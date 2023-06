Deficitul comercial s-a redus în primele patru luni din 2023 – TradeVille

Deficitul Comercial S-A Redus In Primele Patru Luni Din 2023

Deficitul balanței comerciale s-a redus, in primele patru luni ale anului cu 11.8% fata de perioada similara a anului trecut, la 8.85 mld. EUR, pe fondul majorării exporturilor cu 7.4%, in timp ce importurile au crescut cu doar 2.4%, conform datelor INS. In sume absolute, Romania a exportat bunuri in valoare de 31 mld. EUR si a importat in valoare de 39.9 mld. EUR. In luna aprilie 2023, exporturile au însumat 7.22 mld. EUR, fiind in creștere cu 4.9%, in timp ce importurile au totalizat 9.28 mld. EUR, marcând o scădere cu 4.5%, rezultând un deficit de 2 mld. EUR. (Surse: INS;ZF)

Condiții Mai Aspre De Creditare

In primul trimestru din 2023, instituțiile de credit din Romania au înăsprit condițiile de creditare pentru toate categoriile de împrumuturi, pe fondul așteptărilor legate de situația economica generala, deciziile de politica monetara si macroprudentiala. Pentru al doilea trimestru, majoritatea băncilor anticipează menținerea constanta a condițiilor de creditare, atât pentru împrumuturile acordate companiilor nefinanciare, cat si pentru cele acordate populației. Băncile autohtone au indicat o scădere a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare la nivel agregat in T1 2023 (-13%). Evoluții similare s-au înregistrat si in cazul segmentului de credite corporație: pe termen scurt (-9%) si pe termen lung (-21%), dar si in cazul IMM-urilor (-13%). Pentru T2 2023, majoritatea băncilor anticipează menținerea constanta a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare la nivel agregat. (Sursa: Economica.net)

Ads

Petrolul Scade Pentru A Doua Săptămâna Consecutiv

Prețul petrolului a înregistrat a doua scădere săptămânala consecutiva, pe fondul îngrijorărilor legate de cerere, care au umbrit câștigurile determinate de angajamentul unilateral al Arabiei Saudite de a reduce producția. West Texas Intermediate a ajuns sub 71 USD pe baril, marcând o scădere de aproximativ –1% in aceasta săptămâna. Optimismul din jurul măsurii luate de Riad de a reduce producția cu cel puțin 1 mil. de barili pe zi a fost rapid înlocuit de o înrăutățire a perspectivelor privind consumul. (Sursa: Bloomberg)

China, In Dificultate

China nu se poate baza pe vecinii săi din Asia de Sud-Est ca piețe de export pentru a compensa încetinirea economiei americane. In luna mai, exporturile Chinei către SUA, cel mai mare partener comercial al tarii, au scăzut cu 18% fata de anul trecut, potrivit datelor Wind Information. In același timp, exporturile către Asia de Sud-Est au scăzut cu 16%, trăgând in jos exporturile globale ale Chinei. Potrivit datelor vamale, exporturile americane au totalizat 42.48 mld. USD in luna mai, in timp ce exporturile către Asia de Sud-Est, care vizează 10 tari, au fost de 41.49 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Ads

Netflix Inc Preț curent 417.96 USD (2.10% ) MCap 187B P/E 44.57

Netflix a înregistrat cele mai bune 4 zile de înscrieri de noi clienți din SUA conform celor de la Antenna. Știrea vine in contextul in care compania de streaming si-a avertizat membrii la sfârșitul lunii mai cu privire la noua sa politica de partajare a parolelor. Conform ultimelor date, Netflix a înregistrat aproape 100,000 de noi înscrieri in doua dintre aceste 4 zile, stabilind astfel un nou record. Media zilnica de noi useri a ajuns la 73,000, reprezentând o creștere de 102% comparativ cu media înregistrata in ultimele 60 de zile. (Sursa: CNBC)

