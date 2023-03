Dobânzile ridicate împing romanii spre închirierea de locuințe - TradeVille

Dobânzile Ridicate Împing Romanii Spre Închirierea De Locuințe

Din 2015 pana in 2021, preturile locuințelor au crescut, in medie, cu 38% la nivelul Uniunii Europene. Romania a înregistrat o creștere de 34%, cea mai mica din Europa Centrala si de Est, conform datelor Colliers. Prin comparație, Ungaria a înregistrat o creștere de 108%, Cehia – de 84%, Slovacia – de 54%, Bulgaria – de 49%, iar Polonia – de 48%. In București si in celelalte orașe mari, creșterea preturilor a fost însă cu mult mai mare decât media naționala. Pe fondul inflaționist ridicat si a dobanzilor mari care îngreunează creditarea, închirierea unei locuințe devine o opțiune mai căutata de romani, fapt care atrage atenția marilor investitori imobiliari. (Sursa: Financial Intelligence)

Economii Voluntare De Gaze Naturale Peste Media UE

In 26 iulie 2022, statele membre UE au semnat un acord politic privind acțiunile coordonate de reducere voluntara a consumului de gaze naturale, care a fost ulterior extins pana la 31 martie 2023. Obiectivul acordului a fost asigurarea volumelor necesare de gaze naturale pentru îndeplinirea obligațiilor de înmagazinare (90% pana la 31 octombrie 2023) pentru iarna 2023-2024. In perioada august 2022 – ianuarie 2023, Romania a realizat economii voluntare de gaze de 21.2%, peste media realizata la nivelul UE, de 19%. (Sursa: Economica.net)

Deficitul Comercial De Mărfuri Al SUA Se Adâncește

Deficitul comercial de mărfuri al SUA s-a adâncit cu 0.6% in februarie, ajungând la 91.6 mld. USD, peste estimările analiștilor, care anticipaseră un nivel de 91 mld. USD. Deficitul comercial nominal mediu al mărfurilor pentru primele doua luni ale acestui trimestru a ajuns la 91.4 mld. USD, cu aproximativ 1 mld. USD mai mare fata de media pentru tot trimestrul al patrulea din 2022. Prin urmare, se așteaptă ca scăderea exporturilor (-3.8%) sa afecteze PIB din primul trimestru. (Sursa: Reuters)

Preturile Locuințelor Din SUA Cresc Mai Încet

Preturile locuințelor unifamiliale din SUA au continuat sa se tempereze in ianuarie, fapt care ar putea atrage din nou cumpărătorii pe piața mobiliara. Preturile au scăzut cu 0.2% in ianuarie fata de luna precedenta, după ajustarea fluctuațiilor sezoniere. Indicele național S&P CoreLogic Case-Shiller al preturilor locuințelor la nivel național a crescut, in ianuarie 2023, cu 3.8% fata de aceeași luna din 2022, marcând a doua luna consecutiva de decelerare a creșterii anuale a preturilor locuințelor, după un avans anual de 5.6% in decembrie 2022. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.095 RON ( -1.41% ) MCap 13B P/E 4.704

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrica din Romania, estimează, pentru anul in curs, un profit net de 3.6 mld. RON, in scădere cu 8.5% fata de 2022, si venituri de 11.6 mld. RON, in creștere cu 27.8% fata de anul precedent. Cheltuielile totale ar putea ajunge la 7.2 mld. RON, conform bugetului de venituri si cheltuieli publicat de companie. Suma de 2.5 mld. RON este propusa pentru “dividende cuvenite bugetului de stat”, in timp ce “dividendele cuvenite altor acționari” însumează 622 mil. RON. (Surse: ZF;Gov.ro)

Transelectrica Preț curent 23.30 RON ( -1.27% ) MCap 1.7B P/E 3.23

Astăzi, Tribunalul București a respins motivele invocate de Transelectrica a lipsei calității procesului intentat de directorul Unității de Management, Cătălin Sava si a dat dreptate acestuia. Procesul vine după ce acesta a sesizat Consiliul de Supraveghere si Consiliul pentru Probleme de Integritate al companiei, după ce au fost acordate mai multe prime, considerate nefondate, in valoare de circa 300,000 EUR, de care au beneficiat 456 de salariați. Astfel, in urma notificării tribunalului, AGA este convocata pentru data de 7 iunie 2023, având pe ordinea de zi numirea unor noi membri in Consiliul de Supraveghere al companiei. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.4610 RON ( -1.50% ) MCap 28.7B P/E 2.7889

