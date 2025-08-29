Economia SUA în creștere – TradeVille

Stabilitate economică, prețuri în creștere

Pentru august-octombrie 2025, managerii anticipează stabilitate în majoritatea sectoarelor. În industrie, producția (-0,5% sold conjunctural) și numărul de salariați (-5,2% sold conjunctural) rămân stabile, dar prețurile cresc (+48,6% sold conjunctural). În construcții, producția (+1,1% sold conjunctural) și forța de muncă (+0,6% sold conjunctural) se mențin, însă prețurile urcă semnificativ (+61,9% sold conjunctural). În comerț, cifra de afaceri rămâne constantă (-0,5% sold conjunctural), numărul de angajați crește ușor (+3,7% sold conjunctural), iar prețurile avansează puternic (+59,3% sold conjunctural). În servicii, cifra de afaceri indică stabilitate (+1,4% sold conjunctural), numărul salariaților scade ușor (-1,8% sold conjunctural), iar prețurile continuă trendul ascendent (+38,7% sold conjunctural). Soldul conjunctural reprezintă diferența dintre ponderea managerilor care estimează creștere și cei care estimează scădere, indicând percepția mediului de afaceri asupra dinamicii economice. (Sursa: INS)

Fotovoltaicele accelerează în România

România va depăși 7.000 MW instalați în fotovoltaic până la finalul lui 2025, față de cei 5.500 MW actuali, iar ținta de 10.000 MW pentru 2030 ar putea fi chiar depășită, potrivit RPIA. Capacitatea s-a triplat între 2022 și 2025 datorită cadrului legislativ favorabil, scăderii costurilor tehnologice și accesului la finanțare, energia solară devenind a treia sursă a țării după hidro și eolian. Până în 2030 se estimează 10.000 MW instalați (3.500 MW prosumatori și 6.400 MW parcuri mari), alături de sisteme de stocare pentru flexibilizarea rețelei. România este între primele șapte piețe europene ca ritm de creștere, însă are nevoie de investiții majore în rețele pentru integrarea producției și asigurarea stabilității sistemului energetic. (Sursa: Economica.net)

Consumatorii italieni devin pesimiști

În august 2025, încrederea consumatorilor din Italia a scăzut mai mult decât se aștepta, indicele coborând la 96,2 față de 97,2 în iulie și sub estimarea de 96,6, în timp ce moralul mediului de afaceri a rămas stabil la 93,6. Aceste valori ale indicilor de încredere sunt raportate de ISTAT pe o scală în care nivelul de 100 este considerat pragul de echilibru: valori sub 100 reflectă pesimism, iar valori peste 100 indică optimism. Creșterea încrederii în servicii a compensat scăderile din industrie, retail și construcții, subindicele manufacturier coborând la 87,4 de la 87,8, ușor peste prognoza de 87,2. Evoluțiile vin după contracția surpriză de 0,1% a PIB în T2, iar guvernul Meloni și-a redus prognoza de creștere pentru 2025 la 0,6% de la 1,2%, pe fondul incertitudinilor privind politicile tarifare ale SUA. (Sursa: Reuters)

Economia SUA în creștere

Economia SUA a crescut cu 3,3% în T2 2025, peste estimarea inițială de 3%, impulsionată de investițiile de business, care au avansat cu 5,7%, și de contribuția record a exporturilor nete, care au adăugat aproape 5 puncte procentuale la PIB. Cheltuielile de consum au urcat cu 1,6%, ușor revizuite în sus, în timp ce venitul național brut (GDI) a avansat cu 4,8%, susținut de creșterea profiturilor companiilor cu 1,7% după un declin puternic în T1. Indicatorul cheie al cererii interne finale a crescut cu 1,9% pentru al doilea trimestru consecutiv. Raportul a arătat și că inflația de bază PCE s-a menținut la 2,5%, iar scăderea solicitărilor de șomaj sugerează reziliența pieței muncii, în timp ce Fed rămâne atentă la impactul tarifelor impuse de Trump asupra prețurilor și ar putea reduce dobânzile în septembrie. (Sursa: Bloomberg)

Ascendia Preț curent 7,20 RON (-1,37%) MCap 84,3M P/E 11,33

Ascendia a încheiat S1 2025 cu rezultate record, înregistrând venituri de 11,6 mil. RON, în creștere cu 180% față de anul trecut, în timp ce profitul net a urcat la 5,4 mil. RON, comparativ cu o pierdere de 0,2 mil. RON în S1 2024. Cifra de afaceri a urcat la 11,3 mil. RON (+373% vs S1 2024), pe fondul unor contracte mari cu beneficiari publici și privați finanțați prin PNRR, în valoare totală de aproximativ 30 mil. RON. (Sursa: BVB)

