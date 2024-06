Elveția reduce din nou ratele de dobândă – TradeVille

BNR, Raport Anual Sistem Bancar

Raportul anual al BNR arata ca sectorul bancar romanesc a înregistrat un profit net de 13.5 mld. RON in 2023, cu 34.3% mai mare decât in 2022, pe fondul majorării veniturilor nete din dobânzi si a unui nivel redus al cheltuielilor nete cu ajustările pentru pierderile așteptate din creditare. Din cele 32 de instituții de credit existente in Romania, 25 au înregistrat un rezultat net pozitiv, valoarea cumulata ridicandu-se la 13.6 mld. RON, in timp ce 7 bănci de talie mica au înregistrat pierderi cumulate in valoare de 0.12 mld. RON. (Sursa: Economica.net)

Pe Locul 14 In UE La Înmatriculări

Înmatriculările de autoturisme noi in Romania au crescut cu 14.7% in mai, fata de perioada similara a anului precedent, ajungând la 15,643 unități, in timp ce, la nivelul Uniunii Europene, numărul a scăzut cu 3%, totalizând 911,697 unități. După primele 5 luni din 2024, Romania se situează pe poziția a 14-a in UE, numărul de înmatriculări de noi autoturisme ridicandu-se la 62,147 (+2.8% yoy). Dintre acestea, 4,882 de autoturisme sunt electrice, iar 21,512 sunt hibride. (Sursa: ZF)

BoE Mentine Ratele Neschimbate

Banca Angliei a menținut, joi, neschimbata rata principala a dobânzii, la maximul ultimilor 16 ani, de 5.25%. Comitetul de politica monetara a BoE a votat cu 7-2 pentru a menține neschimbate ratele, in linie cu așteptările analiștilor. Guvernatorul adjunct Dave Ramsden si membrul extern al comitetului, Swati Dhingra, au fost singurii care au susținut o reducere la 5%. (Sursa: Reuters)

Elveția Reduce Din Nou Ratele De Dobânda

Banca Națională a Elveției a redus ratele dobânzilor pentru a doua oara consecutiv, metinandu-si astfel poziția de lider in ciclul global de relaxare a politicilor monetare. Francul elvețian s-a devalorizat in raport cu alte valute după ce banca centrala a redus politica monetara cu 25 de puncte de baza, la 1.25%, in linie cu așteptările analiștilor, după o prima reducere de un sfert de punct aplicata in martie. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Pret curent 0.7625 RON (0.33% ) MCap 47.5B P/E 12.0338

Neptun Deep, cel mai mare proiect de exploatare de gaze din apele teritoriale românești din Marea Neagra, a primit acordul de mediu din partea APM. OMV Petrom se așteaptă sa înceapă forajul in 2025 si estimează ca va livra primele gaze in 2027. (Sursa: Economica.net)

Visual Fan - Allview Pret curent 14.9 RON (0.00% ) MCap 99.3M P/E 22.9

Acționarii Visual Fan vor vota, in cadrul AGA din 26 iulie, distribuirea de dividende din profitul nerepartizat aferent anului 2023. Compania va aloca dividende de 4 mil. RON, respectiv un dividend brut de 0.6 RON/acțiune, ceea ce se traduce intr-un randament de circa 4%. Plata dividendelor ar urma sa se realizeze pe 23 august. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 25.60 RON (3.43% ) MCap 1.53B P/E 6.18

Analiștii de la Erste Group au scăzut prețul țintă pentru acțiunile Transport Trade Services, de la 30.4 RON la 28.06 RON/unitate, dar au menținut recomandarea de acumulare a acțiunilor. Noul preț țintă implica un randament potențial de 13% pentru următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

Darden Restaurants Inc Pret curent 156.22 USD (2.80% ) MCap 18.9B P/E 19.30

Darden Restaurants a raportat, pentru trimestrul încheiat in mai, rezultate mixte, înregistrând venituri de 2.96 mld. USD, ușor sub așteptările analiștilor de 2.97 mld. USD, si un profit ajustat pe acțiune de 2.65 USD, depășind estimările de 2.61 USD/acțiune. Pentru anul fiscal 2025, Darden prevede un profit pe acțiune cuprins in intervalul 9.40 – 9.60 USD, in linie cu așteptările analiștilor de 9.55 USD/acțiune si venituri intre 11.8 – 11.9 mld. USD, sub așteptărilor analiștilor de 11.94 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Paypal Holdings Inc Pret curent 59.100 USD ( -0.03% ) MCap 66.3B P/E 16.282

PayPal a angajat unul dintre cei mai importanți directori tehnici de la Walmart, Srini Venkatesan, pentru a conduce inițiativă companiei in domeniul inteligentei artificiale, in calitate de nou director de tehnologie. Venkatesan va supraveghea tehnologia plaților, inclusiv inteligenta artificiala si învățarea automata, securitatea informațiilor si ingineria produselor. CEO-ul Alex Chriss a numit 2024, un an de tranziție pentru PayPal si a promis ca va creste veniturile peste volumul tranzacțiilor. (Sursa: Reuters)

