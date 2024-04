Dividendele din BET – peste 13 mld. RON – TradeVille

Dividendele Din BET – Peste 13 Mld. RON

Companiile din structura indicelui bursier BET, care au anunțat pana acum propunerile de dividende, vor sa distribuie cumulat acționarilor dividende in valoare de 13.7 mld. RON, dintre care 6.3 mld. RON doar din partea Hidroelectrica. Printre companiile care au propus dividende se numără si alte mari societăți de la BVB, cum ar fi OMV Petrom, Banca Transilvania si Romgaz. In prezent, 16 din cele 20 companii care fac parte din indicele principal al pieței au anunțat intenția de a plăti dividende in anul curent. Digi, MedLife, Purcari si TeraPlast au hotărât sa nu distribuie către acționari profitul net. (Sursa: zfcorporate.ro)

Cursul Valutar Rămâne Stabil

In primul trimestru al anului curent, cursul valutar a fost unul stabil, variind in jurul nivelului de 4.97 RON/EUR, aproape de nivelurile înregistrate anul trecut, in timp ce volumul mediu zilnic al tranzacțiilor valutare a fost de 2 mld. EUR. Printre factorii care au influențat pozitiv stabilitatea cursului valutar se numără intrările de capitaluri străine, remiterile romanilor din străinătate, intrările de fonduri europene, împrumuturile externe ale statului si investițiile străine directe. Stabilitatea cursului valutar aduce câștiguri atât consumatorilor, care beneficiază de preturile mai mici de import, cat si investitorilor. (Sursa: zfcorporate.ro)

Economia Chinei Depășește Așteptările

Economia Chinei a depășit așteptările, in primul trimestru al anului 2024, cu o creștere a PIB-ului de 5.3% in ritm anual, peste creșterea anticipata de 4.6%. Aceasta creștere, alimentata de diverse masuri de politica fiscala si monetara, a oferit o oarecare consolare oficialilor in contextul provocărilor actuale, cum ar fi scăderea persistenta a sectorului imobiliar si escaladarea datoriei guvernelor locale. In ciuda acestui fapt, indicatorii din luna martie, inclusiv investițiile imobiliare, vânzările cu amănuntul si producția industriala, arata ca cererea interna rămâne slaba, ceea ce împiedică impulsul revenirii economice generale. (Sursa: Reuters)

Marea Britanie – Mai Departe De Reducerea Dobânzilor

Piața forței de munca din Regatul Unit a dat semne de răcire, creșterea salariala obișnuită scăzând ușor la 6% de la 6.1%, iar rata șomajului înregistrând o creștere neașteptată la 4.2%, ceea ce indica o pierdere de dinamica. In ciuda acestei răciri, creșterea salariilor rămâne puternica din punct de vedere istoric, iar inactivitatea forței de munca a atins cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2015. Ajustate pentru inflație, creșterile salariale au marcat cea mai rapida creștere de la jumătatea anului 2021. Aceste evoluții sugerează presiuni inflaționiste persistente, ceea ce complica planurile Băncii Angliei de reducere a ratei dobânzii. (Sursa: Reuters)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.920 RON (0.00% ) MCap 801M P/E 24.602

AROBS Transilvania Software a informat piața despre atribuirea cu titlu gratuit 12.1 mil. acțiuni, cu o valoare nominala de 0.1 RON/acțiune, angajaților si membrilor echipei de conducere a companiei. Acțiunile programului ESOP 3 vor fi atribuite in 3 etape, prima parte debutând pe data de 15 aprilie 2024. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.16 RON ( -0.13% ) MCap 608M P/E 10.21

Purcari a anunțat ca acțiunile companiei au fost menținute in indicele MSCI Romania Small Cap, in urma revizuirii trimestriale a MSCI. In prezent, Indicele are in componenta sa 26 de companii listate, printre care si WINE. In 2023, Purcari a fost una dintre cele mai performante companii din BET, cu o creștere a acțiunilor de 69%. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 26.00 RON ( -2.26% ) MCap 1.56B P/E 5.11

In martie 2024, acțiunile TTS de la Bursa de Valori București au atins un nou nivel de performanta, clasând-se pe locul al șaptelea in topul celor mai tranzacționate acțiuni, cu tranzacții valorând 51,987,872 RON. Aceasta reprezintă cea mai mare lichiditate lunara a acțiunilor TTS de când acestea sunt listate, evidențiind o creștere a valorii tranzacționate de 136.6% fata de luna februarie 2024 si de 827.1% comparativ cu martie 2023. Volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate in luna martie a fost de 90,408, însemnând o creștere de 152.8% fata de luna precedenta. (Sursa: BVB)

