Energie mai ieftină în România – TradeVille

Energie Mai Ieftina In Romania

Ministerul Energiei a menționat, intr-un comunicat, ca Romania a avut preturi ale energiei electrice si ale gazelor naturale mai ieftine, in aprilie, cu 15%, respectiv 25% fata de preturile maximale plafonate. Conform datelor publicate de către Oficiul de Statistica al UE, in a doua jumătate a anului 2023, gazele naturale pentru gospodăriile din Romania au avut al treilea cel mai mic preț din UE, fiind cu 50% mai mic fata de prețul mediu din UE. De asemenea, prețul energiei electrice a fost al cincilea cel mai mic din UE. (Sursa: Economica.net)

BVB, Peste Bursele Din Cehia Si Ungaria

Bursa de Valori București avea, la finalul lunii martie 2024, o capitalizare de aproape 47 mld. USD, fiind mult depășită de cea a Poloniei (206 mld. USD), dar peste cea a Cehiei (32 mld. USD) si a Ungariei (38 mld. USD). In ceea ce privește numărul de companii listate cu o capitalizare de peste 1 mld. USD, pe piața din Romania sunt listate doar 8 astfel de companii, in Polonia numărul lor se ridica la 37, in timp ce in Cehia si Ungaria, acestea sunt doar 4 si, respectiv 5 la număr. (Sursa: ZF)

China – Semne De Redresare

In aprilie, China a înregistrat o revigorare atât a exporturilor, cat si a importurilor, ceea ce sugerează o revenire a cererii pe plan intern si global, ceea ce ar putea fi un semn pozitiv pentru economia sa șubredă. Aceasta redresare vine după o serie de intervenții politice menite sa stimuleze încrederea investitorilor si a consumatorilor. Deși exporturile au crescut cu 1.5% de la un an la altul, iar importurile au crescut cu 8.4%, analiștii rămân prudenți in ceea ce privește sustenabilitatea acestei creșteri, atribuind o parte din creștere efectelor de baza scăzute si factorilor statistici. In plus, provocările actuale, cum ar fi supracapacitatea industriala, cererea interna slaba si un mediu economic global complex, continua sa reprezinte riscuri pentru durabilitatea acestei redresări comerciale. (Sursa: Reuters)

Banca Angliei Menține Rata De Politica Monetara

Banca Angliei a decis sa mențină rata dobânzii la 5.25%, in ciuda unei diviziuni intre membrii Comitetului de politica monetara, doi dintre aceștia susținând o reducere. Aceasta decizie se aliniază la angajamentul BoE de a aplica o politica monetara restrictiva, menita sa limiteze inflația la ținta de 2%. Ratele actuale ale inflației au scăzut la 3.2%, iar Banca preconizează o scădere continua, anticipând ca inflația va cobori sub ținta stabilita, pana la jumătatea anului 2026. Intre timp, previziunile economice au fost îmbunătățite in mod modest, estimandu-se o creștere lenta a PIB-ului in următorii câțiva ani, cu toate ca gradul de relaxare economica ar putea atenua aceasta creștere. Reacțiile pieței au inclus o slăbire a lirei sterline si o creștere a FTSE 100. (Sursa: euronews.com)

Dn Agrar Group Pret curent 1.550 RON (0.00% ) MCap 246M P/E 10.690

DN Agrar a înregistrat, in luna aprilie a acestui an, o majorare cu 20% a cantității de lapte livrate comparativ cu luna similara a anului trecut. Astfel, in primele 4 luni ale anului curent, compania a înregistrat un avans de 19% a cantității de lapte livrata fata de aceeași perioada din 2023. Mai mult, DN Agrar a reușit sa depășească pragul de 5 mil. litri de lapte livrați lunar, in fiecare luna din acest an. (Sursa: site companie)

