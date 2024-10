Un dezvoltator listat la bursă anunță consolidarea acțiunilor și un program de răscumpărare de până la 20 de milioane de lei

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties SA, ale cărui acțiuni sunt listate la Bursa de Valori București, a anunțat joi, 10 octombrie, un program de consolidare a acțiunilor deținute de investitori. Separat, compania va efectua o nouă rundă de răscumpărare a propriilor acțiuni, în valoare de până la 20 de milioane de lei.

Compania anunță într-un comunicat remis Ziare.com că membri Adunării General a Acționarilor au hotărât consolidarea acțiunilor în raport de 50 la 1. Astfel, pentru fiecare 50 de acțiuni deținute, un investitor va primi o acțiunea ONE nouă. În acest sens, valoarea nominală a acțiunilor se va schimba de la 0,2 lei la 10 lei. Acest proces nu afectează capitalizarea de piață totală. Compania transmite că acest proces este menit să îmbunătățească dinamica de tranzacționare prin reducerea numărului de acțiuni în circulație și scăderea volatilității.

Prețul de compensare, calculat în baza prețului mediu ajustat de tranzacționare al acțiunilor neconsolidate din ultimele 12 luni și înmulțit cu 50, a fost stabilit la 46,225 lei per acțiune consolidată, în conformitate cu legislația aplicabilă. În plus, acționarii au aprobat un program de răscumpărare a acțiunilor cu o valoare de până la 20 de milioane de lei. Acțiunile vor fi răscumpărate din piață în conformitate cu legislația în vigoare la prețuri care nu vor fi mai mici decât valoarea nominală de 0,2 lei per acțiune și nici mai mari de 1,5 lei per acțiune. În urma consolidării acțiunilor, aceste limite vor fi ajustate la 10 lei și, respectiv, 75 de lei.

„De la IPO-ul nostru de acum trei ani, ne-am triplat cifra de afaceri, am atras capital în valoare de 170 de milioane de euro și ne-am consolidat poziția de lider pe piața imobiliară din România. Măsurile aprobate astăzi pun bazele următoarei noastre etape de creștere, aliniate cu strategia noastră ONE 2030, care ne va ghida în anii următori”, a declarat Claudio Cisullo, președintele Consiliului de Administrație al One United Properties.

