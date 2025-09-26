Deficitul se menține și datoria crește – TradeVille

Scad înmatriculările de autoturisme noi

În primele opt luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 9,6%, la 96.307 unități, față de perioada similară din 2024, în timp ce la nivelul UE s-a înregistrat un declin minor de 0,1%. România ocupa locul 13 în UE, cu 4.678 mașini electrice (-32% YOY) și 48.268 mașini hibride (+22,5% YOY). La nivel european, piața a ajuns la 1,13 mil. mașini electrice (+24,8% YOY) și 3,12 mil. mașini hibride (+25,2% YOY). (Sursa: ZF)

Deficitul se menține și datoria crește

Deficitul bugetar al României urcă în 2025 la 159 mld. RON (circa 32 mld. EUR), echivalent cu 8,5% din PIB, peste ținta de 7% transmisă inițial Comisiei Europene. Premierul Ilie Bolojan a confirmat înțelegerea cu Bruxelles pentru închiderea anului la 8,4% din PIB, avertizând că efectele măsurilor fiscale adoptate în acest an (impact 0,6-0,7% din PIB) vor fi vizibile abia în ultimele luni, iar din 2026 ar putea aduce corecții de peste 2,5% din PIB. Economiștii consideră însă că reducerea deficitului sub 6% fără taxe noi este imposibilă, ceea ce implică o creștere economică modestă, de doar 0,3% în 2025. România accelerează și datoria publică, în paralel cu angajamente mari de investiții (149 mld. RON, 7,8% din PIB) și cheltuieli militare de 2,2% din PIB, din care 1% pentru achiziții, susținute prin programul european SAFE. (Sursa: zfcorporate.ro)

PIB-ul SUA accelerează la 3,8% în T2

Economia SUA a crescut în T2 2025 cu 3,8% (revizuit de la 3,3%), cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, susținută de consum (+2,5%) și investiții solide ale companiilor în echipamente (+8,5%) și produse de proprietate intelectuală (+15%). Deficitul comercial s-a redus puternic, adăugând un record de 4,83 puncte procentuale la PIB, după ce importurile s-au prăbușit în urma valului generat de tarife. În paralel, cererea pentru bunuri de capital a rămas robustă, iar șomajul s-a menținut scăzut, cu 218.000 cereri săptămânale de ajutor. Deși datele arată reziliență, economiștii avertizează că efectele tarifelor și incertitudinea politică ar putea încetini economia în a doua parte a anului, când creșterea este estimată la circa 2,5%. (Sursa: Reuters)

Germania revine treptat pe creștere

Germania iese treptat din recesiune, iar economia este așteptată să recâștige ritm în următorii doi ani, potrivit celor cinci mari institute economice, care și-au revizuit prognoza de creștere pentru 2025 la 0,2%, față de 0,1% anterior, urmând ca în 2026 să rămână la 1,3%, iar în 2027 să ajungă la 1,4%. Creșterea va fi susținută de majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru infrastructură și apărare, deși fondurile se alocă mai lent decât planificat. Șomajul ar urma să urce la 6,3% în 2026, de la 6,0% în 2025, înainte de a coborî la 5,6% în 2027, ceea ce, alături de venituri reale mai mari, va sprijini consumul privat și sectorul de servicii. Inflația este estimată în jur de 2% pe tot orizontul de prognoză. (Sursa: Reuters)

Agroserv Măriuța Preț curent 6,15 RON (-0,81%) MCap 63,8M P/E -17,92

Agroserv Măriuța a convocat AGA pentru data de 27 octombrie, în cadrul căreia acționarii, printre altele, vor dezbate aprobarea unei emisiuni de obligațiuni în EUR, în una sau mai multe tranșe, cu o rată a dobânzii fixă de până la 10% pe an, cu o scadență de maximum 3 ani, având o valoare nominală 3 milioane EUR. (Sursa: BVB)

Abn Systems International Preț curent 0,230 RON (-0,86%) MCap 10,1M P/E -2,533

ABN Systems a raportat pentru S1 2025 o cifră de afaceri de 17,2 mil. RON, în scădere cu 16% față de 20,5 mil. RON în S1 2024. Rezultatul operațional a fost negativ, cu o pierdere de 0,28 mil. RON, mai bine față de pierderea de 0,49 mil. RON din S1 2024, ceea ce marchează o reducere de 42,4%. Rezultatul net a rămas de asemenea negativ, -1,04 mil. RON, dar în scădere cu 23,7% față de pierderea netă de -1,37 mil. RON din perioada similară a anului trecut. (Sursa: BVB)

