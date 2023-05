Economia germană a intrat în recesiune tehnică - TradeVille

Fondurile De Pensii, La Un Maxim Istoric

Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii Pilon II, au încheiat luna aprilie 2023 cu o valoare a activelor de 105 mld. RON, in creștere cu 9 mld. RON fata de începutul anului. Astfel, creșterea a venit in contextul in care salariații romani au virat aproximativ 4.2 mld. RON. Evoluția pozitiva de pe piața obligațiunilor, cat si de pe cea a acțiunilor, a adus, de la începutul anului, încă 5 mld. RON in portofoliul Pilonului II. (Sursa: ZF)

Proprietățile Rezidențiale Par Supraevaluate

65% din specialiștii chestionați recent de către CFA considera ca preturile proprietăților rezidențiale din orașe sunt supraevaluate. Astfel, 45% dintre ei anticipează o scădere a preturilor in următoarele 12 luni. Indicatorul de Încredere Macroeconomica al Asociației CFA Romania s-a diminuat cu 2.1 puncte in aprilie, ajungând pana la valoarea de 55 de puncte. (Sursa: Financialintelligence)

Economia Germana A Intrat In Recesiune Tehnica

Biroul german de statistica a revizuit, in scădere, evoluția PIB de la 0% la -0.3% pentru primele trei luni ale anului. Astfel, luând in considerare ca in ultimul trimestru din 2022, Germania a înregistrat o contracție de 0.5%, economia tarii a intrat oficial in recesiune tehnica. Cea mai mare economie a Europei a fost supusa unei presiuni semnificative in perioada recenta, in special in urma invaziei Rusiei din Ucraina si a deciziei ulterioare a liderilor europeni de a suspenda legăturile cu Moscova. (Sursa: CNBC)

Ads

Fitch Analizează O Posibila Scădere A Ratingului SUA

Statele Unite risca sa piardă statutul de lider („AAA”) in ceea ce privește ratingul datoriei suverane. In acest sens, agenția de rating, Fitch, a schimbat perspectiva, de la stabila, la negativa, ceea ce înseamnă ca analizează ratingul pentru o posibila retrogradare in viitor. Agenția pune aceasta modificare pe seama neînțelegerilor dintre politicieni asupra limitei de îndatorare a SUA. (Sursa: SeekingAlpha)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.010 RON ( -0.74% ) MCap 12.4B P/E 6.469

Fondul Proprietatea anunța ca Tribunalul Ilfov a hotărât respingerea acțiunii de anulare formulate de către Fond împotriva Hotărârii AGEA nr. 15/26 octombrie 2021 a CN Aeroporturi București (CNAB). Instanța considera ca acțiunea Fondului este neîntemeiata. Prin Hotărârea AGEA precizata anterior, s-a hotărât aprobarea majorării capitalului social al CNAB de la aproape 143.8 mil. RON la aproape 4.9 mld. RON, ca urmare a aportului in natura al Statului roman. Fondul Proprietatea precizează ca decizia instanței nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Totodată, efectele majorării sunt suspendate, prin decizia Curții de Apel București din data de 13 ianuarie 2022, pana la soluționarea definitiva a cererii de anulare a AGEA CNAB. Deținerile Fondului Proprietatea in CNAB reprezentau, la 30 aprilie 2023, 4.98% din VAN al Fondului, evaluat la cca. 14.3 mld. RON. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 1.185 RON (1.28% ) MCap 121M P/E -58.555

Holde Agri Operațional SRL, o societate afiliata a Holde Agri Invest SA, a încheiat un contract semnificativ, in valoare de aproape 14.6 mil. RON, in calitate de cumpărător. Compania va achiziționa inputuri agricole de la Agricover. Durata contractului este pana la data de 15 noiembrie 2023 (data de plata a ultimei rate). (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 9.44 RON (0.00% ) MCap 62.9M P/E 28.34

Visual Fan, compania care deține brandul Allview, participa si in acest an la Bucharest Tech Week, intre 26-28 mai 2023, unde va prezenta portofoliul sau de produse. Cea mai importanta prezenta va fi, probabil, prima mașina electrica a companiei, din gama Allview Auto. Aceasta este construita in China si este adaptata la piața din Romania, putând fi condusa de la vârsta de 16 ani. (Sursa: BVB)

Rompetrol Well Services Preț curent 0.522 RON ( -4.04% ) MCap 145M P/E 24.217

KJK Balkan Holding S.a.r.l., acționar ce deține 10.6797% din capitalul social al Rompetrol Well Services (PTR), solicita convocarea AGA Ordinara. Acționarul a propus mai multe puncte pe ordinea de zi. Printre altele, figurează detaliile privind contractarea de la KMG Rompetrol SRL (acționarul majoritar al PTR) a unor servicii de consultanta in management si de consultanta tehnica de specialitate, in perioada anilor 2020, 2021 si 2022. De asemenea, acționarul propune aprobarea atragerii răspunderii membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un presupus prejudiciu, in suma de aproape 3.8 mil. RON. De asemenea, acționarul solicita realegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani. (Sursa: BVB)

Ads

Citigroup, Preț curent 43.99 USD ( -1.12% ) MCap 85.9B

Citigroup are in vedere listarea, printr-un IPO, a afacerii sale din Mexic, Banamex. După ce discuțiile privind vânzarea acestei afaceri au eșuat, Citigroup merge pe opțiunea separării acestei activități de restul grupului. Banca anticipează finalizarea separării in cursul S2 2024, iar IPO-ul ar putea avea loc in 2025. Aceste decizii vor permite băncii sa reia, la un nivel modest, răscumpărarea de acțiuni proprii in acest trimestru. Cotația acțiunilor băncii a scăzut cu 3%, după acest anunț. In anul 2001, Citigroup a plătit 12.5 mld. USD pentru Banamex. (Sursa: CNBC)

Air France Klm Preț curent 1.6520 EUR (1.94% ) MCap 4.24B

Transavia, subsidiara low-cost a Air France-KLM, renunța la 210 zboruri in iulie si august, luni de vârf pentru transporturile aeriene, din cauza indisponibilității aeronavelor. Intre timp, concurenții de la Ryanair si EasyJet au remarcat o creștere a cererii pentru zborurile operate in Europa. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 124.03 USD (2.59% ) MCap 1.61T

CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, s-a angajat sa încheie un “Pact privind inteligenta artificiala” si a discutat despre preocupările legate de propaganda pro-Kremlin in cadrul întâlnirii cu mai mulți oficiali europeni. Totodată, aceasta a declarat ca Google va colabora cu alte firme pe “baza de voluntariat” pentru a se asigura ca produsele de AI sunt dezvoltate in condiții de siguranța si responsabilitate înainte de apariția unor legi oficiale pentru aceasta tehnologie. (Sursa: CNBC)

Virgin Galactic Preț curent 4.245 USD ( -3.74% ) MCap 1.11B P/E -1.970

Virgin Galactic a finalizat joi primul sau zbor spațial in aproape 2 ani. Denumita Unity 25, misiunea reprezintă cel de al 5-lea zbor spațial al companiei si, totodată, primul de când l-a lansat pe fondatorul Sir Richard Branson la marginea spațiului. In funcție de rezultatul si de datele colectate, compania își propune sa zboare primii turiști in spațiu la sfârșitul lunii iunie. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).