Dividende speciale la final de an – TradeVille

Banca Transilvania și OMV Petrom pregătesc dividende speciale în valoare totală de aproape 2 mld. RON, distribuite până la finalul anului, înainte de creșterea impozitelor pe dividende și câștiguri bursiere din 2026. Decizia vine în contextul majorării taxelor de la 10% la 16% pentru dividende, ceea ce ar putea determina investitorii să marcheze profiturile înaintea termenului. Alexandru Dobre, director adjunct TradeVille, estimează că aceste schimbări vor aduce un val de vânzări, dar și o lichiditate și volatilitate mai ridicate pe piață. Totodată, anunțurile privind dividendele speciale ar putea susține temporar optimismul investitorilor și trendul pozitiv al bursei locale. (Sursa: ZF Corporate)

Consumul rămâne slab

Economia României a accelerat în T3 2025, susținută în principal de investiții și de o ameliorare a contribuției exportului net, în timp ce consumul privat a rămas slab, potrivit minutei BNR din octombrie. Banca centrală avertizează că măsurile fiscale și politicile de consolidare bugetară pot afecta cererea de consum, profiturile companiilor și activitatea investițională. Creditarea sectorului privat a continuat să încetinească, cu o creștere anuală de doar 8% în august, iar tensiunile de pe piața muncii s-au menținut. BNR anticipează că inflația va scădea mai vizibil abia din 2026. (Sursa: ZF)

Prima femeie prim-ministru a Japoniei

Sanae Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei, fiind cunoscută pentru orientarea sa politică conservatoare și planurile de cheltuieli guvernamentale în sectoare strategice precum apărarea, tehnologia și energia. Piețele bursiere japoneze au reacționat volatil la alegerea sa: Nikkei 225 a urcat inițial, dar apoi a scăzut pe măsură ce investitorii și-au vândut unele acțiuni pentru a-și valorifica câștigurile, încheind ziua cu o creștere ușoară de 0,3%. Yenul a scăzut, reflectând așteptările limitate privind majorarea dobânzilor de către Banca Japoniei și incertitudinile legate de stabilitatea coaliției guvernamentale. Recepția piețelor sugerează optimism moderat, dar cu precauție față de capacitatea noii administrații de a-și implementa complet agenda expansionistă. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Acord cu Australia

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu premierul australian Anthony Albanese pentru a crește accesul american la pământuri rare și alte minerale critice, ca parte a eforturilor de a reduce dependența de China. Cele două țări vor investi împreună în exploatări miniere și proiecte de procesare în Australia, vizând materiale utilizate în vehicule electrice, semiconductori și tehnologie militară. Acordul a generat optimism pe piețele australiene, acțiunile companiilor de minerit crescând semnificativ, investitorii anticipând dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare alternative față de China. Pe lângă minerale, discuțiile au inclus și cooperarea militară, inclusiv vânzarea de submarine nucleare și echipamente de apărare. (Sursa: Bloomberg)

Ads

ALRO S.A. Preț curent: 1,520 RON (-1,62%) | MCap: 1,08 B | P/E: 57,214

În T3 2025, Grupul ALRO a raportat o producție solidă de aluminiu primar de 65.164 tone, în ușoară scădere față de trimestrul anterior (67.804 tone), dar peste nivelul din T3 2024. Producția de aluminiu electrolitic a crescut la 18.949 tone, iar cea de aluminiu lichid a ajuns la 26.441 tone. În segmentul de aluminiu prelucrat, volumul a fost de 33.785 tone, menținându-se la un nivel ridicat, susținut în principal de produsele laminate plate (24.650 tone) și profilele extrudate (9.135 tone). Vânzările către terți au totalizat 21.261 tone de aluminiu primar și 31.692 tone de aluminiu prelucrat. (Sursa: BVB)

2Performant Network Preț curent: 1,550 RON (0,00%) | MCap: 20,2 M | P/E: -5,933

2Performant Network anunță restructurarea echipei pentru a alinia organigrama cu strategia refăcută pe următorii doi ani, vizând reducerea cheltuielilor operaționale și de personal cu până la 38%, de la 7,4 mil. RON în 2025 la 4,6 mil. RON în 2026. Consiliul de Administrație și Directorul General și-au redus indemnizațiile pentru a contribui la aceste economii. Compania se concentrează acum pe scalare prin vânzări și marketing, relansând marketplace-ul de Influencer Marketing și plănuind extinderea BusinessLeague pe piața din Irlanda, considerată un punct strategic pentru expansiunea europeană. (Sursa: BVB)

Ads

Norofert Preț curent: 3,30 RON (0,92%) | MCap: 57,3 M | P/E: 13,81

Norofert a anunțat lansarea liniei de producție Norofert Brasil LTDA în Chapecó, Brazilia, în parteneriat cu Grupul Engenutri, în urma unei investiții de 500.000 EUR. Noua facilitate, cu o capacitate de 15.000 litri/zi, marchează extinderea internațională a companiei și va produce îngrășăminte adaptate pieței locale. Unitățile din Brazilia și SUA ar putea asigura până la 40% din cifra de afaceri în următorii trei ani. (Sursa: BVB)

PayPal Holdings Inc. Preț curent: 70,09 USD (1,29%) | MCap: 77,6 B

PayPal Holdings a anunțat preluarea unei participații în compania germană de comerț digital Shopware AG de la un fond al Carlyle Group Inc., potrivit Bloomberg. Cu această tranzacție, cota PayPal în Shopware va crește de la aproximativ 11% la circa 41%. În februarie 2022, Carlyle Europe Technology Partners IV și PayPal au investit împreună 100 mil. USD în Shopware, având în vedere prezența companiei pe piața germană – o piață cheie de e-commerce – și ambițiile acesteia de extindere internațională. (Sursa: Bloomberg)

