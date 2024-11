Deficitul bugetar depășește o noua bornă – TradeVille

Deficitul bugetar, diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a trecut de pragul de 100 mld. RON, reprezentând 6.19% din PIB după primele 10 luni ale anului conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Anul trecut, după primele 10 luni, deficitul bugetar reprezenta doar 3.91% din PIB. La începutul anului, Guvernul prognozase un deficit de 5% pentru 2024. (Sursa: Economedia)

Incertitudinea politica afectează piața

Randamentele titlurilor de stat pe 10 ani, reprezentând costurile la care se împrumuta statul, au crescut la mijlocul acestei săptămâni atingând un maxim din 2023 încoace, de 7.5%. Percepția de risc, raportata la nivelul cotațiilor CDS (credit default swap) a urcat de la 159 de puncte la 172.5. Cu toate acestea, moneda naționala a rămas neschimbata fata de EUR, cel mai probabil pe fondul intervenției băncii centrale. (Sursa: ZF)

Masurile de stimulare nu sunt suficiente

Profiturile industriale din China au scăzut cu 10% in octombrie fata de anul trecut, intr-un alt semn ca masurile de stimulare a economiei din partea guvernului nu au reușit încă sa inverseze scăderea profiturilor companiilor. Este a treia luna consecutiva de scădere a profiturilor, după o prăbușire de 27.1% de la an la an in luna septembrie, cea mai abrupta scădere din martie 2020. Profiturile industriale sunt un indicator cheie al sănătății financiare a fabricilor, minelor si serviciilor publice din China. (Sursa: CNBC)

Probleme cu inflația

Preturile mașinilor si camioanelor la mana a doua din Statele Unite au crescut in luna octombrie, contribuind la o creștere neașteptata a inflației. Creșterea fata de luna precedenta este de 2.7%, însă pe baza anuala dinamica este in scădere de 3.4%. Cu toate acestea, rata de creștere a preturilor in octombrie a fost semnificativ mai mare decât creșterea de 0.3% înregistrata luna precedenta. (Sursa: Barron’s)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 18.32 RON ( -0.22% ) MCap 12.7B P/E 8.38

BRD este cea mai frecventa achiziție a fondurilor de pensii private Pilon II la Bursa de Valori București. Acțiunile băncii au fost cumpărate de cel puțin cate un fond in fiecare luna din ultimele 17 luni consecutive. Chiar dacă este doar a 5-a deținere ca valoare din investițiile fondurilor de pensii private, BRD este emitentul care apare cel mai des la cumpărare conform domnului George Mot, administrator al platformei desprepensiiprivate.ro. (Sursa: ZF)

Antibiotice Preț curent 2.65 RON ( -0.75% ) MCap 1.77B P/E 19.28

Producătorul de medicamente Antibiotice Iași a anunțat, la mijlocul acestei săptămâni, ca acționarul MetLife a depășit pragul de 5% din acțiuni, ajungând in prezent la 5.2%. Investiția MetLife Inc. Se ridica la aproximativ 93 mil. RON. Grupul american este acționar la Antibiotice prin Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life si Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3208 RON ( -1.35% ) MCap 1.14B P/E 4.1573

Fondul Proprietatea a anunțat ca, in urma expirării termenului limita privind depunerea cererilor pentru un nou administrator al companiei, consiliul reprezentanților a ajuns la o lista formata din 5 nume. Compania a precizat ca 3 societăți de administrare globala de fonduri diversificate, o societate de administrare de fonduri de infrastructura globala si o societate de administrare de fonduri - persoana juridica romana sunt cei 5 finaliști. (Sursa: ZF)

Agroland Agribusiness Preț curent 3.70 RON ( -2.12% ) MCap 21M P/E 17.09

Agroland Agribusiness, companie parte a grupului Agroland, specializata in vânzarea de inputuri pentru agricultura, a înregistrat un profit net de 1.5 mil. RON pentru primele 9 luni ale anului, in creștere cu 13% prin comparație cu 2023. Veniturile din exploatare au avut o dinamica negativa de 4% de la an la an pana la valoarea de 44.4 mil. RON, in timp ce EBITDA a ajuns la 2.9 mil. RON. (Sursa: BVB)

Air France - Klm Preț curent 7.242 EUR ( -3.26% ) MCap 18.6B

Air France KLM este in proces de negociere a cumpărării unui procent de 20% din Air Europa, in urma respingerii achiziției sale de către International Airlines Group (IAG). Tranzacția are o valoare de peste 100 mil. EUR si nu necesita aprobarea autorităților Uniunii Europene. Un purtător de cuvânt al Air France a declarat ca discuțiile cu Air Europa in vederea unei cooperări comerciale sunt in desfășurare. (Sursa: Bloomberg)

Easyjet Plc Preț curent 5.362 GBP ( -0.78% ) MCap 4.03B

Compania low-cost EasyJet a raportat o creștere a dividendului anual, la 0.12 GBP/acțiune, comparativ cu 0.045 GBP/acțiune in anul precedent, decizia fiind rezultatul unei cereri in creștere pentru pachetele de vacanta oferite de companie. Consiliul de Administrație a recomandat o plata de 20% a dividendului in luna martie a anului viitor. (Sursa: Bloomberg)

Dell Technologies Inc Pret curent 123.43 USD ( -12.92% ) MCap 90.3B

Acțiunile Dell Technologies au înregistrat o scădere de 9.6% in urma raportării unor venituri sub așteptările analiștilor la sfârșitul lunii octombrie. Veniturile companiei au totalizat 24.4 mld. USD, comparativ cu o estimare a analiștilor de pe Wall Street de 24.7 mld. USD. Comenzile pentru serverele optimizate au avut o valoare de 3.6 mld. USD, compensând scăderea vânzărilor slabe de PC-uri. Profitul ajustat pe acțiune a însumat 2.15 USD, depășind consensul specialiștilor de 2.06 USD. Scăderea cotației poate fi atribuita unei reviziuni in jos a veniturilor pentru trimestrul in curs. (Sursa: Barron’s)