Societatea Energetică Electrica Preț curent 18,12 RON (0,67%) MCap 6,15B P/E 13,84

Electrica a raportat în S1 2025 un profit net de 421,4 mil. RON, în creștere cu 312,9% față de aceeași perioadă din 2024. EBITDA a ajuns la 1.002,7 mil. RON, în creștere cu 63%, pe fondul revenirii furnizării, unde indicatorul a urcat la 58,5 mil. RON după pierderi în 2024, și al avansului distribuției, care a atins 962,3 mil. RON. Profitul operațional aproape s-a dublat la 706,5 mil. RON. Veniturile din distribuție au crescut cu 12,1%, până la 2.515 mil. RON, iar cele din segmentul de furnizare au avansat cu 12,4%, la 3.302,5 mil. RON, susținute de subvenții și modificări legislative. Segmentul de furnizare a contribuit cu 70% la veniturile totale, iar distribuția cu 29%. La final de iunie, valoarea estimată a subvențiilor era de 2.622 mil. RON. (Sursa: BVB)

Appraisal & Valuation Preț curent 5,90 RON (0,00%) MCap 7,59M P/E 10,55

În S1, Appraisal & Valuation a raportat o cifră de afaceri de 3,16 mil. RON, în scădere cu 10% față de 3,52 mil. RON în S1 2024, pe fondul absenței unor proiecte mari precum cele cu Hidroelectrica și Transelectrica. Veniturile din exploatare au coborât cu 10%, la 3,20 mil. RON, iar cheltuielile s-au redus ușor cu 4%, la 2,98 mil. RON. Profitul operațional a scăzut cu 52%, la 0,22 mil. RON, iar profitul net s-a diminuat cu 52%, la 0,23 mil. RON, față de 0,48 mil. RON anul trecut. (Sursa: BVB)

Turbomecanica Preț curent 0,468 RON (-1,47%) MCap 172M P/E 9,068

Turbomecanica a încheiat primul semestru cu un profit net de 4,6 mil. RON, la jumătate față de anul trecut. Veniturile din exploatare au însumat 73,3 mil. RON, iar cheltuielile 66,5 mil. RON, generând un profit operațional de 6,8 mil. RON. Cifra de afaceri a ajuns la 79,2 mil. RON, peste obiectivul planificat și cu 24% peste media ultimilor trei ani, însă marja netă de 5,79% a fost sub ținta de 9%. Rezultatele au fost afectate de creșterea costurilor salariale, impactul IFRS 15 asupra stocurilor și contextul economic global dificil. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 24,50 RON (1,03%) MCap 2,7B P/E 8,70

One United Properties a înregistrat în S1 2025 o cifră de afaceri de 813 mil. RON, în creștere cu 16%, și un profit net de 248 mil. RON, mai mare cu 9% față de anul trecut. Segmentul rezidențial a generat 642 mil. RON (+23% vs S1 2024), cu un venit net de 231 mil. RON (+25% vs S1 2025), în timp ce marja netă a urcat la 36,1% (vs 35,3% în S1 2024). Veniturile din chirii au ajuns la 80 mil. RON (+7%), cu un venit net de 52,4 mil. RON (+2%). În prima jumătate a anului au fost finalizate 157 apartamente, iar la final de iunie erau în dezvoltare 3.884 apartamente, 22.000 mp birouri și 21.000 mp spații comerciale, cu un GDV (valoare brută de dezvoltare) cumulat de 1,44 mld. EUR. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent 1,560 RON (2,63%) MCap 140M P/E 16,530

Agroland Business System a deschis al 34-lea magazin MEGA în România, în Zacaria Retail Park din Cisnădie, fiind al doilea magazin din județul Sibiu și singurul în format MEGA. Investiția a fost de aproximativ 175.000 EUR (fără stocuri), iar conducerea estimează pentru 2026 vânzări de peste 800.000 EUR și un trafic mediu zilnic de aproximativ 150 de clienți. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 346,29 USD (-0,95%) MCap 1,09T

În luna iulie, Tesla a raportat 8.837 înmatriculări în Europa, în scădere cu 40% față de anul trecut, continuând o serie de șapte luni de declin, în timp ce compania rivală BYD a crescut cu 225%, ajungând la 13.503 mașini. Și alți producători precum Stellantis, Hyundai, Toyota și Suzuki au raportat scăderi, în timp ce Volkswagen, BMW și Renault au consemnat creșteri ale înmatriculărilor. (Sursa: CNBC)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

