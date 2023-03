Deficitul bugetar ia amploare - TradeVille

Deficitul Bugetar Ia Amploare

Conform datelor MFP, veniturile bugetare au crescut cu 9%, de la an la an, in ianuarie 2023, pana la 40 mld. RON, in timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat o creștere mai accelerata (+14% vs ianuarie 2022), pana la 44 mld. RON, majorând astfel deficitul bugetar la 4 mld. RON. Astfel, încasările din TVA au avut o creștere nesemnificativa in prima luna din 2023 (+2% vs ianuarie 2022), in timp ce încasările din impozitul pe profit au scăzut cu 9% vs ianuarie 2022. Pentru anul curent, guvernul si-a propus reducerea deficitului bugetar de la 5.7% din PIB in 2022, la 4.4%, prin creșterea veniturilor cu 14% pentru anul 2023, peste avansul cheltuielilor de 10%. (Sursa: ZF)

Rata Șomajului Stagnează

Conform datelor INS, in luna ianuarie 2023, rata șomajului in forma ajustata sezonier a fost de 5.6%, înregistrând aceeași valoarea ca si in luna precedenta. Rata șomajului in rândul tinerilor (15-24 ani) a fost de 22.2%. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsa in intervalul 25-74 ani, rata șomajului a fost estimata la 4.5% in ianuarie 2023, valoare similara cu luna precedenta. (Sursa: INS)

China Privește Spre 2023 Cu Optimism

China devine din ce in ce mai optimista in ceea ce privește obiectivul de creștere economica pentru 2023, vizând un procent de 6% in încercarea de a stimula încrederea investitorilor si a consumatorilor. De asemenea, pentru a susține creșterea economica, se așteaptă ca guvernul sa își majoreze deficitul bugetar anual la aproximativ 3% din PIB si sa emită obligațiuni speciale in valoare de aproximativ 4mld. RMB (echivalentul a 580 mil. USD), pentru a sprijini investițiile. In 2022, economia chineza a crescut cu 3% fata de 2021, ratând cu mult ținta oficiala de 5.5%, pe fondul încetinirii cererii globale si a blocajelor generate de pandemia Covid. (Sursa: Reuters)

Inflația Rămâne La Cote Ridicate In Zona Euro

Ultimele date cu privire la inflația din zona Euro continua sa dea bătăi de cap Băncii Centrale Europene (BCE). Scăderea inflației nu a fost pe măsura așteptărilor si cifra de 8.5% înregistrata in februarie rămâne mult mai aproape de maximul din octombrie de 10.6% decât de obiectivul trasat de 2%. Analiștii de la Goldman Sachs iau in calcul o noua majorare cu 0.5% a dobânzii de referința la ședința BCE din luna mai. (Sursa: CNBC)

Prebet Aiud Preț curent 1.840 RON (2.22% ) MCap 83.8M P/E 20.215

Producătorul de prefabricate din beton, Prebet Aiud, a anunțat semnarea unui contract semnificativ de antrepriza, care are ca obiect proiectarea si execuția unor hale de producție. Valoarea contractului este de 1.05 mil. EUR si are o durata de 4 luni. Scopul încheierii acestui contract este de a crea un spațiu de producție pentru utilajul pe care compania l-a contractat in 21.02.2023. De asemenea, structura halelor va permite si dezvoltarea unui nou parc fotovoltaic pe acoperișul acestora, in vederea atingerii independentei energetice. (Sursa: BVB)

Oil Terminal Preț curent 0.1450 RON ( -0.68% ) MCap 84.4M P/E 7.2777

Conducerea companiei Oil Terminal, a anunțat faptul ca a fost respins, de către Curtea de Apel Constanta, ca nefondat apelul acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la constatarea nulității parțiale a actelor constitutive ale societății. Astfel, reclamantul este obligat la plata a 6,000 RON către Oil Terminal S.A., suma care reprezintă cheltuielile de judecata. (Sursa: BVB)

Transilvania Broker de Asigurare Preț curent 20.00 RON ( -0.50% ) MCap 100M P/E 8.66