Docusign Inc Preț curent 56.96 USD ( -2.60% ) MCap 11.4B P/E -117.79

Pentru T1 al anului fiscal (AF) 2024, DocuSign a raportat rezultate peste așteptările analiștilor. Veniturile trimestriale au crescut cu 12%, pana la 661.4 mil. USD, iar EPS ajustat a fost de 0.72 USD/acțiune, mai mult fata de valoarea anticipata de 0.56 USD/acțiune. Compania a raportat peste 1 mld. utilizatori, in data de 30 aprilie, din care 1.4 mil. utilizatori achita bani pentru serviciile sale. Pentru următorul trimestru, compania anticipează venituri cuprinse intre 675 – 679 mil. USD, in timp ce, la nivelul întregului an fiscal, se așteaptă la venituri cuprinse intre 2.71 – 2.73 mld. USD, peste estimările de 2.7 mld. USD ale analiștilor. In plus, compania va lansa noi produse si servicii. După publicarea rezultatelor, cotația acțiunilor companiei a crescut cu puțin peste 5%. (Sursa: CNBC)

Ads

VISA Inc Preț curent 223.83 USD (0.35% ) MCap 476B

Visa se afla intr-un stadiu avansat al negocierilor pentru achiziționarea Pismo, un fintech brazilian pentru care a licitat si compania rivala, Mastercard, printre alții. Pismo oferă servicii financiare pe baza de soluții de cloud si acces la o platforma bancara, facilitând lansarea rapida de produse si servicii bancare. Valoarea companiei ar putea fi de pana la 1 mld. USD. (Sursa: Bloomberg)

Boyd Gaming Corporation Preț curent 68.52 USD (0.32% ) MCap 7.9T

BYD a anunțat lansarea unei noi mărci de automobile electrice, denumita Fang Cheng Bao. Sub aceasta marca va fi vânduta o gama variata de automobile, de la mașini off-road la mașini sport. Compania are in vedere diversificarea ofertei pentru a satisface cat mai multe preferințe. Lansarea primului model al mărcii este anticipata a avea loc in cursul acestui an. Este a doua lansare a unei mărci noi nou in acest an, după Yangwang, lansata in ianuarie. In primele cinci luni ale acestui an, BYD a vândut 996,476 automobile, aproape dublu comparativ cu perioada similara a anului trecut. (Sursa: Reuters)

Ads

General Motors Co Preț curent 36.59 USD (2.06% ) MCap 52.3B P/E 5.58

General Motors va urma modelul rivalului sau, Ford Motor Co., si, din anul 2025, va începe instalarea, in vehiculele sale electrice, a unui port de încărcare utilizat de Tesla, cunoscut sub numele de NACS, in locul portului standard CCS. In cadrul acordului, vehiculele General Motors vor putea accesa 12,000 de încărcătoare rapide ale Tesla. In urma acestui anunț, atât acțiunile General Motors, cat si cele ale Tesla au crescut cu aproximativ 3% in timpul tranzacțiilor de joi, in sesiunea after-hours. (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc Preț curent 15.09 USD ( -0.66% ) MCap 31.3B P/E -122.53

Directorul general al Palantir, Alex Karp, se opune ideii de pauze in cercetarea pentru inteligenta artificiala, in contrast cu scrisoarea deschisa din partea Future of Life Institute, semnata de unele dintre cele mai mari nume din industria tehnologica. Scrisoarea, care a adunat peste 31,000 de semnături, printre care si a lui Elon Musk, CEO Tesla, si Steve Wozniak, cofondator Apple, a cerut o pauza in cercetarea pentru inteligenta artificiala pe modele mai mari decât GPT-4, care alimentează ChatGPT. Scrisoarea avertiza ca instrumentele de inteligenta artificiala prezinta “riscuri profunde pentru societate si umanitate”. CEO-ul Palantir susține, însă, ca liderii din domeniul tehnologic cer o pauza doar pentru ca nu au nici un produs pregătit. Luarea unei pauze, mai spunea el, ar putea oferi adversarilor un avantaj nu doar in ceea ce privește aplicațiile comerciale, ci si cele militare. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).