Economia germană se contractă – TradeVille

Creștere anuala a creditelor in Romania

Creditarea privata a crescut cu 8.8%, in ianuarie 2025 fata de aceeași perioada din 2024, ajungând la un sold de 418.6 mld. RON, susținuta de avansul împrumuturilor in lei (+10.9%) si valuta (+4.1%). In termeni reali, creșterea a fost de 3.7%. Lunar, creditarea privata a scăzut cu 0.6%, iar creditul in lei, care reprezintă 69.8% din total, s-a diminuat cu 0.9%, in timp ce cel in valuta a crescut marginal. Împrumuturile in lei pentru populație au crescut anual cu 13%, iar cele pentru companii cu 8%. In același timp, creditele in valuta pentru populație au scăzut cu 18%, in timp ce cele acordate firmelor au avansat cu 8.8%. Creditul guvernamental a scăzut lunar cu 1.1%, dar a crescut anual cu 23.3%. (Sursa: ZF)

BVB in 2024

Radu Hanga, președintele BVB, a menționat, in cadrul evenimentului BVB Awards, ca cea mai importanta realizare a anului 2024 este atingerea unui număr record de 226,000 de investitori, cu 47,000 mai mulți fata de 2023, ceea ce susține obiectivul de creștere a anvergurii bursei si a sprijinului pentru companiile listate. In 2024, la BVB s-au realizat 2.6 milioane de tranzacții (+32%), iar capitalizarea totala a companiilor listate a ajuns la 363 mld. RON (+17.6%), din care 242 mld. RON pentru companiile romanești (+5%). De asemenea, rundele de finanțare FIDELIS au atras o suma record de 16.4 mld. RON, iar piața a înregistrat cinci noi listări si 42 de emisiuni de obligațiuni. (Sursa: ZF)

Economia germana se contracta

Economia Germaniei s-a contractat cu 0.2% in T4 2024 fata de trimestrul anterior, după un avans de 0.1% in T3. Exporturile de bunuri si servicii au scăzut, semnificativ, cu 2.2%, marcând cel mai mare declin din T2 2020. Pe ansamblul anului 2024, economia a înregistrat o contracție de 0.2%, fiind al doilea an consecutiv de scădere, pe fondul competiției externe in creștere, costurilor ridicate la energie, dobânzilor mari si perspectivelor economice nesigure. (Sursa: Reuters)

Piața imobiliara din China – sub presiune

Preturile locuințelor din China sunt așteptate sa scadă cu 2.5% in 2025, cu o redresare abia in 2026, dar la un ritm mai lent decât estimările anterioare, conform unui sondaj Reuters. Sectorul imobiliar rămâne fragil, afectat de cererea slaba, un stoc mare de locuințe nevândute si declinul populației. În ciuda masurilor guvernamentale, inclusiv achiziția de locuințe nevândute de către administrațiile locale, impactul acestora a fost limitat, iar analiștii sugerează intervenții mai ample ale statului. Orașele de top ar putea vedea o stabilizare din 2026, in timp ce orașele mici ar putea continua sa înregistreze scăderi. Vânzările imobiliare sunt prognozate sa scadă cu 5.7% in 2025, iar investițiile cu 7.0%. (Sursa: Reuters)

Meta Estate Trust Pret curent 0.585 RON (0.00% ) MCap 59.9M P/E 6.131

Meta Estate Trust, companie de tip holding din sectorul imobiliar, intenționează sa investească 10 mil. euro in 2025 pentru extinderea pe piața imobiliara de retail din Romania. Planul include achiziția de parcuri de retail finalizate, cu chiriași pe termen lung (10-15 ani), precum si proiecte cu valori intre 2 si 6 mil. euro. Strategia de finanțare presupune utilizarea unui levier bancar de 50% si atragerea de investitori parteneri. (Sursa: news.ro)

