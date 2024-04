Economia germană – cu un moral mai ridicat – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata Înregistrează Creșteri

In februarie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (excluzând autovehiculele si motocicletele) a înregistrat o creștere, comparativ cu ianuarie 2024, de 12.1% ca serie bruta si de 0.2% ajustat sezonier. Fata de februarie 2023, creșterea a fost de 4.8% ca serie bruta si de 3.6% ajustat. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate in comerțul cu ridicata al produselor agricole brute si a animalelor vii (17,9%) si comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri (+17,6%). Totodată, in intervalul 1 ianuarie - 29 februarie 2024, s-a observat o creștere de 3.2% ca serie bruta si de 2.9% ajustat sezonier, comparativ cu perioada similara din 2023. (Sursa: INS)

Societatea Rămâne Nemulțumită

Deși economia României a înregistrat o creștere substanțială, cu o dublare a salariului mediu net in ultimii șase ani si un PIB per capita care a crescut cu 40% in aceeași perioada, nemulțumirea rămâne larg răspândită printre romani. Sondajele de opinie releva ca majoritatea considera ca tara merge într-o direcție greșită, iar viața este mai dificila decât in urma cu cinci ani, in pofida faptului ca in majoritatea anilor salariile au crescut peste inflație. Persoanele intervievate exprima o percepție personala de stagnare, chiar daca indicatorii macroeconomici arata o evoluție pozitiva, reflectând un sentiment de pesimism constant, posibil datorat si unei promovări ineficiente a progresului economic. (Sursa: zfcorporate.ro)

Vânzările De Locuințe Cresc In SUA

In martie, vânzările de locuințe noi din SUA au crescut cu 8.8%, atingând un maxim al ultimelor șase luni, in ciuda unei oferte reduse de locuințe existente, si creșterii ratelor ipotecare. Prețul mediu al locuințelor a crescut la 430,700 USD, o creștere de 6% fata de februarie, deși a scăzut cu 1.9% de la un an la altul. In ciuda vânzărilor robuste, preocupările legate de accesibilitatea locuințelor sunt sporite, deoarece ratele ipotecare au urcat cu peste 7%, ceea ce ar putea încetini vânzările viitoare. Momentul de avânt al preturilor este susținut de stocul limitat de locuințe, construcțiile noi neputând compensa pe deplin lipsa de disponibilitate la revânzare. Vânzările regionale au înregistrat creșteri in toate zonele, nord-estul înregistrând un salt semnificativ, de 27.8%. (Sursa: Reuters)

Economia Germana – Cu Un Moral Mai Ridicat

In aprilie, moralul mediului de afaceri german a înregistrat o creștere semnificativa, ceea ce indica o posibila inversare a recentei încetiniri economice, după cum indica indicele climatului de afaceri al institutului Ifo, care a urcat la 89.4 de la 87.9 in martie. Estimările Reuters erau de 88.8. Aceasta creștere, susținută de îmbunătățiri atât in ceea ce privește condițiile actuale, cat si așteptările viitoare, sugerează ca economia Germaniei ar putea sa își revină din punctul cel mai scăzut din iarna trecuta. (Sursa: Reuters)

SC Bursa de Valori București Pret curent 64.9 RON (0.31% ) MCap 522M P/E 20.4

Bursa de Valori București a informat piața cu privire la hotărârea AGA din data de 24 aprilie 2024 prin care s-a decis repartizarea a 12.52 mil. RON din profitul net aferent anului 2023, sub forma de dividende, către acționarii societății. Dividendul brut pe acțiune este de 1.55 RON, iar in baza prețului de închidere din data de 24 aprilie 2024, randamentul acestuia este de 2.39%. (Sursa: BVB)

Transgaz Pret curent 18.94 RON (0.11% ) MCap 3.56B P/E 20.70

Transgaz a anunțat aprobarea in AGA, desfășurată pe 24 aprilie, a unui dividend brut de 0.35 RON/acțiune, valoarea totala a dividendului distribuit fiind de 65.9 mil. RON. Astfel, raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului se ridica la 1.9%. (Sursa: BVB)

