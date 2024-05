Energia la putere – TradeVille

Energia La Putere

60% din banii investiți de fondurile de pensii private Pilon II în acțiuni listate la Bursa de Valori București sunt alocate către companii din sectorul de energie. Acest lucru subliniază importanța acestui sector pentru economia României, dar și pentru evoluția pensiilor a milioane de salariați. În ciuda faptului că aceste societăți din sectorul energetic au capitalizări de ordinul miliardelor, fondurile de pensii private au dețineri semnificative pentru fiecare din cele 7 companii: 9.3% (Nuclearelectrica), 10.6% (Hidroelectrica), 14% (OMV Petrom), 17% (Romgaz), 20% (Transelectrica), 20% (Transgaz), 22.4% (Electrica). (Sursa: ZF)

Evoluția Lucrărilor De Construcții

În luna martie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut față de luna precedentă ca serie brută cu 43.7%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 9.1%. Comparativ cu aceeași lună din 2023, dinamica este negativă, evoluția fiind de -3.5% ca serie brută, și de -1.2% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Ce Ar Putea Deraia Un Raliu De Vara?

Cu indicii americani la noi maxime, si cu sezonul de raportări aproape de final, majoritatea analiștilor considera ca raliul din 2024 ar putea continua si in lunile următoare. Pana in prezent 470 din cele 500 de companii din indicele S&P 500 au raportat rezultatele trimestriale. Dintre acestea, 78% au reușit sa depășească prognozele conservatoare ale analiștilor. Cea mai așteptata raportare are loc in aceasta săptămâna, atunci când Nvidia va prezenta ultimele date financiare si prognoza pentru următorul trimestru. Principalele 3 motive de îngrijorare pentru următoarele luni cu privire la evoluția bursiera sunt: încetinirea economiei americane, posibilitatea unei creșteri a dobânzii de referință daca raliul continua neîntrerupt si efectul unor rezultate sub așteptări din partea Nvidia. (Sursa: MarketWatch)

Cu Ochii Pe Japonezii Înstăriți

Companiile de wealth management au o noua țintă, japonezii înstăriți. Conform ultimelor date furnizate de Morgan Stanley, aceasta categorie va contribui la o creștere de peste 30% a valorii activelor investite pana la sfârșitul decadei. Băncile si casele de brokeraj sunt considerate principalele beneficiare ale acestui trend, pe măsură ce raliul bursier din Japonia continua, accentuând interesul pentru acțiunile companiilor listate. (Sursa: Bloomberg)

2B Intelligent Soft Pret curent 12.00 RON (0.00% ) MCap 163M P/E 12.59

2B Intelligent Soft S.A. a încheiat un contract in valoare de 1.57 mil. EUR pe o durata de 24 de luni cu un beneficiar confidențial din domeniul gazelor naturale si electricitate. Obiectivul contractului este implementarea, configurarea si customizarea unor module noi din cadrul platformei modulare Bento alături de completarea configurărilor si personalizărilor modulelor deja implementate pentru acest client in trecut. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.920 RON (4.55% ) MCap 801M P/E 24.602

Analiștii societății de brokeraj Wood&Company, au oferit o recomandare de BUY pentru acțiunile companiei AROBS. Prețul țintă oferit pentru următoarele 12 luni este de 1.43 RON, ceea ce reprezintă un potențial randament de 70% fata de prețul actual din piața. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Pret curent 0.770 RON (6.94% ) MCap 71.9M P/E 7.598

Conducerea Meta Estate Trust a informat piața cu privire la cele mai recente rezultate financiare. Compania a raportat o triplare a veniturilor totale in primul trimestru, depășind pragul de 7.4 mil. RON. Totodată, profitul net s-a triplat, ajungând la 2 mil. RON. Activele totale ale companiei la finalul primului trimestru erau de 109.8 mil. RON, similare cu cele de la sfârșitul anului trecut, in ciuda faptului ca au fost achitate dividende in valoare bruta de 3.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

2Performant Network Pret curent 2.59 RON (3.19% ) MCap 33.7M P/E 38.82

Veniturile din exploatare ale 2P au înregistrat o creștere de 28% in primul trimestru din 2024 comparativ cu anul anterior, însumând 14.9 mil. RON. Cheltuielile companiei au însumat 15 mil. RON, dar rata de creștere a fost cu 50% mai mica fata de cea a veniturilor. Rezultatul din exploatare s-a îmbunătățit cu 95% fata de anul trecut, trecând de la o pierdere de 1.45 mil. RON la o pierdere de doar 69,000 RON. In ceea ce privește profitul net, compania a înregistrat o pierdere de doar 24,334 RON, reducând cu 98.5% pierderea din primul trimestru din 2023. Compania vizează in continuare o listare pe bursa din SUA. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.6750 RON ( -1.17% ) MCap 42B P/E 10.6529

OMV Petrom a pus in funcțiune cel mai mare rezervor de țiței din Romania, pe platforma Petrobrazi. Rezervorul a fost proiectat si construit conform celor mai recente standarde din domeniu. Rezervorul dispune de un sistem de izolare care reduce emisiile de vapori cu 98%, contribuind la programul amplu de modernizare al rafinăriei. Construcția a durat aproximativ 2 ani, iar costul a depășit 23 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Ryanair Holdings plc Pret curent 19.795 EUR (1.83% ) MCap 22.4B

Operatorul aerian low-cost, Ryanair, a raportat, in cursul zilei de ieri, cel mai mare profit anual din istorie, pe fondul creșterii numărului de pasageri si a veniturilor aferente care au compensat costurile de operare mult mai mari. Firma cu sediul in Dublin a obținut un profit anual cu 34% mai mare fata de cel precedent si a anunțat si un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 700 mil. EUR. Veniturile au totalizat 13.44 mld. EUR, compania deservind 184 mil. de pasageri, cu 23% mai mulți fata de perioada dinaintea izbucnirii pandemiei Covid-19. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Pret curent 188.37 USD (1.85% ) MCap 111B P/E -24.93

China a impus sancțiuni împotriva a trei companii americane din domeniul apărării sub pretextul vânzării de arme către Taiwan. Știrea vine in contextul in care Taiwan sărbătorește ziua investirii noului președinte. Printre companiile vizate se numără si Boeing, care va fi nevoita sa încheie activitățile de import-export, precum si investițiile din China. (Sursa: SeekingAlpha)

