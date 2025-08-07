Deficitul țintă, nerealist – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, în urcare

În prima jumătate a anului 2025, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat un avans de 2,6% ca serie brută și de 3,4% ca serie ajustată sezonier, fiind susținută de avansul vânzărilor de produse nealimentare (+5,9%) și al carburanților (+2,2%), în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 1,2%. În iunie, comparativ cu aceeași lună din 2024, afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,8%, impulsionate de segmentul nealimentar și carburanți, în timp ce vânzările de produse alimentare au rămas în teritoriu negativ. Față de luna mai 2025, cifra de afaceri a avansat în iunie cu peste 1%, atât ca serie brută, cât și ajustată. (Sursa: INS)

Deficitul țintă, nerealist

UniCredit estimează că deficitul bugetar al României va depăși 8% din PIB în 2025, peste ținta oficială de 7%, în ciuda reformelor fiscale și a măsurilor de eficientizare ale administrației. În prima jumătate a anului, deficitul a ajuns la 3,68% din PIB (69,8 mld. RON), cu cheltuieli crescând mai rapid decât veniturile. Pachetul fiscal din august include majorarea TVA (21% standard, 11% cotele reduse), creșterea accizelor și taxe suplimentare pentru sectorul bancar. Rata șomajului s-a menținut la 5,8%, dar populația activă a scăzut. (Sursa: Economica.net)

Banca centrală a Indiei menține dobânda

Banca centrală a Indiei a menținut rata dobânzii la 5,5%, conform așteptărilor, după reducerea de 50 pp din iunie. Prognoza de creștere economică pentru anul fiscal ce se încheie în martie 2026 rămâne 6,5%, iar cea de inflație a fost revizuită la 3,1% (de la 3,7%), pe fondul unei inflații de 2,1% în iunie. Decizia vine pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, președintele Trump amenințând cu tarife mai mari pentru importurile din India. Economia a crescut cu 7,4% în T1, peste estimările de 6,7%, susținând reziliența internă. (Sursa: CNBC)

Comenzile industriale germane, în scădere

Comenzile industriale din Germania au scăzut neașteptat cu 1% în iunie, marcând a doua lună consecutivă de declin, pe fondul cererii externe în scădere. Comenzile din afara zonei euro au scăzut cu 7,8%, în timp ce cele interne au crescut cu 2,2%, declinul fiind influențat de noile tarife de 15% impuse de SUA pe bunurile din UE. Cele mai afectate au fost comenzile pentru echipamente de transport, care au înregistrat o scădere lunară de 23,1%. Economiștii avertizează că cererea externă slabă ar putea continua să afecteze sectorul industrial german. (Sursa: Reuters)

DN Agrar Group Preț curent 2,72 RON ( -1,81% ) MCap 432M P/E 11,41

DN Agrar ia în considerare majorarea bugetului pentru 2025, susținută de producția de lapte peste estimări și de un preț mediu cu 20% mai mare față de 2024. CEO-ul Peter de Boer menționează că tendința ascendentă se menține și pentru a doua parte a anului, ceea ce ar putea susține venituri mai mari decât estimările inițiale. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 0,4230 RON (0,48% ) MCap 1,5B P/E 4,3860

Fondul Proprietatea a înregistrat cel mai ridicat randament mediu al dividendelor de la BVB în ultimii cinci ani, de 25,3%, datorită dividendului excepțional din 2023. În acel an, randamentul a urcat la 98,43% după vânzarea participației de 20% la Hidroelectrica, conform analizei Prime Transaction. Excluzând acest eveniment excepțional, FP ar fi avut un randament mediu de 7,07%, ocupând locul opt în top. Cu toate acestea, dividendul record a determinat o corecție majoră a prețului acțiunii și o diminuare a potențialului de profit viitor, avertizează brokerii. (Sursa: ZF)

