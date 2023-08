Economia germană încetinește – TradeVille

Cifra De Afaceri In Comerțul Cu Ridicata – Scădere Lunara

Cifra de afaceri in comerțul cu ridicata, in iunie 2023, cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete, a scăzut la nivel național, fata de luna mai, cu 5.9% (serie bruta) si cu 3.2% (serie ajustata). Fata de aceeași perioada a anului trecut, indicatorul a scăzut cu 0.3% (serie bruta), însă a înregistrat o creștere cu 2.2% ca serie ajustata. Segmentul care a adus cel mai mare impact pe dinamica seriei brute a fost comerțul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor (-19.3%), urmat de activitățile de intermediere a comerțului cu ridicata (-9.1%). Creșteri au înregistrat comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri (+18%) si comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+12.5%). (Sursa: INS)

Profit Record Pentru Bănci In S1 2023

Odată cu creșterea dobânzilor si continuarea creditării, băncile au obținut in primul semestru din 2023 un profit record de 6.9 mld. RON, (+40% vs S1 2022), in timp ce activele băncilor au înregistrat un vârf de aproape 738 mld. RON, in condițiile unei încetiniri a ritmului de creditare. Rata de solvabilitate, care arata cat de bine capitalizata este o instituție de credit si sistemul bancar in general, a ajuns in iunie 2023 la 22.8%, in creștere fata de nivelul din S1 2022, de 21.4%, dar sub nivelul de 23.4% marcat la finalul anului 2022. (Sursa: ZF Corporate)

Economia Germana Încetinește

Activitatea întreprinderilor germane s-a contractat in august in cel mai rapid ritm din ultimii 3 ani, situând-se sub nivelul de 50 care separa creșterea de scădere. Astfel, indicele PMI a scăzut la 44.7 in august, de la 48.5 in iulie, fiind mult sub așteptările analiștilor, de 48.3. Activitatea din sectorul serviciilor s-a contractat pentru prima data in ultimele 8 luni, scăzând la 47.3, de la 52.3 si marcând un minim al ultimelor 9 luni. Indicele PMI al sectorului de producție a crescut la 39.1 in august, de la 38.8 in iulie, dar a rămas semnificativ in contracție. (Sursa: Reuters)

Ads

Randamentele Obligațiunilor Americane In Creștere

Randamentele obligațiunilor americane au înregistrat, in aceasta săptămâna, creșteri succesive, înregistrând cel mai ridicat nivel al ultimilor 16 ani. Evoluția recenta se datorează in principal îngrijorărilor legate de faptul ca președintele FED va menține dobânda de referință la un nivel ridicat in continuare. Conform analiștilor, piața de obligațiuni ar putea sa ajungă la un punct de inflexiune, după ce, in ultimul an, amploarea acțiunilor de înăsprire a politicii monetare din partea FED a fost in prim planul investitorilor in obligațiuni. (Sursa: Reuters)

Meta Estate Trust Preț curent 0.800 RON (0.00% ) MCap 69.6M P/E 10.690

Acționariatul Meta Estate Trust este convocat la ședința AGEA pentru data de 25 septembrie 2023. Pe ordinea de zi, unul dintre punctele înscrise solicita aprobarea majorării capitalului social cu suma de 6,456,495 RON prin incorporarea unor rezerve. Astfel, pentru fiecare acțiune deținuta la data de înregistrare, un acționar al companiei va primi, cu titlu gratuit, un număr de acțiuni noi, calculat după formula 100x (6,546,495/87,035,241). Data de înregistrare a operațiunii este propusa pentru 8 noiembrie 2023 (ex-date: 7 noiembrie 2023), iar data decontării acțiunilor noi este propusa pentru 9 noiembrie 2023. (Sursa: convocator societate)

Ads

OMV Petrom Preț curent 0.5220 RON ( -0.76% ) MCap 32.5B P/E 4.9297

OMV Petrom a anunțat finalizarea cu succes a camerelor de cocsare de la Rafinăria Petrobrazi, îmbunătățind, in acest fel, eficienta si siguranța activităților operaționale. Noile instalații sunt proiectate sa funcționeze la capacitate maxima timp de cel puțin 2 decenii, investițiile pentru acest proiect ridicând-se la cca. 70 mil. EUR. (Sursa: comunicat societate)