Simtel Team Preț curent 39.8 RON (2.31% ) MCap 315M P/E 17.6

Grupul Simtel a înregistrat venituri operaționale de 360.2 mil. RON, marcând o dinamica de +20% fata de anul 2023. Profitul net consolidat a însumat 36.7 mil. RON, in creștere cu 35% fata de anul precedent. Diferența semnificativa fata de primele 9 luni ale anului se datorează faptului ca Simtel s-a orientat către proiecte de dimensiuni considerabil mai mari. Aceasta schimbare presupune încasarea veniturilor predominant in a doua parte a anului financiar. Numerarul si echivalentele de numerar au fost de 30.3 mil. RON in 2024, in creștere cu 91% fata de 2023. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0.795 RON (0.63% ) MCap 197M P/E 57.186

In 2022, BICO Industries, deținuta de ROCA Industry, a intrat pe piața din Republica Moldova prin achiziție producătorilor de plasa din fibra de sticla Europlas si Terra. Pana in prezent, ROCA Industry a investit peste 6.5 mil. euro in operațiunile din Republica Moldova. Ionut Bindea, senior investment manager al ROCA Investments si președintele Consiliului de Administratie al ROCA Industry, considera ca mediul de afaceri din Moldova este mai favorabil decât în Romania, datorita facilitaților fiscale si digitale. Fabrica din Vulcanesti, unde ROCA Industry este al doilea angajator local cu 990 de angajați, va deveni cel mai mare producător de plasa din fibra de sticla din Europa Centrala si de Est. Capacitatea de producție a fost deja triplata, iar veniturile fabricii au crescut de la 5-6 mil. euro la peste 10 mil. euro, cu obiectivul de a atinge 25-30 mil. euro in următorii 2-3 ani. ROCA Industry isi continua extinderea in Republica Moldova, inclusiv in sectorul producției de vopsele. (Sursa: zfcorporate.ro)

TESLA INC. Preț curent 303.900 USD ( -8.06% ) MCap 963B

Vânzările Tesla in Europa au scăzut cu peste 45% in ianuarie 2025, ajungând la doar 9,900 unități, compania reducandu-si cota de piața la 1% de la 1.8%, conform datelor Asociatiei Europene a Producătorilor de Automobile. Declinul vine pe fondul implicării lui Elon Musk in politica UE, inclusiv susținerea AfD in Germania, ceea ce a generat reacții negative. In contrast, piața europeana de vehicule electrice a crescut cu 37.0%, cu 166,000 unități vândute, in timp ce mașinile pe benzina si diesel au înregistrat scăderi de 20.5% si 26.5%. Intre timp, producătorul chinez SAIC Motor a avut o creștere de 37.0%, la 23,000 vehicule. In total, înmatriculările auto in Europa au scăzut cu 2.1% in ianuarie, la 995,271 unități. (Sursa: FT)

British Petroleum Preț curent 4.3690 GBP ( -2.15% ) MCap 81.8B

BP renunța la angajamentul de a reduce producția de petrol si gaze, in timp ce CEO-ul Murray Auchincloss încearcă sa convingă investitorul activist Elliott Management ca poate redresa compania. La evenimentul pentru investitori, Auchincloss va anunța cel puțin o vânzare majora de active si o schimbare strategica, renunțând la ținta de reducere a producției cu 25% pana in 2030. Elliott, care deține aproape 5% din BP, presează pentru schimbări radicale, inclusiv vânzări de active si o posibila restructurare a conducerii. (Sursa: FT)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 499.82 USD (0.28% ) MCap 1.09T

Acțiunile Berkshire Hathaway au atins un nivel record după raportarea unui profit trimestrial maxim, susținut de îmbunătățirea operațiunilor de asigurări. Acțiunile Clasa A au crescut cu 4%, închizând la cca. 747,485 USD, iar Clasa B a urcat cu 4.1%, la aprox. 498 USD, ducând capitalizarea de piața a conglomeratului la 1.08 trilioane USD. Profitul operațional anual a crescut cu 27%, la 47.4 mld. USD, iar veniturile nete, inclusiv câștigurile din investiții, au totalizat 89 mld. USD. Warren Buffett a evidențiat performanta Geico, care si-a dublat profitul din subscrieri in 2024, reducând simultan costurile. UBS si KBW si-au majorat prognozele pentru 2025, subliniind ca Geico "a trecut cu succes printr-o redresare". Buffett, in vârsta de 94 de ani, a reiterat ca Greg Abel, 62 de ani, ii va succeda ca CEO. (Sursa: Reuters)