Transilvania Broker S.A. a anunțat piața cu privire la finalizarea programului de răscumpărare de acțiuni proprii, derulat in perioada 15.12.2022 – 28.02.2023. Astfel, compania a răscumpărat 6,582 de acțiuni proprii, in valoare totala de 123,687 RON, urmând ca aceasta sa fie distribuite in cadrul programului de Stock-Option-Plan aprobat prin AGEA din 07.09.2021. (Sursa: BVB)

UZTEL S.A. Preț curent 1.55 RON ( -12.92% ) MCap 8.31M P/E -0.93

Forja Rotec SRL Buzău si Arva Metals & Steels SRL Cornetu, creditorii societății Uztel S.A., au depus la Tribunalul Prahova doua dosare care au ca obiect deschiderea procedurii de insolventa împotriva companiei. Uztel a contestat ambele cereri de deschidere a procedurii. (Sursa: BVB)

Nord București Preț curent 5.10 RON (0.00% ) MCap 46.6M

Nord S.A. anunța încheierea unui contract semnificativ de subînchiriere de spatii de birouri cu ECDL Romania S.A., pe o perioada de 1 an de zile, începând cu 1 martie. Valoarea contractului este mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății. (Sursa: BVB)

Adiss SA Preț curent 0.928 RON (0.87% ) MCap 15.7M P/E 12.996

Compania ADISS S.A. anunța încheierea unui contract cu Termolang SRL pentru montarea si punerea in funcțiune a echipamentelor pentru Seau Ocna de Jos – Praid. Valoarea contractului este de 215,000 EUR fără TVA, având un termen de execuție de 120-150 zile de la data plații avansului. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 190.90 USD ( -7.20% ) MCap 564B P/E 44.97

Elon Musk a prezentat viziunea companiei pentru următorii ani, intra-un eveniment care a durat peste 4 ore. Spre dezamăgirea analiștilor, liderul din sectorul de vehicule electrice nu a prezentat nici un model nou. Înainte de eveniment, mai mulți specialiști se așteptau la un prototip al cărui preț de vânzare sa nu depășească 25,000 USD. Cel mai important anunț al serii a fost legat de deschiderea unei fabrici in Mexic, cu scopul de a reduce cheltuielile de producție. Totodată, compania are planuri mărețe pentru aceasta decada, țintind vânzări anuale de peste 20 mil. de mașini electrice pana in 2030. Pentru a ajunge la aceasta cifra, Elon Musk considera ca Tesla va extinde gama de modele la 10 fata de 5 in prezent. (Surse: Bloomberg;CNBC)

Macy's Inc Preț curent 22.70 USD (11.11% ) MCap 6.15B P/E 4.36

Lantul de magazine american Macy’s a incheiat trimestrul patru al anului fiscal 2022 cu un profit net ajustat pe actiune de 1.71 USD pe actiune, depasind asteptarile analistilor de 1.57 USD pe actiune. De asemenea, cifra de afaceri a companiei, de 8.3 mld. USD a fost in linie cu estimarile analistilor. Pentru 2023, Macy’s se asteapta ca vanzarile nete sa scada cu 1-3%, ajungand la 23.7 - 24.2 mld. USD, in timp ce estimarile pentru profitul net ajustat pe actiune se situeaza intre 3.67 si 4.11 USD pe actiune. Prognozele furnizate de companie sunt mult peste ceea ce anticipasera analistii, cu toate ca Macy’s incearca sa reduca promotiile masive pentru a-si proteja marjele, fapt care a condus la o crestere cu 13% a pretului actiunii in tranzactiile pre-market. (Surse: CNBC;Reuters)

Snowflake Inc Preț curent 135.28 USD ( -12.44% ) MCap 43.3B P/E -60.01

Prețul acțiunilor Snowflake a înregistrat o scădere de peste 7% înainte de deschiderea bursiera după ce compania a preconizat o creștere a vânzărilor sub așteptările pieței. Compania se așteaptă, pentru trimestrul in curs, la vânzări in intervalul 568 - 573 mil. USD, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 44-45% comparativ cu același trimestru din anul trecut. Reacția pieței vine in contextul in care, pentru ultimul trimestru, vânzările au crescut cu 54%. De asemenea compania a aprobat un plan de răscumpărare de acțiuni in valoare de 2 mld. USD. (Sursa: SeekingAlpha)