Honda Motor Company, Pret curent 35.24 USD ( -1.73% ) MCap 59.4B

Honda Motor intenționează sa își intensifice eforturile in domeniul vehiculelor electrice (EV) in China, prin lansarea a șase modele EV de ultima generație sub marca Ye pana in 2027 si își propune sa introducă un total de 10 EV marca Honda in aceeași perioada. Constructorul auto japonez, aflat in prezent in urma omologilor săi europeni si americani, precum General Motors si Volkswagen, in ceea ce privește vânzările de EV, se străduiește ca acest tip de autovehicule sa constituie 100% din vânzările sale de automobile in China pana in 2035. (Sursa: Reuters)

Engie (fosta Gdf Suez) Pret curent 15.710 EUR ( -0.19% ) MCap 38.2B

Gigantul energetic francez Engie si-a extins prezenta in sectorul gazelor regenerabile prin achiziția a 2 unități de producție de biometan in Olanda, ca parte a strategiei sale de a produce 10 terawati ora (TWh) si de a vinde 30 TWh de biometan in Europa pana in 2030. Aceste noi achiziții măresc capacitatea totala de biogaz a Engie in Europa la 1.1 TWh, o fracțiune minora din consumul de gaze naturale din UE, dar semnificativa in contextul obiectivelor privind energia regenerabila. Compania își propune sa valorifice aceste amplasamente, care au potențial de extindere si contracte existente cu cumpărătorii, pentru a-si îmbunătăți activitatea integrata in domeniul gazelor naturale si pentru a-si stabili o prezenta notabila pe piața olandeza, similar cu extinderile sale recente din Marea Britanie. (Sursa: Reuters)

Bank of America Corporation Pret curent 34.72 USD ( -3.42% ) MCap 278B P/E 9.87

Profitul Bank of America a scăzut in primul trimestru din cauza performantelor mai slabe ale serviciilor bancare de consum si a creșterii numărului de anulari de credite, in special in cazul cardurilor de credit. Veniturile nete din dobânzi ale băncii au scăzut cu 3%, la 14 mld. USD, afectate de costurile mai mari ale depozitelor si de creșterea modesta a împrumuturilor, pe fondul unor perspective economice dificile si al fluctuației așteptărilor privind reducerile dobânzilor in SUA. In pofida scăderii veniturilor din dobânzi, câștigurile din serviciile bancare de investiții si de gestionare a averilor au compensat parțial declinul, comisioanele bancare de investiții crescând cu 35%, pana la 1.6 mld. USD. De asemenea, banca a suportat o taxa de 700 de mld. USD pentru a alimenta un fond guvernamental de asigurare a depozitelor, in urma falimentelor bancare recente. Per total, Bank of America a obținut un profit de 6.7 mld. USD in trimestrul respectiv, in scădere fata de 8.2 mld. USD in anul precedent, in condițiile in care se confrunta cu un mediu economic incert si cu potențiale modificări ale ratelor dobânzilor. (Sursa: Reuters)

Johnson & Johnson Pret curent 144.96 USD ( -1.78% ) MCap 375B P/E 28.77

Veniturile din primul trimestru ale Johnson & Johnson au fost sub așteptări, in principal din cauza vânzărilor dezamăgitoare ale medicamentului sau pentru psoriazis, Stelara, care au rămas stabile la 2.45 mld. USD, sub nivelul prognozat de 2.6 mld USD. J&J a raportat venituri totale de 21.38 mld. USD, ușor sub nivelul anticipat de 21.40 mld. USD, si un profit ajustat de 2.71 USD/acțiune, depășind estimările. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Pret curent 36.24 USD ( -0.19% ) MCap 151B P/E -164.33

Conform publicației britanice The Register, Intel se pregătește sa lanseze cipuri Gaudi 3, modificate pentru piața chineza, atunci când va lansa noua generație de cipuri acceleratoare de inteligenta artificiala in decursul acestui an. Intel a dezvăluit existenta celor doua modele exclusive pentru China, HL-328, care urmează sa fie lansat pe 24 iunie si HL-388, ce va fi lansat pe 24 septembrie. (Sursa: Technode)

Xiaomi Corporation Pret curent 1.8629 EUR ( -5.33% ) MCap 46.5B

Conform ultimului raport emis de IDC, după primul trimestru al acestui an, producătorul chinez Xiaomi se situează pe locul al 3-lea, cu 40.8 mil. de unități livrate, marcând o creștere de 33.8% de la an la an. Astfel, compania si-a crescut cota de piață la 14.3%, apropiindu-se de rivalul Apple, ce deține o cota de piață de 17.3%. (Sursa: Technode)