Simtel Team Preț curent 37.3 RON (1.08% ) MCap 293M P/E 20.1

Simtel Team, liderul național in domeniul instalării panourilor fotovoltaice, a construit pana in prezent o treime din totalul capacitaților centralelor fotovoltaice pentru persoanele juridice din Romania. Astfel, conform informațiilor ANRE, la sfârșitul lunii februarie Simtel era responsabil de instalarea a peste 80 MWp din totalul de 248 MWp la nivel național. Pe parcursul anului 2022 compania a fost implicata in 112 proiecte de tranziție către energie verde atât in Romania, cat si in tari ca Republica Moldova si Germania. (Sursa: ZF)

Ads

Bittnet Systems București Preț curent 0.252 RON ( -0.40% ) MCap 159M P/E -122.826

Beneficiind de pe urma diversificării segmentelor de activitate, Bittnet Group si-a exprimat intenția de a lista parte din business-uri pe piața de capital din Romania. In acest sens, CEO-ul Bittnet Group, prima companie de tehnologie listata pe piața reglementata a BVB, a anunțat ca va menține obiectivul principal de a lista compania de securitate cibernetica, Fort, pe piața AeRO de la BVB, cu scopul de a deveni liderul pieței de cybersecurity din Romania. Alături de Safetech, Fort ar urma sa devina următorul jucător important de pe piața de capital din Romania, care activează in sectorul de securitate cibernetica, industrie care a cunoscut o ascensiune semnificativa de la debutul războiului din Ucraina. (Sursa: ZF)

Chevron Corporation Preț curent 158.49 USD ( -0.35% ) MCap 297B

Unitatea din Australia a Chevron a anunțat ca va creste capacitatea de producție la proiectul Wheatstone din Australia de Vest, chiar daca exista temeri legate de o greva a muncitorilor privind salariile si securitatea locurilor de munca. Compania a precizat ca, in urma modificărilor tehnice, capacitatea proiectului va creste la 215 terajouli pe zi, de la 205 in prezent, in contextul in care Australia este cel mai mare exportator de GNL din lume. (Sursa: Reuters)

Ads

SHELL PLC Preț curent 27.940 EUR ( -1.04% ) MCap 200B

In cazul unor greve la fabricile de gaze lichefiate din Australia, preturile la gaze ar putea creste pe termen scurt, însă piețele sunt bine echilibrate in prezent, cu niveluri ridicate ale stocurilor in Asia de Nord si Europa, a declarat unul dintre directorii executivi ai Shell. Mențiunile vin in contextul in care prețul gazelor a crescut săptămâna trecuta, din cauza îngrijorărilor legate de acțiunile sindicale care ar putea întrerupe livrările de gaze de la marile uzine de GNL din Australia. (Sursa: Reuters)

Nvidia Preț curent 465.130 USD (1.85% ) MCap 1.16T P/E 242.465

Prețul acțiunilor Nvidia a crescut cu peste 6% in ședința after-hours după publicarea ultimelor rezultate financiare. Producătorul de cipuri a depășit estimările pentru cel de-al doilea trimestru fiscal si a emis previziuni optimiste pentru perioada următoare. Compania a precizat ca se așteaptă la venituri de 16 mld. USD cu mult peste așteptările analiștilor de pe Wall Street (12.61 mld. USD). Investitorii au salutat creșterea impresionanta a profitului net de la 656 mil. USD anul trecut, la peste 6.19 mld. In acest trimestru. (Sursa: CNBC)

Ads

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 296.63 USD (2.40% ) MCap 755B P/E 33.52

Autoritatea de reglementare a datelor din Norvegia a declarat, in fata unui tribunal, ca Meta Platforms încalcă normele europene privind confidențialitatea datelor, acesta fiind un caz care ar pute avea implicații europene mai ample. Meta a fost amendata cu 1 mil. NOK (peste 86,600 EUR) pe zi, începând cu 14 august, pentru ca a încălcat confidențialitatea utilizatorilor prin colectarea de date si utilizarea lor pentru a le direcționa publicitatea. Facebook si Instagram solicita o interdicție temporara împotriva ordinului, care impune o amenda zilnica pentru următoarele trei luni. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com