McDonald's Corporation Preț curent 307,49 USD (2,92% ) MCap 224B

McDonald’s a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor, cu venituri de 6,84 mld. USD și un profit net de 2,25 mld. USD. Vânzările comparabile au crescut cu 3,8%, cel mai mare avans din ultimii doi ani, impulsionate de promoții și lansări de produse noi. În SUA, lanțul a revenit pe creștere, cu vânzări mai mari cu 2,5%, sprijinite de meniuri promoționale precum colaborarea cu filmul „Minecraft” și McCrispy Chicken Strips. Pe piețele internaționale, creșterea a fost și mai puternică, în special în Japonia, China, Marea Britanie și Australia. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent 115,37 USD ( -2,49% ) MCap 210B

Disney a raportat rezultate trimestriale peste așteptări, cu un profit net pe acțiune ajustat de 1,61 USD, dar venituri ușor sub estimări, de 23,65 mld. USD. Creșterea segmentului de streaming, care a adăugat 1,8 mil. abonați Disney+, și veniturile mai mari din parcuri tematice au compensat declinul în segmentul TV tradițional. Veniturile din parcuri și experiențe au crescut cu 8%, iar Disney și-a revizuit pozitiv estimările pentru anul fiscal 2025, anticipând un EPS ajustat de 5,85 USD. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/S Preț curent 45,27 USD ( -4,13% ) MCap 103B

Novo Nordisk a raportat în T2 2025 o creștere de 13% a veniturilor, ajungând la 76,86 mld. DKK (11,92 mld. USD), peste estimările de 76,6 mld. DKK. Performanța a fost susținută în principal de vânzările Wegovy, care au urcat cu 67% la 19,53 mld. DKK, ușor sub așteptările analiștilor de 20 mld. DKK. Profitul net a totalizat 26,5 mld. DKK, comparativ cu estimarea de 26,6 mld. DKK, rezultatele venind la scurt timp după reducerea estimărilor pentru întregul an și anunțarea unui nou CEO. (Sursa: CNBC)

Honda Motor Company, (ADR) Preț curent 32,38 USD (2,40% ) MCap 54,6B

Honda a raportat în T1 o scădere de 50% a profitului operațional, la 244,17 mld. JPY, sub estimări, pe fondul tarifelor auto din SUA și al aprecierii yenului, deși veniturile au depășit prognozele, ajungând la 5,34 trilioane JPY. Compania estimează un impact mai redus al tarifelor (450 mld. JPY vs. 650 mld. JPY anterior) și și-a majorat prognoza de profit operațional anual la 700 mld. JPY (+40%). Vânzările globale au fost în scădere cu 5%, afectate de piețele din China, Asia și Europa, în timp ce SUA a rămas o piață cheie, reprezentând aproximativ 25% din exporturi. (Sursa: CNBC)

Uber Technologies Inc Preț curent 89,33 USD ( -0,07% ) MCap 179B

Uber a raportat în trimestrul al doilea venituri în valoare de 12,65 mld. USD, în creștere cu 18% față de anul trecut și peste estimările analiștilor. Totodată, compania a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 20 mld. USD. Numărul călătoriilor a crescut cu 18%, până la 3,3 mld., iar utilizatorii activi lunar au ajuns la 180 mil. CEO Dara Khosrowshahi a declarat că Uber vede un potențial semnificativ în extinderea serviciilor pentru familii și în dezvoltarea soluțiilor autonome. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 213,91 USD (5,42% ) MCap 3,33T

Apple a anunțat o investiție suplimentară de 100 mld. USD în companii și furnizori din SUA în următorii 4 ani, în vederea încurajării achizițiilor componentelor fabricate în SUA la nivel internațional. 2,5 mld. USD din suma totală vor fi direcționați către o extindere majoră în parteneriat cu Corning, producătorul sticlei pentru iPhone. (Sursa: CNBC)

Airbnb Inc Preț curent 130,70 USD (0,57% ) MCap 82,4B

În cel de-al doilea trimestru din 2025, Airbnb a atins rezultate care au depășit așteptările analiștilor, realizând venituri de 3,10 mld. USD, comparativ cu estimarea de 3,04 mld. USD de pe Wall Street și în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul a depășit performanța din 2024 cu 87 mil. USD, ajungând la 642 mil. USD, reflectându-se într-un profit pe acțiune de 1,03 USD. (Sursa: CNBC)

