Emisiuni Fidelis, de 6 ori pe an – TradeVille

Emisiuni Fidelis, De 6 Ori Pe An

Având in vedere interesul in creștere pentru titlurile de stat Fidelis, Ministerul de Finanțe a anunțat ca va creste numărul de emisiuni la 6 pe an, fata de 4, cum a fost pana acum. Astfel, următoarele emisiuni for fi in august, octombrie si decembrie. “Pe lângă faptul ca am reușit sa atragem sume importante de la investitorii persoane fizice, acest program are un efect secundar asupra Bursei de Valori prin creșterea numărului de participanți si investitori”, a afirmat domnul Alin Andries, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. (Sursa: ZF)

Preturile Spot La Energie, Creștere De 58%

Prețul energiei electrice spot a crescut si in luna iunie in Romania, depășind pragul de 100 EUR/MWh (520 RON/MWh). Raportat la luna mai, când prețul mediu ponderat a ajuns la 439 RON/MWh, creșterea a fost de peste 18%. Prin urmare, in doar doua luni (mai si iunie), creșterea s-a ridicat la 58%. (Sursa: Economica.net)

Noi Recorduri Pe Piețele Din Asia-Pacific

Piețele din regiunea Asia-Pacific au crescut joi, in timp ce principalii indici ai Japoniei, precum si indicele de referință al Taiwanului, au atins maxime istorice. Topix a depășit maximul sau istoric de 2,886.50, stabilit in decembrie 1989, in timp ce Nikkei 225 a depășit un maxim istoric de 40,888.43 stabilit in martie. Indicele Taiwan Weighted a atins, de asemenea, un nou maxim, depășind recordul sau anterior, de 23,406.1, stabilit pe 20 iunie. Companiile japoneze au acordat cele mai mari creșteri salariale din ultimele trei decenii in acest an, conform celui mai mare sindicat din tara. Se preconizează ca salariile muncitorilor vor creste cu 5.1% in acest an fiscal, conform sindicatului Rengo. (Sursa: CNBC)

Ads

China Si UE, La Masa De Discuții

China spera sa ajungă in curând la un acord cu Uniunea Europeana privind tarifele planificate pentru mașinile importate din China. Comisia Europeana a anunțat, la mijlocul lunii iunie, ca, daca discuțiile cu China nu vor decurge bine, UE va începe sa impună taxe suplimentare pe vehiculele electrice importate din China. Masurile vor intra in vigoare la patru luni după data de ieri, 4 iulie 2024. (Sursa: CNBC)

Transilvania Broker de Asigurare Pret curent 17.90 RON (0.00% ) MCap 89.5M P/E 21.92

Societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A. anunță investitorii ca acționarul Partners Financial Services S.A. din Cehia a depășit pragul de 25% din capitalul social si din drepturile de vot ale Societății. Acesta si-a majorat deținerea de la 4.99% la 32.89%, devenind astfel acționarul cu cea mai mare participație. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.96 RON (0.63% ) MCap 640M P/E 10.32

Ads

De la publicarea rezultatelor financiare din 15 mai, prețul acțiunilor Purcari s-a apreciat de la 14.7 RON/unitate, la 15.86 RON/unitate, crescând cu aproximativ 8%. Capitalizarea bursiera a grupului a urcat cu 46.5 mil. RON, la 636 mil. RON. (Sursa: ZF)

Iproeb Bistrița Pret curent 1.83 RON (3.98% ) MCap 229M P/E 13.50

Producătorul de cabluri electrice Iproeb Bistrița, parte a grupului Electromontaj, a înregistrat o apreciere de 12% a acțiunilor, la finalul ședinței de tranzacționare de miercuri. Valoarea de piața a crescut astfel de la 201.6 mil. RON la 225.4 mil. RON. Creșterea s-a datorat anunțului privind semnarea unui contract cu Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

Ericsson Adr Pret curent 6.190 USD ( -0.16% ) MCap 20.6B

Producătorul de echipamente de telecomunicații, Ericsson, a anunțat ca va înregistra o cheltuiala de depreciere fără numerar de 11.4 mld. SEK (1.09 mld. USD) in al doilea trimestru al anului 2024, fiind a doua amortizare a achiziției Vonage. Aceasta depreciere reflecta o creștere anticipata mai mica a pieței pentru unele produse din portofoliul actual al Vonage. Ericsson a achiziționat firma de comunicații cloud Vonage in 2022 pentru 6.2 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Ads

Tencent Holdings Ltd (otc) Pret curent 48.7700 USD (2.93% ) MCap

Goldman Sachs si-a actualizat listele de top picks pentru luna iulie, incluzând Tencent. Banca a afirmat ca Tencent oferă una dintre cele mai vizibile si sustenabile configurații de creștere a profitului, de peste 20%, in sectorul de internet al tarii. Goldman are un preț țintă pe 12 luni de 477 HK pentru acțiune, sugerând un potențial de creștere de aproape 30%. (Sursa: CNBC)

Delta Air Lines Inc Pret curent 47.39 USD (1.46% ) MCap 30.2B P/E 10.13

Delta Air Lines a retras unele opțiuni de masa de pe zborurile internaționale pe 3 iulie după ce rapoartele privind mâncarea alterata au forțat devierea unui zbor către New York. Delta a servit doar paste, in cabina principala, pe aproximativ 75 de zboruri internaționale. Delta si-a cerut scuze clienților si a implementat masuri corective. In plus, Delta se pregătește pentru o posibila greva a lucrătorilor de la principalul furnizor de catering, Gate Gourmet. (Sursa: CNBC)

Ads

Nvidia Pret curent 128.28 USD (4.57% ) MCap 316B P/E 30.67

Directorul General al Nvidia, Jensen Huang, a vândut 1.3 milioane acțiuni in ultima săptămâna, profitând de aprecierea acțiunii cu 155% de la începutul anului. In acest sens, Huang a încasat in jur de 169 mil. USD din aceasta tranzacție, reușind sa vând la preturi situate intre 118.98 USD si 127.66 USD/ acțiune. Este prima astfel de vânzare a CEO-ului, in 2024. (Sursa: SeekingAlpha)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads