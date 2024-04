Economia SUA crește sub așteptări – TradeVille

Creditarea Privata, In Creștere La T1 2024

Creditarea privata a crescut cu 5%, in T1 2024, față de aceeași perioadă din 2023, luna martie înregistrând un avans de 4.7% vs martie 2023, sub ritmul de creștere înregistrat în primele 2 luni din an. Totodată, depozitele la bănci ale populației si companiilor au atins valoarea de 584 mld. RON, in creștere cu 11.4% fata de perioada similara din 2023. (Sursa: BNR)

Cifra De Afaceri Din Serviciile Prestate Companiilor Creste

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate întreprinderilor a crescut, in primele 2 luni, cu 1% ca serie bruta fata de aceeași perioada a anului precedent. Cele mai mari majorări s-au înregistrat in cadrul activităților de servicii IT (+12.9%) si celor de producție cinematografica (+6.5%). (Sursa: INS)

Economia SUA Creste Sub Așteptări

PIB al Statelor Unite a crescut, in primul trimestru, cu o rata anualizata de 1.6%, sub așteptările de 2.4%. Cheltuielile de consum au susținut creșterea, dar inflația a accelerat, ceea ce va întârzia probabil reducerile dobânzii de referință din partea FED, pana in septembrie. Expansiunea economiei depășește rata de creștere reala de 1.8%. FMI a îmbunătățit prognoza de creștere a SUA pentru 2024, la 2.7%. Creșterile puternice ale numărului de locuri de munca au fost, in medie, de 276,000 pe luna in primul trimestru. (Sursa: Reuters)

Optimismul Consumatorilor Germani, In Creștere

Sentimentul consumatorilor germani pentru luna mai se îmbunătățește, indicele crescând la 24.2, un maxim al ultimilor doi ani, datorita așteptărilor mai bune privind veniturile, in ciuda incertitudinilor economice persistente. Așteptările privind veniturile au urcat cu 12.22 puncte pana la 10.7, influențate de scăderea inflației si de creșterea salariilor. Disponibilitatea de a cumpăra înregistrează o creștere moderata pana la 12.6, deoarece gospodăriile rămân prudente in ceea ce privește perspectivele economice. (Sursa: Reuters)

Antibiotice Pret curent 1.930 RON (1.05% ) MCap 1.29B P/E 16.057

Antibiotice Iași a anunțat semnarea unui contract cu IBM Romania Consulting, cu scopul de a implementa SAP S/4HANA, o soluție software avansata de gestiune a afacerii, pentru a îngloba tehnologii noi in platforma industriala de la Iași. Contractul are in vedere susținerea obiectivelor companiei din cadrul planului de afaceri “ The Future Together 2023-2030” de a implementa cele mai performante soluții ERP, asigurând astfel tranziția Antibiotice către o organizație moderna si digitala. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 32.2 RON (1.26% ) MCap 1.24B P/E 18.0

Sphera Franchise Group a informat piața cu privire la deschiderea unui nou restaurant KFC in Pitești, județul Argeș, in cadrul Argeș Mall. Locația este o unitate de tip food-court, fiind a 3-a locație KFC din Pitești, iar deschiderea a avut loc in data de 25.04.2024. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Pret curent 82.82 RON (7.42% ) MCap 171B

Deutsche Bank a raportat o creștere de 10% a profitului, in primul trimestru, ajungând la 1.275 mld. EUR, si depășind așteptările analiștilor de 1.23 mld. EUR, datorita revenirii diviziei sale de investment banking. Veniturile grupului au crescut cu 1%, la 7.8 mld. EUR, cu o creștere semnificativa a comisioanelor si veniturilor din taxe, precum si in veniturile din active fixe si valute. Veniturile diviziei de investment banking au crescut cu 13%, la 3 mld. EUR, aceasta ajungând unitatea cea mai profitabilă a băncii, după căderea de 9% din anul 2023. (Sursa: CNBC)

Walgreens Boots Alliance, Pret curent 17.680 USD ( -0.73% ) MCap 15.1B P/E -4.580

Walgreens a anunțat planuri de colaborare directă cu producătorii de medicamente pentru a oferi terapii celulare si genetice pacienților din SUA, marcând o extindere a serviciilor sale de farmacie specializata. Aceasta inițiativă include lansarea unei noi unități de afaceri, axate pe farmacie specializată, integrând filiala AllianceRx. Compania va înființa o unitate dedicata in Pittsburgh, pentru terapiile celulare si genetice, ce sunt destinate pacienților cu afecțiuni cronice, rare sau complexe. (Sursa: CNBC)

Astrazeneca Plc Pret curent 75.2200 USD (5.65% ) MCap 116B

AstraZeneca a raportat un câștig ajustat pe acțiune, in primul trimestru, de 2.06 USD, in creștere cu 7%, depășind așteptările analiștilor de 1.89%, in timp ce veniturile au urcat cu +19%, pana la 12.68 mld. USD, peste estimările consensuale de 11.84 mld. USD. Oncologia, principala afacere a AstraZeneca, a înregistrat o creștere de 26% a vânzărilor, in timp ce veniturile combinate din medicamentele partenere au crescut cu peste 60%. Compania va creste dividendul cu 7% in acest an. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 392.20 USD ( -4.12% ) MCap 3.09T P/E 42.77

Vânzările si profitul trimestrial înregistrate de Microsoft au crescut peste prognozele analiștilor fiind susținute de cererea companiilor pentru ofertele de cloud si inteligenta artificiala. Veniturile au crescut cu 17% pana la valoarea de 61.9 mld. USD, in timp ce profitul a fost de 2.94 USD/acțiune. Veniturile din segmentul Azure au crescut cu 31% fata de anul precedent. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 5% înainte de conferința cu analiștii. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 155.75 USD ( -2.12% ) MCap 2.28T

Alphabet a raportat venituri pentru primul trimestru care au depășit așteptările analiștilor fiind susținute de creșterea diviziei de cloud computing. Profitul net a fost de 1.89 USD/acțiune cu aproximativ 0.4 USD mai mult decât consensul Wall Street. De asemenea, compania a anunțat primul dividend din istorie in valoare de 0.2 USD/acțiune si un program de răscumpărări de acțiuni in valoare de 70 mld. USD. Prețul acțiunilor a crescut cu 14% in ședința after-hours. (Sursa: Bloomberg)

Newmont Corporation Pret curent 42.80 USD (10.88% ) MCap 34.5B P/E -45.52

Newmont Corporation a anunțat un profit net ajustat pe acțiune de 0.55 USD si venituri de 4.02 mld. USD pentru primul trimestru al anului. Ambele cifre au depășit așteptările analiștilor. Compania a produs 2.2 mil. uncii de aur. Marjele companiei s-au îmbunătățit pe parcursul ultimelor 3 luni datorita unui preț mediu al aurului de peste 2,000 USD pe uncie. Prețul acțiunii a săltat cu peste 13% pe parcursul ședinței de ieri. (Sursa: KITCO)

Barclays Plc Pret curent 2.0340 GBP (6.41% ) MCap 32.6B

Barclays a raportat un profit net, pentru primul trimestru, de 1.55 mld. GBP, depășind așteptările de 1.29 mld. GBP si marcând o revenire la profit după o revizuire strategica semnificativa. In ciuda unei scăderi cu 12% a profitului înainte de impozitare, la 2.28 mld. GBP, banca rămâne concentrata pe implementarea planurilor sale de restructurare. Compania a înregistrat, de asemenea, venituri in scădere cu 4% vs Q1 2023, in timp ce restructurarea a inclus o cheltuiala de 900 mil. GBP pentru masuri de reducere a costurilor structurale, cu economii brute estimate la aproximativ 500 mil. GBP in 2024. (Sursa: CNBC)