Sipex Company Pret curent 0.340 RON (0.00% ) MCap 135M P/E 11.739

Sipex a raportat, pentru anul 2023, o cifra de afaceri de 313.4 mil. RON, in creștere cu 7.43% comparativ cu anul anterior. Veniturile totale au înregistrat un avans de 7.5%, ajungând la 321.7 mil. RON, in timp ce profitul net înregistrat a fost de 11.1 mil. RON, in scădere de la 20.13 mil. RON in 2022. Compania își continua strategia privind extinderea si diversificarea activității, cu accent pe canalul B2B. (Sursa: BVB)

Transilvania Broker de Asigurare Pret curent 18.75 RON ( -1.83% ) MCap 93.7M P/E 12.39

Transilvania Broker de Asigurare a încheiat anul 2023 cu o creștere a volumului de prime intermediate cu 18.8% comparativ cu anul 2022. Volumul maxim a fost atins in trimestrul al IV-lea, când s-a înregistrat un nivel cu 30% mai mare fata de 2022. Astfel, compania a înregistrat venituri din activitatea de distribuție de peste 111 mil. RON (-14.5%) si un rezultat net de 7.6 mil. RON (-34.4% vs 2022), cu o marja neta de 6.8%. Compania este pe a patra poziție in clasamentul brokerilor de asigurare, după veniturile obținute, cu o cota de piață de 6.34%. (Sursa: BVB)

Arctic Stream Pret curent 31.2 RON (0.00% ) MCap 130M P/E 14.3

Arctic Stream a înregistrat, in 2023, o cifra de afaceri de peste 125 mil. RON (vs 102 mil. RON bugetat), înregistrând o depășire cu aproximativ 23% a cifrei de afaceri bugetate si o creștere de peste 53% fata de anul 2022. In ceea ce privește profitul operațional, acesta a înregistrat un avans de +38%, ajungând la 10.6 mil. RON. Profitul net a urcat pana la 9.15 mil. RON, marcând un avans de +35% vs 2022 si o depășire cu 8% a estimării făcute in martie 2023. (Sursa: BVB)

Boeing Co Pret curent 166.68 USD ( -1.48% ) MCap 97.9B P/E -21.90

Boeing a fost de acord sa avanseze plăți in valoare de 425 mil. USD către Spirit AeroSystems pentru a ajuta furnizorul sa gestioneze provocările, cum ar fi creșterea nivelului stocurilor si reducerea fluxului de numerar, ca urmare a deciziei FAA de a limita producția Boeing 737 MAX. Acest acord urmărește sa stabilizeze operațiunile Spirit pe fondul problemelor de calitate care continua sa apară la fuselajele modelului 737. Acordul stipulează ca Spirit va menține ritmul de producție pentru a satisface cererile Boeing si va furniza, săptămânal, actualizări financiare către Boeing, sprijinind eforturile de a naviga printre constrângerile legate de livrările mai mici preconizate si costurile de producție mai mari, impuse de plafonul de producție. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 159.90 USD (10.52% ) MCap 514B P/E 42.20

Tesla si-a schimbat strategia, anunțând planuri de producție a unor modele mai accesibile, care sa folosească platformele si liniile de producție existente pana la începutul anului 2025, după ce a renunțat la Model 2, anticipat la 25,000 USD. Aceasta decizie, datorata in parte concurentei dificile si dorinței de a controla cheltuielile de capital in vremuri incerte, vizează valorificarea capacitaților actuale de producție, incorporând, in același timp, aspecte ale unei platforme de generație următoare. In ciuda acestei schimbări, abordarea Tesla ar putea duce la reduceri de costuri mai puțin semnificative decât se aștepta inițial. Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a abținut sa precizeze daca aceste noi vehicule vor fi modele complet noi sau modificări ale celor existente, indicând accentul pus pe utilizarea eforturilor anterioare de inginerie. Acest anunț, împreună cu discuțiile privind extinderea in domeniul inteligentei artificiale si al roboticii, a ajutat acțiunile Tesla sa recupereze unele pierderi recente in tranzacțiile ulterioare orelor de tranzacționare, deși investitorii rămân sceptici cu privire la capacitatea companiei de a-si îndeplini ambițiile revizuite. (Sursa: Reuters)

