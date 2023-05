Din nou corijenți la educație financiară – TradeVille

Din Nou Corijenți La Educație Financiară

Romania este pe ultimul loc, in Spațiul Economic European, in ceea ce privește vălurea pe cap de locuitor a activelor fondurilor mutuale deschise. In acest sens, Romania a înregistrat o valoare de doar 158 EUR pe cap de locuitor, cu 11 EUR sub Bulgaria, de trei ori mai puțin decât Croația, de patru ori sub Grecia si de aproximativ zece ori mai puțin decât Ungaria. (Sursa: ZF)

Decelerarea Creșterii Economice In 2023 Si In 2024

Conform minutei ședinței Consiliului de Administrație al BNR, creșterea economica este prognozata sa încetinească in 2023 si 2024, dar mai puțin comparativ cu rezultatele anticipate anterior, datorita unei evoluții robuste in a doua jumătate din 2022 si absorbției mai rapide a fondurilor europene. Consumul privat va rămâne principalul determinant al avansului PIB, însă in evoluția acestuia va fi influențata de ratele mai ridicate ale dobanzilor la credite si creșterea volumului depozitelor bancare, de schimbări in piața muncii, precum si de incertitudinile generate de războiul din Ucraina. (Sursa: FinancialIntelligence)

FMI Se Așteaptă Ca Marea Britanie Sa Evite Recesiunea

Fondul Monetar International a anunțat ca se așteaptă ca Marea Britanie sa evite intrarea in recesiune si sa mențină o creștere pozitiva pe parcursul anului 2023. Aceasta ultima actualizare a estimărilor prevede o creștere economica de 0.4% in acest an pentru Marea Britanie, rezultând într-o îmbunătățire cu 0.7 puncte procentuale fata de proiecția anterioara. (Sursa: CNBC)

Activitatea Economica Încetinește In Zona Euro

Creșterea afacerilor din zona euro a rămas solida, dar a încetinit puțin mai mult fata de prognozele din aceasta luna, in condițiile in care atât sectorul serviciilor cat si cel de producție au prezentat rezultate mai slabe. Astfel indicele PMI general a scăzut, in mai, la 53.3 puncte, fata de 54.1 in aprilie, situându-se totuși peste nivelul de 50 puncte, care separa scăderea de creștere. Indicele PMI, care măsoară sectorul serviciilor din zona euro, a scăzut la 55.9, de la 56.2 in aprilie, in timp ce indicele de producție a înregistrat o valoare de 46.3 puncte, de la 48.5 in aprilie. Aceste date ar putea scădea presiunile asupra BCE, care, in ciuda faptului ca s-a angajat sa crească agresiv ratele de dobânda, nu a reușit pana acum sa readucă inflația la ținta de 2%. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.920 RON (0.00% ) MCap 3.4B P/E 6.984

Compania controlata de Daniel Dines, Icevulcan Properties Ltd., si-a exercitat opțiunea de a cumpăra un număr de 31.2 milioane acțiuni ordinare ale dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE). Astfel, CEO-ul companiei de automatizare, UiPath, si-a mărit vălurea deținerii sale in cadrul ONE cu aproximativ 28.7 mil. RON, luând in considerare un preț/acțiune de 0.92 RON. Aceasta opțiune de cumpărare a fost convenita intre parți încă dinaintea desfășurării ofertei publice inițiale. (Sursa: ZF)

Ascendia Preț curent 3.65 RON ( -1.08% ) MCap 42.7M P/E 10.91

Compania edtech, Ascendia, a anunțat semnarea unui contract cadru, valabil pana la 30.04.2026 cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 ani, in urma câștigării unei licitații organizate de Consiliul European. In acest sens, contravaloarea serviciilor prestate de Ascendia urmează sa fie stabilita prin comenzi ulterioare. Compania a anunțat ca va lansa, in T2 2023, o noua versiune a platformei sale de e-learning LIVRESQ, care urmează sa integreze si o componenta de AI. (Sursa: ZF)

SHELL PLC Preț curent 28.120 EUR (1.10% ) MCap 201B

Grupul olandez “Follow This”, cu participații in mai multe companii petroliere de anvergura, a impus, pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor Shell, o rezoluție prin care solicita companiei sa își alinieze obiectivele in ceea ce privește clima la Acordul de la Paris. Shell, care își propune sa devina o companie cu emisii nete zero pana in 2050, a descris rezoluția ca fiind una neclara, generica si care ar crea confuzie in ceea ce privește responsabilitățile Consiliului de Administrație si ale acționarilor. (Sursa: CNBC)

Ford Motor Company Preț curent 11.73 USD (0.86% ) MCap 47B P/E 16.31

La începutul acestei săptămâni, Ford a anunțat o strategie ambițioasa, si anume aceea de a-si creste vânzările de vehicule electrice, intr-un mod profitabil. Însă, compania se confrunta cu provocarea de a-si reduce costurile cu 7 mld. USD, pentru recâștigarea credibilității sale pe Wall Street. Totodată, compania a dezvăluit noi acorduri de furnizare de litiu de calitate pentru bateriile vehiculelor, pentru a reuși sa producă 2 mil. de vehicule electrice pana in 2026, încercând astfel sa se apropie de liderul de piața, Tesla. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 91.01 USD ( -0.36% ) MCap 2.34T

Directorul executiv al Taiwan Semiconductor Manufacturing a menționat, in aceasta săptămâna, ca discuțiile privind construirea unei fabrici in Germania continua si ca o decizie va fi luata in august, dar nu a confirmat mărimea subvenției sau costul potențialului proiect. La începutul acestei luni producătorul taiwanez de cipuri a anunțat ca se afla in discuții cu parteneri pentru a investi pana la 10 mld. EUR in vederea construirii unei fabrici de cipuri în Germania. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 171.560 USD ( -1.55% ) MCap 2.7T P/E 28.715

Apple a anunțat încheierea unui contract semnificativ cu producătorul de cipuri Broadcom, pentru a utiliza semiconductori fabricați in SUA. In cadrul acestui acord, Apple va dezvolta împreuna cu Broadcom componente de radiofrecvența 5G, construite si proiectate in SUA. Conform lui Tim Cook, CEO-ul Apple, compania va continua sa își mărească investițiile in economia americana, in special in zona de cipuri. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 315.26 USD ( -1.84% ) MCap 2.34T P/E 34.03

Microsoft a pus la dispoziția clienților o serie de actualizări in componenta de inteligenta artificiala, inclusiv pentru ChatGPT si motorul sau de căutare, Bing. Printre principalele modificări se numără lansarea rezultatelor live de căutare de la Bing in ChatGPT si extinderea plug-in-urilor pentru Bing, facilitând astfel interacțiunile companiilor cu consumatorii in cadrul motorului sau de căutare. Actualizările implementate de Microsoft fac parte din inițiativa companiei de a câștiga o cota cat mai mare din piața motoarelor de căutare la nivel global, evaluata la 286 mld. USD. (Sursa: Reuters)