Anchetatorii antifraudă au verificat OMV Petrom si au stabilit o suma suplimentara de 117.5 mil. EUR, care trebuie plătita ca urmare a verificărilor in legătura cu încadrarea companiei in condițiile pentru plata Taxei de Solidaritate către Fondul de Tranziție Energetica. Reprezentanții companiei au declarat ca nu se califica pentru plata acestei taxe deoarece compania a avut sub 75% din cifra de afaceri generata de sectoarele vizate: extracția țițeiului, extracția gazelor naturale, extracția huilei si fabricarea produselor obținute din rafinarea petrolului. OMV Petrom a înregistrat in anul 2022, un profit record, de 10.3 mld. RON. (Sursa: Profit.ro)

Nuclearelectrica Preț curent 44.30 RON ( -0.23% ) MCap 13.3B P/E 4.90

Conducerea companiei Nuclearelectrica a anunțat piața cu privire la încetarea de drept a mandatului membrului Consiliului de Administrație, George-Sergiu Niculescu. In acest sens, contractul încetează de drept prin intervenția unui caz de incompatibilitate, deoarece acesta a fost numit in calitate de membru in Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. (Sursa: BVB)

Adidas Preț curent 708.9 RON (0.55% ) MCap 148B

Miercuri, producătorul de îmbrăcăminte sportiva, Adidas, si-a retras, după 48 de ore, solicitarea adresata Oficiului American pentru Mărci Comerciale de a respinge o cerere a fundației Black Lives Matter pentru înregistrarea unei mărci comerciale cu trei dungi paralele. O sursa apropiata companiei a declarat ca aceasta schimbare rapida a fost declanșata de îngrijorarea ca oamenii ar putea interpreta greșit obiecția Adidas, considerând-o o critica la adresa misiunii Black Lives Matter. Intr-un dosar depus luni, Adidas a declarat ca designul cu banda galbena al Black Lives Matter Global Network Foundation seamănă mult cu celebra sa marca cu trei benzi, încât poate crea confuzie. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 204.08 USD (2.05% ) MCap 540B P/E 23.31

Meta Platforms si Google au apărut marți in fata Curții Supreme din Brazilia pentru a apară o lege conform căreia companiile de internet nu sunt responsabile pentru conținutul postat de utilizatori, cu excepția cazului in care societățile fac obiectul unui ordin judecătoresc de interdicție. Climatul politic polarizat a dus la apeluri pentru reglementarea internetului, o mișcare pe care companiile de tehnologie o descurajează in timp ce resping acuzațiile ca nu au făcut suficient pentru a combate dezinformarea nedemocratica in timpul alegerilor. (Sursa: Reuters)

Amc Entertainment Holdings, Preț curent 4.935 USD (6.59% ) MCap 2.6B P/E -2.675

Acțiunile AMC Entertainment Holdings Inc au crescut marți cu pana la 21%, in urma unui anunț potrivit căruia gigantul Amazon ar dori sa cumpere lanțul de cinematografe. Astfel, capitalizarea de piața a companiei de divertisment a atins 2.4 mld USD, după ce, in momentul de vârf, generat de investitorii Reddit, in iunie 2021, aceasta ajunsese la peste 23 mld. USD. AMC are o datorie totala pe termen lung de 5.17 mld. USD, potrivit datelor Refinitiv. AMC si Amazon au refuzat sa comenteze știrea. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 160.77 USD (1.98% ) MCap 2.55T P/E 26.85

Apple a lansat marți serviciul sau "cumpăra acum, plătește mai târziu" in Statele Unite, o mișcare care va perturba sectorul fintech. Serviciul, Apple Pay Later, va permite utilizatorilor sa împartă tranzacțiile in patru plăti eșalonate pe parcursul a șase săptămâni, fără dobânda sau comisioane, a declarat compania. Inițial, acesta va fi oferit unor utilizatori selectați, urmând ca, in lunile următoare, sa fie disponibil tuturor utilizatorilor. Aceștia pot obține împrumuturi intre 50 si 1,000 USD pentru achiziții online in urma solicitărilor făcute pe iPhone si iPad la comercianții care accepta Apple Pay. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

