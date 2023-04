Deficitul comercial al României, în scădere – TradeVille

Deficitul Comercial Al României, În Scădere

Conform INS, in luna februarie 2023, exporturile de bunuri au crescut cu 11.8%, in timp ce importurile au înregistrat o creștere mai lenta (+4.8% vs. februarie 2022). Totodată, s-au înregistrat creșteri si in primele doua luni din 2023, exporturile înregistrând un avans de 9% fata de aceeași perioada a anului trecut, iar importurile au marcat o creștere de 5.4%. Astfel, deficitul comercial s-a micșorat cu 5% in primele doua luni din 2023, pana la 4.3 mld. EUR. Cele mai importante ponderi in structura exporturilor si importurilor sunt deținute de grupa de produse mașini si echipamente de transport, cu 44.2% la export si 35.7% la import, si, de alte produse fabricate, cu o pondere de 30% la export si 28.3% la import. (Sursa: INS)

Turbulentele Economice Pun Presiune Asupra Societăților

Conform ONRC, In primele doua luni din 2023, numărul societăților dizolvate a crescut cu 35.5% fata de aceeași perioada din 2022. Domeniul de activitate care a marcat cele mai multe dizolvări este comerțul cu amănuntul si ridicata, repararea autovehiculelor si motocicletelor, unde s-au înregistrat peste 1,900 de dizolvări la nivel național. Fata de perioada similara a anului trecut, numărul de societăți dizolvate din acest sector a crescut cu 23.3%. (Sursa: Economica)

Sistemul Bancar American – In Drum Spre Stabilizare

Depozitele la băncile comerciale din SUA au crescut ușor la sfârșitul lunii martie, indicând o potențiala stabilizare după ce falimentele celor doua bănci americane au zguduit sistemul bancar. Conform datelor publicate de Rezerva Federala, depozitele la toate băncile comerciale au crescut cu 0.2% in ultima săptămâna a lunii martie, pana la 17,350 mld. USD. Aceasta a fost prima creștere de la începutul lunii martie, după ce autoritățile federale de reglementare au fost forțate sa garanteze toate depozitele la Sillicon Valley Bank si Signature Bank, determinând de asemenea FED sa ia masuri de urgenta pentru a restabili încrederea in sistemul bancar. (Sursa: Reuters)

Nou Guvernator La BOJ

Noul guvernator al Băncii Centrale a Japoniei se confrunta cu un misiune dificila, in condițiile in care încetinirea creșterii economice globale îngreunează perspectivele unei creșteri susținute a inflației si a salariilor. Guvernatorul a evidențiat necesitatea de a menține o politica nerestrictiva pentru a asigura ținta inflației pe termen lung, de 2%. Conform previziunilor BOJ, se așteaptă ca inflația de baza a preturilor de consum sa atingă 1.6% in actualul an fiscal, care a debutat in aprilie, urmând sa accelereze la 1.8% in anul următor. (Sursa: Reuters)

Bermas Preț curent 2.28 RON ( -5.79% ) MCap 49.1M P/E 33.49

Acționariatul Bermas, întrunit la AGA Ordinara si Extraordinara din data de 7 aprilie 2023, a hotărât, printre altele, aprobarea repartizării unui dividend brut per acțiune de 0.068 RON. Randamentul dividendului este de 2.8%, raportat la prețul de închidere de ieri. Data de înregistrare a dividendului a fost fixata in data de 27 iulie 2023 (data ex-dividend: 26 iulie 2023). Dividendele vor fi plătite in data de 17 august 2023. (Sursa: BVB)

Chromosome Dynamics Preț curent 27.8 RON ( -4.79% ) MCap 17M

Administratorul unic al Chromosome Dynamics a decis majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu cel mult 237,750 acțiuni noi cu o valoare nominala unitara de 0.2 RON/acțiune, la un preț de emisiune care se va calcula cu acordarea unui discount de 25% fata de prețul pieței. Operațiunea se va derula in doua etape: etapa de exercitare a drepturilor de preferința si etapa plasamentului privat al acțiunilor ramase nesubscrise in prima etapa. Aceste drepturi vor fi plătite către acționarii înregistrați la data de 25 aprilie 2023. La o rata de subscriere de 0.3881892, un acționar poate subscrie 1 acțiune noua daca exercita aproximativ 2.58 drepturi de preferința. (Sursa: BVB)

SOCEP S.A. Preț curent 0.880 RON (0.00% ) MCap 304M P/E 12.060

Socep a anunțat piața cu privire la primirea unui solicitări de completare a ordinii de zi a AGA, din partea Sammarina Imobiliare SA, in calitate de acționar cu o deținere de 5.88% din capitalul social. Astfel, noile puncte introduse in AGA, care se va desfășura in data de 27/28 aprilie 2023, sunt propunerea de repartizare de dividende in valoare de 24.7 mil. RON din profitul net al exercițiului financiar aferent anului 2022 si majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%. Astfel, daca se aproba punctul privind repartizarea dividendului, acționarii ar primi un dividend brut de 0.0713 RON/acțiune, cu un randament de 8.1%, calculat la ultimul preț de închidere. (Surse: comunicat societate (1);comunicat societate (2))

Comalim Arad Preț curent 23.2 RON (28.89% ) MCap 29.2M

SIF Imobiliare PLC, companie înregistrata in Cipru si acționar cu dețineri de 91.1715% in capitalul social al Comalim, la 31 decembrie 2022, solicita completarea convocatorului AGA pentru data de 26/27 aprilie 2023. Astfel, acționarul majoritar solicita aprobarea distribuirii sumei de 12.2 mil. RON sub forma de dividend, din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării unor active. Astfel, se propune repartizarea unui dividend brut per acțiune de 9.68 RON. Randamentul acestuia, raportat la ultimul preț de închidere, este de 44%. Data plații este propusa in data de 5 iulie 2023, având data de înregistrare 22 iunie 2023. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Microsoft Corporation Preț curent 287.37 USD ( -1.54% ) MCap 2.15T P/E 31.90

Guvernul Japoniei ia in considerare adoptarea unor tehnologii AI precum ChatGPT, dezvoltat de Microsoft împreuna cu OpenAI. Posibilitatea adoptării AI ar fi condiționata de rezolvarea problemelor privind confidențialitatea datelor si de securitate cibernetica. Guvernul vizează reducerea gradului de încărcare cu sarcini al angajaților din sectorul public. Anunțul vine in contextul in care, guvernul Italiei a interzis utilizarea ChatGPT, datorita problemelor privind confidențialitatea datelor, care a determinat si alte tari europene sa analizeze masuri similare. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 87.70 USD ( -2.77% ) MCap 2.3T

Producătorul taiwanez de cipuri, TSMC a declarat, la începutul săptămânii, ca este in discuții cu Washingtonul pe tema detaliilor din legea menita sa stimuleze producția de semiconductori in SUA, care a stârnit îngrijorări cu privire la subvenționare. Condițiile pentru primirea subvențiilor includ împărțirea profitului in exces cu guvernul american, iar surse din industrie au declarat ca procesul de aplicare in sine ar putea expune strategia confidențiala a companiei. Criteriile impuse afectează si alte companii, printre care se numără Samsung Electronics si SK Hynix. Știrea vine in contextul in care Taiwan Semiconductor Manufacturing a făcut o investiție de 40 mld. USD într-o noua fabrica in statul Arizona. (Sursa: Reuters)

