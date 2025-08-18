Economia României, în creștere în 2025 – TradeVille

Economia României, în creștere în 2025

Conform datelor publicate de INS, în S1 2025, economia României a crescut cu doar 0.3%, după două trimestre consecutive cu același ritm modest de avans. Ca serie ajustată sezonier, PIB-ul a înregistrat o apreciere de 1.4% în primele șase luni. În T2 2025, PIB-ul a crescut cu 1.2% față de trimestrul precedent și cu 2.1% față de T2 2024 (date ajustate sezonier). (Sursa: ZF)

Deficitul de cont curent – în creștere

Deficitul de cont curent al României a urcat la 13.9 mld. EUR în S1 2025, cu 16% peste nivelul de 11.68 mld. EUR din aceeași perioadă din 2024, conform datelor BNR. Deficitul comercial a ajuns la 16.5 mld. EUR, față de 14.6 mld. EUR anul trecut, iar pe segmentul serviciilor s-a înregistrat un deficit de 6.36 mld. EUR, comparativ cu 5.88 mld. EUR în S1 2024. Segmentul Tehnologiei Informației a rămas principalul motor pozitiv, cu un excedent în creștere la 3.34 mld. EUR, de la 3.09 mld. EUR. (Sursa: ZF)

Fitch confirmă ratingul BBB- pentru România

Indicele BET a scăzut joi cu 0.7% și s-a menținut la închiderea sesiunii de tranzacționare la pragul de 21.000 de puncte, pe fondul prudenței investitorilor înaintea deciziei Fitch privind ratingul suveran al României, așteptată pe 15 august. Vineri, Fitch a confirmat ratingul României la „BBB-” cu perspectivă negativă, avertizând asupra deficitului bugetar foarte ridicat (9.3% din PIB în 2024, estimat 7.4% în 2025 și 5.9% în 2027), creșterii datoriei publice (63.4% din PIB în 2027, aproape 70% în 2029), inflației persistente (6.5% medie în 2024–2026) și deficitului de cont curent (8.4% din PIB în 2024). Deși guvernul a lansat un pachet de consolidare fiscală, riscurile rămân mari din cauza creșterii economice slabe (0.7% în 2025), polarizării politice, costurilor ridicate de finanțare și dependenței de capital extern. (Surse: Economedia; ZF)

PIB-ul britanic e peste așteptări

Economia Marii Britanii a crescut cu 0.3% în T2 2025, peste estimările de 0.1%, dar sub avansul de 0.7% din T1, susținută în principal de sectorul serviciilor și de o revenire puternică în iunie după slăbiciunea din aprilie și mai. Construcțiile au contribuit pozitiv, în timp ce producția a scăzut ușor, iar lira sterlină a rămas stabilă comparativ cu dolarul american. Analiștii consideră că ritmul nu va fi sustenabil, pe fondul încetinirii pieței muncii, constrângerilor de capacitate, presiunilor inflaționiste și incertitudinii legate de taxe. Publicarea datelor a venit la scurt timp după ce Banca Angliei a redus dobânda-cheie de la 4.25% la 4%, într-un context de inflație persistentă la 3.6% și o economie cu creștere moderată. (Sursa: CNBC)

Vrancart Preț curent 0.1180 RON (1.29%) MCap 237M P/E -15.5930

În S1 2025, Vrancart a raportat venituri din exploatare de 238.5 mil. RON, în scădere cu 2.1% față de S1 2024, pe fondul reducerii volumelor vândute. Rezultatul operațional a fost de 0.95 mil. RON, comparativ cu o pierdere operațională de -1.75 mil. RON anul trecut. Profitul net a rămas negativ, -12 mil. RON, mai mare ca pierderea de -9.3 mil. RON din S1 2024, fiind determinat de creșterea cheltuielilor financiare și de presiunea costurilor materiilor prime. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0690 RON (0.00%) MCap 1.83B P/E -8.0984

În S1 2025, Rompetrol Rafinare a raportat o cifră de afaceri netă de 8.9 mld. RON, în creștere cu 31% față de S1 2024, pe fondul majorării volumelor de produse vândute și a cotațiilor internaționale mai favorabile față de aceeași perioadă din 2024. În același timp, EBITDA a urcat la 336.2 mil. RON, cu 73% peste nivelul anului trecut, susținută de o marjă mai bună (3.8% vs 2.8%). Profitul operațional (EBIT) a trecut pe plus, la 107.3 mil. RON, comparativ cu o pierdere de -99.4 mil. RON în 2024, însă la nivel net compania a rămas pe pierdere, -230.5 mil. RON, deși mai redusă față de -325.7 mil. RON anul anterior, în principal din cauza nivelului ridicat al cheltuielilor. (Sursa: BVB)

Rompetrol Well Services Preț curent 0.600 RON (-0.99%) MCap 166M P/E 19.674

În S1 2025, Rompetrol Well Services a înregistrat venituri din exploatare de 32.4 mil. RON, față de 36.7 mil. RON în S1 2024 (-11%). EBITDA a fost de 2.9 mil. RON, în scădere de la 5.4 mil. RON anul trecut (-47%), iar profitul operațional s-a redus la 0.5 mil. RON, comparativ cu 3 mil. RON în S1 2024 (-83%). Profitul net a fost de 1.7 mil. RON, față de 4.1 mil. RON în perioada anterioară (-59%). (Sursa: BVB)

