Economia SUA continuă să producă locuri de muncă – TradeVille

BVB Raport După Primele 5 Luni

Capitalizarea societăților listate la Bursa de Valori București a crescut cu 12.2 mld. RON, reprezentând un avans de aproximativ 6% fata de începutul anului. Indicele de referința BET a înregistrat un avans de 4.85%, o cifra sub evoluția la nivel european a burselor, reflectata prin indicele Stoxx 600 (+6%). Comparativ cu alte piețe internaționale, indicele din Grecia înregistrează o creștere de 31% in 2023, DAX-ul din Germania de 12.5%, iar, Dow Jones o evoluție negativa de 0.7%. Tot in SUA, indicele de tehnologie, Nasdaq Composite a avut un randament in primele 6 luni de 24.5%. (Sursa: ZF)

Companiile Internaționale Se Pot Lista Mai Ușor La BVB

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis regulamentul care da posibilitatea companiilor din străinătate sa se listeze in Romania prin certificate de depozit (GDR). Pana in prezent, doar companiile locale se puteau lista pe alte burse prin GDR, cum a fost si cazul Romgaz sau Electrica la Londra. Potrivit regulamentului, certificatele de depozit pot fi emise numai in condițiile in care emitentul se asigura ca acțiunile pentru care emite aceste certificate sunt înscrise in registrul acțiunilor pe numele sau si sunt blocate pe toata durata pentru care sunt emise. Printre companiile străine care si-au manifestat intenția de a se lista la BVB, este Maib, cea mai mare banca din Republica Moldova, care are acum si aceasta varianta la dispoziție. (Sursa: Financial Intelligence)

Criza Evitata Pe Ultima Suta De Metri

Senatul SUA a adoptat, la finalul săptămânii trecute, un proiect de lege aprobat de Camera Reprezentanților pentru a ridica plafonul datoriei si de a limita totodată, cheltuielile guvernamentale pentru doi ani. Rapiditatea cu care aceasta lege a fost adoptata a fost data de termenul limita, 5 iunie, moment in care guvernul nu ar mai fi putut sa își îndeplinească obligația de plata a datoriei, si ar fi intrat in faliment, pentru prima data in istorie. (Sursa: CNBC)

Economia SUA Continua Sa Producă Locuri De Munca

Economia americana a continuat sa producă locuri de munca in luna mai, iar numărul de salariați din sectorul non-agricol a crescut mai mult decât așteptările analiștilor, in ciuda mai multor obstacole. Astfel, numărul de salariați din sectorul public si privat a crescut cu 339,000 peste estimarea de doar 190,000, marcând totodată, a 29-a luna consecutiva de creștere a numărului locurilor de munca. Rata șomajului a crescut la 3.7% in luna mai fata de estimarea de 3.5%. Aceasta cifra este cea mai mare din octombrie 2022, dar este încă aproape de recordul înregistrat in 1969. (Sursa: CNBC)

Oblig Nemo Expres Logistic Preț curent 17.00 EUR (0.00% ) MCap 268K

Nemo Express Logistic, companie care are listate obligațiuni la BVB, a anunțat o pierdere neta de 19.06 mil. RON pentru 2022, comparativ cu un rezultat negativ de doar 1.9 mil. RON in anul precedent. Compania se afla in procedura generala a insolventei încă din toamna trecuta. Veniturile din exploatare au scăzut cu 37.4% pana la suma de 86.5 mil. RON. Totodată, cheltuielile de exploatare au însumat 104.4 mil. RON, ducând astfel, la un rezultat operațional e negativ de 17.94 mil. RON. (Sursa: ZF)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.286 RON ( -2.05% ) MCap 618M P/E 12.504