Oil Terminal Preț curent 0,1150 RON (0,00%) MCap 344M P/E -81,3957

Oil Terminal a anunțat inițierea unei rectificări bugetare după ce programul fizic (volumul de produse petroliere manipulate) realizat la S1 2025 a scăzut cu 16,4%, iar pentru S2 este estimată o diminuare de 8,4%, pe fondul consumului intern mai mic de motorină și al posibilelor restricții ucrainene la importuri din portul Constanța. Rectificarea presupune reducerea cu 12,4% a programului fizic, diminuarea cifrei de afaceri cu 13,3% și scăderea cheltuielilor de exploatare cu 14,6%. Astfel, veniturile totale pentru 2025 sunt estimate la 402,6 mil. RON (-13,2%), cheltuielile la 376,6 mil. RON (-14%), iar profitul brut se menține la 26 mil. RON, conform bugetului aprobat inițial. (Sursa: BVB)

Prospecțiuni București Preț curent 0,1135 RON (-12,02%) MCap 81,4M P/E -537,8802

Prospecțiuni a raportat, pentru prima jumătate a anului, o cifră de afaceri în scădere cu -23% față de S1 2024, aceasta însumând 70,7 mil. RON. Pe fondul unor cheltuieli din exploatare, cu o rată mai mică de scădere (-5% vs S1 2024), rezultatul operațional a însumat o pierdere de -10,9 mil. RON, față de câștigul de 4,9 mil. RON. Rezultatul net a totalizat o pierdere de -10,6 mil. RON, față de câștigul de 3,8 mil. RON din S1 2024. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 28,20 RON (2,55%) MCap 30,7B P/E 6,75

Banca Transilvania convoacă acționarii pe 28 octombrie pentru a aproba distribuirea unor dividende suplimentare de 700 mil. RON (0,642 RON/acțiune, randament 2,3%), provenite din rezervele aferente anilor 2015, 2016 și 2019, și pentru a discuta emisiuni de obligațiuni de până la 2 mld. EUR, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani prin oferte publice sau plasamente private. În S1 2025, banca a raportat credite de 96 mld. RON (+28% an/an), depozite de peste 158 mld. RON (+14%) și active de aproape 196 mld. RON (+16%), după integrarea OTP Bank. (Sursa: ZF)

2B Intelligent Soft Preț curent 8,38 RON (-1,64%) MCap 117M P/E 11,60

2B Intelligent Soft a raportat pentru S1 2025 o cifră de afaceri de 17,6 mil. RON, în scădere cu 58% față de 41,6 mil. RON în S1 2024. Rezultatul operațional s-a diminuat puternic, ajungând la 0,14 mil. RON, în scădere cu 99% față de 14,5 mil. RON anul trecut. Rezultatul net a fost de 0,27 mil. RON, marcând un declin de 98% comparativ cu profitul net de 12,1 mil. RON raportat în S1 2024. (Sursa: BVB)

Eli Lilly and Company Preț curent 714,59 USD (-3,67%) MCap 643B

Roche își propune să devină unul dintre primii trei jucători globali pe piața tratamentelor pentru obezitate, concurând cu Novo Nordisk și Eli Lilly. Compania a avansat medicamentul CT-388 într-un studiu de fază III și dezvoltă Petrelintide, într-un parteneriat de 5,3 mld. USD cu Zealand Pharma, țintind lansarea până în 2030. Analiștii consideră obiectivul realizabil, dar subliniază că următoarele rezultate clinice vor fi decisive într-o piață dominată de duopolul Lilly–Novo. (Sursa: CNBC)

Xiaomi Corporation Preț curent 6,51 EUR (4,49%) MCap 155B

Xiaomi își pregătește intrarea pe piața auto europeană în 2027, după succesul obținut în China cu modelele SU7 și YU7. Compania intenționează să deschidă showroom-uri în regiune și analizează pe termen lung producția locală, cu obiectivul de a ajunge în top 5 global al producătorilor de mașini electrice. Creșterea acțiunilor cu peste 170% în ultimul an confirmă interesul investitorilor, iar managementul subliniază că lansarea în Europa va fi atent planificată pentru a răspunde standardelor. (Sursa: CNBC)

H & M Hennes & Mauritz Ab Preț curent 171,25 SEK (9,78%) MCap 281B

H&M a depășit estimările în T3, raportând un profit operațional de 4,9 mld. SEK, peste așteptările de 3,7 mld. SEK (520 mil. USD) și vânzări de 57 mld. SEK. Performanța a fost susținută de marketingul intensificat, controlul costurilor și gestionarea eficientă a stocurilor, fiind al doilea trimestru consecutiv peste așteptări. Pentru septembrie, compania estimează vânzări similare cu anul anterior. (Sursa: Bloomberg)