Digi Communications Preț curent 84.8 RON (-1.74%) MCap 8.48B P/E 4.2

Digi a raportat pentru S1 2025 venituri consolidate de 1.1 mld. EUR, în creștere cu 21% față de anul precedent, profitul net prăbușindu-se cu 81%, până la 10.3 mil. EUR. În T2, veniturile au urcat cu 18%, până la 560 mil. EUR, EBITDA ajustată diminuându-se cu 1%, la 168 mil. EUR, pe fondul investițiilor ridicate în Portugalia. La nivel operațional, Digi a ajuns la 29.8 mil. contracte active în cele patru piețe principale, cu 17% peste nivelul din T2 2024. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 2.520 RON (-3.45%) MCap 1.69B P/E 17.346

Antibiotice a raportat în S1 2025 venituri totale de 380.16 mil. RON, aproape constante față de anul anterior (+0.1%), susținute de creșterea veniturilor financiare (+202% YOY), care au compensat scăderea celor operaționale (-2%). Vânzările pe site-uri proprii, cu o pondere de 77% în cifra de afaceri, au scăzut cu 10%. Pe piața internă, cifra de afaceri a coborât cu 3%, la 195.68 mil. RON, iar pe piața externă a scăzut cu 7.4%, la 138.00 mil. RON. Profitul net a fost de 59.12 mil. RON, în scădere cu 20% față de S1 2024, marja brută coborând până la 64.05%, față de 65.96% anterior. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 47.10 RON (-1.05%) MCap 14.2B P/E 8.52

Nuclearelectrica a raportat pentru primul semestru din 2025 venituri de 2.7 mld. RON, în creștere cu 30% față de anul precedent, și un profit net de 867 mil. RON, plus 3%. Producția de energie a scăzut cu 1%, la 4.7 TWh, însă prețul mediu de vânzare a fost mai mare cu 23%, susținând veniturile. Rezultatul operațional a fost afectat de o contribuție suplimentară de circa 500 mil. RON la Fondul de Tranziție Energetică, parțial compensată de creșterea cu 31% a veniturilor din energie și de avansul veniturilor financiare. (Surse: ZF; BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent 8.46 RON (-1.40%) MCap 32.6B P/E 11.15

Romgaz a raportat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 4.2 mld. RON, în creștere cu 9% față de anul anterior, în timp ce profitul net a scăzut cu 8.6%, la 1.7 mld. RON. Evoluția veniturilor a fost susținută de livrări de gaze mai mari cu 12%, chiar dacă prețul mediu a fost cu 5% mai redus. În T2, ponderea gazelor vândute la preț reglementat a urcat la 86%, față de 70% în T1, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 22% pe fondul taxelor mai mari, dobânzilor și pierderilor din curs valutar, ceea ce a pus presiune pe profitabilitate. (Surse: ZF; BVB)

C.N.T.E.E. Transelectrica Preț curent 59.10 RON (-1.34%) MCap 4.33B P/E 6.70

Transelectrica a raportat în S1 2025 un profit net de 256 mil. RON, în scădere cu 3% față de anul precedent, pe fondul diminuării cu 4% a veniturilor operaționale, la 1.2 mld. RON, și al creșterii costurilor cu 3%, la 741 mil. RON. Rezultatul a fost influențat de reducerea veniturilor din tranzacții pentru acoperirea consumului propriu tehnologic și din capitalizarea CPT, în timp ce veniturile din transport și piața de energie au avansat cu 73 mil. RON datorită volumelor mai mari și majorării tarifului reglementat de ANRE. De asemenea, veniturile din alocarea capacității de interconexiune au crescut cu 49 mil. RON, până la 151 mil. RON, pe fondul evoluției prețurilor regionale la energie, în timp ce cheltuielile operaționale au fost împinse în sus de costurile cu mentenanța, personalul și energia necesară CPT, achiziționată la prețuri mai mari după ieșirea din schema de sprijin MACEE. (Surse: Profit.ro; BVB)

Aerostar Preț curent 9.00 RON (0.00%) MCap 1.37B P/E 14.50

Aerostar Bacău a raportat în S1 2025 venituri din exploatare de 319.95 mil. RON, în ușoară scădere față de anul trecut, însă cifra de afaceri a urcat cu 7.4%, la 314.56 mil. RON, dintre care aproape 88% provenite din exporturi. Cheltuielile operaționale au scăzut cu 0.7%, la 271.99 mil. RON, în timp ce profitul net a coborât cu 2.6%, la 46.14 mil. RON. Activele totale au ajuns la 793.93 mil. RON, în creștere cu 2.5% față de finalul lui 2024, iar datoriile s-au redus cu aproape 19%, la 88.58 mil. RON. (Surse: Profit.ro; BVB)