Transilvania Investments Alliance, societate de investiții financiare cu expunere ridicata in sectorul hotelier din Romania a anunțat ca a intrat, in primul trimestru din 2023, in acționariatul furnizorului de servicii medicale private Medlife. La 31 martie 2023, compania deținea 77,000 de acțiuni Medlife, echivalentul unei investiții de aproximativ 1.4 mil. RON. Prețul acțiunilor Medlife a înregistrat o creștere de 12% de la începutul anului si pana in prezent. (Sursa: ZF)

Meta Platforms Inc (Facebook) Pret curent 275.00 USD (0.66% ) MCap 713B P/E 33.29

Angajații META Platforms vor trebui sa lucreze din birourile companiei trei zile pe săptămâna începând cu luna septembrie. Notificările către angajați au început sa fie trimise începând cu săptămâna trecuta, iar motivația este eficienta sporita de la locul de munca. Știrea vine in contextul in care mai multe companii din sectorul tehnologic au revenit asupra planurilor anterioare de munca la distanta. Printre acestea se numără chiar câțiva dintre competitorii direcți ai companiei lui Zuckerberg, Amazon si Alphabet. (Sursa: Reuters)

Li Auto Preț curent 30.160 USD (2.45% ) MCap 58.1B

Start-up-ul chinezesc de mașini electrice, Li Auto, a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca a reușit sa livreze de peste doua ori mai multe mașini in luna mai fata de aceeași luna din 2022. Cifra totala a fost de 28,277 de vehicule, in creștere cu aproximativ 146% fata de luna mai 2022. Astfel, s-a înregistrat a treia luna consecutiva in care livrările companiei au depășit 20,000 de unități. Știrea vine in contextul in care competitorii direcți, Xpeng si Nio au raportat performante in scădere fata de anul trecut. Li Auto se diferențiază prin faptul ca mașinile sale sunt echipate cu un rezervor de combustibil care permite extinderea autonomiei de deplasare. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 218.55 USD (2.14% ) MCap 684B P/E 58.21

Elon Musk si-a încheiat periplul in China, unde s-a întâlnit cu lideri politici si a ținut sa laude dezvoltarea tehnologica a tarii din ultima perioada. China este una dintre cele mai importante piețe pentru Tesla in ceea ce privește vânzările si producția. Prima vizita din ultimii trei ani a celebrului CEO a avut loc in contextul in care tara încearcă sa prezinte un mediu de business propice investițiilor. Musk a declarat, printre altele, ca Tesla se opune decuplării de China si este dispusa sa continue sa își extindă afacerile in aceasta tara. (Sursa: CNBC)

Stellantis Nv Preț curent 14.730 EUR (2.36% ) MCap 47.3B

Producătorul auto Stellantis a anunțat o investiție de 160 mil. EUR la uzina sa din Rennes, Franța, cu scopul de a lansa pana in 2025 un SUV 100% electric. Compania va folosi o parte din acesta suma si pentru a înființa un atelier de asamblare a bateriilor. Compania se va orienta astfel către producția de vehicule electrice, intenționând ca, pana in 2030, sa vândă produse exclusiv din aceasta gama. Noul automobil, CR3, va înlocui actualul C5 Aircross care are variante cu motoare pe benzina, diesel, sau hibrid. (Sursa: Reuters)

Ubs Group Ag Preț curent 20.00 USD (0.15% ) MCap 63.6B

UBS a anunțat ca se așteaptă sa finalizeze preluarea Credit Suisse pe 12 iunie. Aceasta tranzacție va crea o banca elvețiana gigant cu un bilanț de 1.6 trilioane USD. UBS va deveni astfel un lider pe piețele cheie, unde, in condiții normale, ar fi avut nevoie de ani de zile pentru a își creste cota de piața si acoperirea. Noua entitate va avea peste 120,000 de angajați la nivel mondial, dar a anunțat, in repetate rânduri, ca va recurge la disponibilizări pentru a profita de sinergii si pentru a reduce costurile. După finalizarea acestui proces, acțiunile Credit Suisse vor fi scoase de la tranzacționare atât in Elveția cat si la New York. (Sursa: CNBC)

