursa: Bloomberg)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Preț curent 27.845 RON ( -0.57% ) MCap 445M

ETF-ul BET Patria-TradeVille care urmărește indicele BET de la BVB a înregistrat, de la lansarea din august 2012 și până la sfârșitul lunii trecute, un randament de 450%. La finalul primei zile de tranzacționare prețul unei unități de fond era de 5.09 RON, pe când la sfârșitul lunii trecute depășise 28 RON. Orice scădere majoră a bursei de la București și implicit a ETF-ului a fost recuperată, în ciuda unei corecții de peste 20% în intervalul august 2015 – ianuarie 2016. (Sursa: ZF)

Dn Agrar Group Preț curent 1.545 RON (2.32% ) MCap 245M P/E 10.826

DN Agrar, cea mai mare ferma integrată din România, lider în producția de lapte de vacă, și BSOG Energy, o companie de energie specializată în dezvoltarea proiectelor de producere a biometanului în România, au anunțat semnarea unui acord de cooperare pentru cel mai mare proiect de acest tip din țară, cu o capacitate totală de până la 15 MW. DN Agrar va furniza materia prima pentru producția de biometan printr-un contract pe termen lung pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, iar BSOG Energy va dezvolta infrastructura necesara. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 7.10 RON (0.00% ) MCap 1.27B P/E 6.80

În luna septembrie, TTS a fost a 5-a cea mai tranzacționată companie de pe BVB, înregistrând tranzacții în valoare de aproximativ 54 mil. RON, reprezentând 4.75% din valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni incluse la Categoria Premium. Luna septembrie a marcat și un nou record pentru companie, și anume ziua cu cea mai mare valoare tranzacționată, de peste 20 mil. RON, pe data de 20 septembrie. Astfel, compania se află mai aproape de includerea în FTSE Russell din septembrie 2025, îndeplinind criteriul de lichiditate pentru a 3-a luna consecutiv. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 123.60 RON (0.49% ) MCap 55.5B P/E 10.88

Hidroelectrica a înregistrat o scădere a producției din cauza secetei, gradul de umplere a lacurilor de acumulare ajungând la doar 75% in octombrie, cel mai scăzut nivel din 2019. În T3 2024, compania a produs cu 20% mai puțină energie față de T3 2023, respectiv 2.77 GWh, și a vândut cu 24% mai puțin. În primele nouă luni ale anului, producția netă de energie a scăzut cu 22%, totalizând 11,344 GWh, iar vânzările au scăzut cu 24%. Compania a înregistrat însă rezultate pozitive pe piață de echilibrare, unde prețurile au fost ridicate în vară. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Preț curent 27.45 RON ( -0.36% ) MCap 25.1B P/E 7.09

Banca Transilvania și-a consolidat poziția de lider pe piața bancară din România după preluarea OTP Bank, distanțându-se de celelalte bănci mari. În prima jumătate a lui 2024, BT a înregistrat active de peste 169 mld. RON, în creștere cu 17% față de anul anterior. Daca ritmul de creștere continua, banca ar putea ajunge la 190 mld. RON până la sfârșitul anului, iar incluzând activele OTP, totalul ar depăși 200 mld. RON. (Sursa: ZF)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Preț curent 598.0 EUR ( -4.38% ) MCap 302B

Prețul acțiunilor LVMH a înregistrat o dinamică negativă de peste 6% la deschiderea bursei din Europa după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Conglomeratul de lux a raportat o scădere trimestrială de 3% a cifrei de afaceri, devenind pe parcursul zilei de ieri una dintre companiile cu cea mai slabă performanță bursieră din indicele Stoxx600. (Sursa: CNBC)