Ads

General Motors Co. Preț curent: 66,65 USD (14,91%) | MCap: 92,3 B

General Motors a raportat rezultate peste așteptările Wall Street pentru T3 2025, cu un profit ajustat pe acțiune de 2,80 USD (față de 2,31 USD estimat) și venituri de 48,59 mld. USD, față de 45,27 mld. USD prognozate, determinând creșterea acțiunilor cu aproape 9% în tranzacțiile premarket. Compania a majorat ghidajul pentru întregul an, vizând un profit ajustat (EBIT) între 12–13 mld. USD și un flux de numerar liber de 10–11 mld. USD, și a redus impactul estimat al tarifelor la 3,5–4,5 mld. USD.

Deși venitul net a scăzut cu 57%, la 1,3 mld. USD, din cauza unor cheltuieli speciale de 1,6 mld. USD legate de retragerea parțială din segmentul vehiculelor electrice, CEO-ul Mary Barra a subliniat că rezultatele confirmă direcția pozitivă a companiei, în timp ce CFO-ul Paul Jacobson a menționat că doar 40% dintre modelele EV sunt profitabile în prezent, dar că GM rămâne încrezătoare în potențialul pe termen lung al acestui segment. (Sursa: CNBC)

Ads

The Coca-Cola Company Preț curent: 71,17 USD (3,99%) | MCap: 307 B

Coca-Cola a raportat pentru T3 2025 un profit ajustat de 0,82 USD/acțiune, peste estimarea de 0,75 USD, și venituri de 12,5 mld. USD, ușor peste așteptările de 12,4 mld. USD. Compania își menține ghidajul pentru 2025, vizând o creștere organică a veniturilor de 5–6% și un avans al profitului ajustat de 3%, după nivelul de 2,88 USD/acțiune din 2024. Acțiunile au crescut cu 2,8% în premarket, iar compania a anunțat separat vânzarea unei participații majoritare în Coca-Cola Beverages Africa către Coca-Cola HBC, într-o tranzacție de 2,6 mld. USD care urmează să se finalizeze până la finele lui 2026. (Sursa: Barron’s)

Philip Morris International Inc. Preț curent: 152,04 USD (-3,81%) | MCap: 235 B

Philip Morris a raportat pentru T3 2025 un profit pe acțiune de 2,24 USD, depășind cu 0,15 USD estimările analiștilor de 2,09 USD, în timp ce veniturile au ajuns la 10,8 mld. USD, peste nivelul anticipat de 10,63 mld. USD. Acțiunile companiei s-au închis la 158,06 USD, în creștere cu 20,28% în ultimele 12 luni, deși au scăzut cu 1,87% în ultimele trei luni. (Sursa: Investing.com)

Ads

Lockheed Martin Corporation Preț curent: 488,76 USD (-3,39%) | MCap: 123 B

Lockheed Martin a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 un profit de 6,95 USD/acțiune, peste estimările analiștilor de 6,35 USD, datorită vânzărilor mai mari și îmbunătățirii livrărilor pentru avionul F-35 și alte programe importante. Compania a obținut un flux de numerar liber de 3,3 mld. USD, după ce în trimestrul anterior înregistrase o ieșire de 150 mil. USD, și a majorat cu 500 mil. USD ținta minimă pentru veniturile din acest an. (Sursa: Bloomberg)

3M Company Preț curent: 166,64 USD (7,66%) | MCap: 92,5 B

3M a raportat pentru T3 2025 vânzări de 6,5 mld. USD, în creștere cu 3,5% față de anul trecut, și o marjă operațională de 22,2%, cu 130 puncte de bază mai mare. Profitul net pe acțiune a fost de 1,55 USD, în scădere cu 38%, dar profitul ajustat a urcat cu 10%, la 2,19 USD/acțiune. Compania a generat un flux de numerar operațional de 1,8 mld. USD și un flux liber de 1,3 mld. USD, returnând acționarilor 0,9 mld. USD prin dividende și răscumpărări. Creșterea organică a fost pozitivă în toate regiunile, iar 3M a majorat ghidajul pentru 2025, vizând un profit ajustat între 7,95–8,05 USD/acțiune și o expansiune a marjei operaționale cu până la 200 puncte de bază. (Sursa: TradingView)

Ads

Netflix Inc. Preț curent: 1.204,45 USD (-2,75%) | MCap: 517 B

Acțiunile Netflix au scăzut cu până la 7% după ce compania a raportat rezultate sub așteptările analiștilor pentru T3 2025, invocând o dispută fiscală în Brazilia care a afectat profitul. Veniturile au crescut cu 17% YoY, la 11,51 mld. USD, în linie cu estimările, susținute de creșterea numărului de abonați, ajustarea prețurilor și majorarea veniturilor din publicitate. Profitul net a fost de 2,55 mld. USD (5,87 USD/acțiune), sub estimarea de 6,97 USD. Marja operațională de 28% a fost sub ghidajul anterior de 31,5%, dar compania a menționat că, fără impactul fiscal din Brazilia, ar fi depășit prognoza. Pentru întregul an, Netflix estimează venituri de 45,1 mld. USD (+16% YoY) și o marjă operațională revizuită la 29%, față de 30% anterior. (Sursa: CNBC)

Ads