Eni SpA Pret curent 15.210 EUR ( -2.00% ) MCap 53.8B

Gigantul energetic italian, Eni, a anunțat o creștere a programului sau de răscumpărare de acțiuni, din 2024, la 1.6 mld. EUR, in creștere cu 45% fata de valoarea de 1.1 mld. EUR planificata inițial, după un profit net, in primul trimestru, care a depășit așteptările. In pofida unei scăderi cu 46% a profitului net ajustat, la 1.6 mld. EUR, rezultatele au depășit totuși consensul analiștilor. Aceasta performanta financiara, susținuta de o creștere cu 5% a producției de hidrocarburi si de câștiguri semnificative din partea diviziei sale de retail si a activității in domeniul energiei regenerabile Plenitude, plasează Eni pe o traiectorie pozitiva pentru depășirea proiecțiilor sale de câștiguri si flux de numerar pentru întregul an, care se așteaptă acum sa depășească 14 mld. EUR. Cu toate acestea, rata de îndatorare a companiei a crescut la 0.23, apropiindu-se de capătul superior al intervalului proiectat pentru 2024. Acest lucru a provocat o oarecare îngrijorare in rândul investitorilor, ceea ce a dus la o ușoară scădere a acțiunilor Eni in primele tranzacții. (Sursa: Reuters)

Iberdrola Pret curent 11.520 EUR ( -0.17% ) MCap 70.4B

Gigantul spaniol din domeniul utilităților, Iberdrola, si-a îmbunătățit perspectivele de profit pentru anul in curs, după un prim trimestru solid. Aceasta majorare a previziunilor este determinata, printre altele, de producția puternica de energie regenerabila din Spania si de ajustările favorabile ale tarifelor in operațiunile sale de rețea din SUA. Profitul net al Iberdrola, in primul trimestru, a urcat la 2.76 mld. EUR, stimulat, semnificativ, de vânzările de active, inclusiv un câștig notabil de 1.2 mld. EUR din cedările din Mexic. Investițiile au atins un nivel record de 2.38 mld. EUR, in trimestru, cu alocări semnificative pentru activitatea sa de rețea, contribuind la îmbunătățirea performantelor pe diverse piețe internaționale. Aceasta direcție strategica face parte din planul mai amplu al Iberdrola, care se extinde pana in 2026 si care include o investiție preconizata de 12 mld. EUR pentru anul in curs. (Sursa: Reuters)

International Business Machines Corporation (ibm) Pret curent 182.62 USD (0.24% ) MCap 155B P/E 76.97

IBM va achiziționa HashiCorp pentru 6.4 mld. USD, cu scopul de a-si consolida portofoliul de software bazat pe cloud, pe fondul cererii generate de inteligenta artificiala. Achiziția HashiCorp, la un preț de 35 USD/acțiune, reprezintă o prima de 42.6% fata de prețul de baza. Veniturile IBM din primul trimestru au ratat ușor estimările, la 14.46 mld. USD, vânzările de pe segmentul de consultanta stagnând. Directorul financiar atribuie cheltuielile prudente incertitudinii economice. Segmentul de software al IBM a crescut cu 5.5%, accentuând extinderea cloud-ului pentru a răspunde cererii de date AI. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 487.490 USD ( -1.74% ) MCap 1.11T P/E 49.446

Meta Platforms a dezamăgit investitorii cu cheltuieli mai mari si cu previziuni de venituri mai mici decât așteptările analiștilor, provocând o scădere pe bursa a capitalizării bursiere de aproape 200 mld. USD. Compania se așteaptă la venituri de 36.5-39 mld. USD in cel de-al doilea trimestru, sub estimările analiștilor. Prognoza de cheltuieli a crescut pentru investițiile in inteligenta artificiala. CEO-ul Mark Zuckerberg a subliniat accentul pus pe inteligenta artificiala, in ciuda generării mai lente a veniturilor. Vânzările diviziei Reality Labs au ratat de asemenea așteptările. Veniturile Meta din primul trimestru, de 36.5 mld. USD, au fost egale cu estimările analiștilor, in timp ce presiunile de reglementare asupra TikTok ar putea fi în beneficiul Meta. (Sursa: Reuters)