Holde Agri Invest- Clasa A Pret curent 0.882 RON ( -1.78% ) MCap 106M P/E -3.754

Holde Agri Invest a anunțat semnarea mai multor contracte cu o valoare totala de 3.8 mil. EUR (fără TVA), având ca obiect vânzarea a 13,500 tone de grâu. (Sursa: BVB)

Norofert Pret curent 4.11 RON (1.48% ) MCap 71.4M P/E 17.51

Norofert a anunțat finalizarea liniei de producție de fertilizanți din SUA, in urma unei investiții cu o valoare de 250,000 EUR. Fabrica, cu o capacitate de 8,000 litri/zi, se va concentra pe gama de sănătate a solului si nutriție foliara si va beneficia de o poziționare favorabila in Watertown, Dakota de Sud – una dintre cele mai importante zone agricole din SUA. (Sursa: BVB)

Prebet Aiud Pret curent 3.76 RON ( -0.53% ) MCap 157M P/E 22.97

Prebet a anunțat piața despre faptul ca Anodin Opportunity S.R.L. a depășit pragul de 15% din drepturile de vot in cadrul societății. Astfel, Anodin Opportunity are acum 15,15% din capitalul social al PREB. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.195 RON ( -3.63% ) MCap 1.43B P/E 14.795

Aquila a anunțat rezultatele pentru primele 3 luni din anul curent, raportând o cifra de afaceri consolidata de 623.8 mil. RON (+11% vs T1 2024), in timp ce rezultatul operațional a însumat 26.6 mil. RON (-5.1% vs T1 2023), pe fondul unor cheltuieli de exploatare mai mari. Profitul net a totalizat 19.6 mil. RON (-26.1% vs T1 2023), fiind afectat de cheltuielile financiare mai ridicate si de majorarea impozitului pe profit. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Pret curent 64.6 RON (0.16% ) MCap 519M P/E 20.2

In primul trimestru al anului 2024, Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere semnificativa a veniturilor operaționale, ajungând la 17,25 milioane de lei, cu 34% mai mult fata de anul anterior. Aceasta creștere a fost stimulata de activitatea intensa de tranzacționare, inclusiv listarea acțiunilor Hidroelectrica, si de o creștere a volumelor tranzacționate si decontate. Cheltuielile operaționale au crescut, reflectând investițiile si indexările salariale, iar profitul net al grupului a crescut cu 68%. (Sursa: BVB)

Bae Systems Plc Pret curent 13.930 GBP (0.83% ) MCap 43.7B

BAE Systems, cel mai mare contractor militar din Marea Britanie, preconizează, pentru 2024, o creștere a profiturilor de 6%-8% si o creștere a veniturilor de 10%-12%, susținută de creșterea cheltuielilor globale pentru apărare din cauza tensiunilor geopolitice. Firma a obținut recent un contract important in cadrul pactului AUKUS pentru a ajuta Australia sa construiască submarine cu propulsie nucleara, consolidandu-si poziția pe piață. Acțiunile BAE au crescut cu 24% in acest an, compania ajungând la o capitalizare de piață de 52 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Occidental Petroleum Pret curent 64.22 USD (0.85% ) MCap 57.1B P/E 9.75

Occidental Petroleum își propune sa finalizeze, pana in august, achiziția CrownRock, un producător de petrol de șist. Tranzacția, propusa in decembrie, in valoare de 12 mld. USD, face parte din strategia Occidental de a se extinde in Bazinul Permian, pe fondul unui val mai larg de consolidare in industria de șisturi. Directorul general, Vicki Hollub, si-a exprimat încrederea in încheierea rapida a tranzacției, menționând ca nu se așteaptă la obstacole de reglementare. In ciuda unui T1 profitabil, acțiunile Occidental au scăzut cu peste 2%. De asemenea, compania si-a reafirmat planul de a vinde active de 4.5 - 6 mld. USD pentru a contribui la reducerea datoriei si pentru a relua răscumpărările de acțiuni. (Sursa: Reuters)

The Walt Disney Company Pret curent 105.50 USD (0.06% ) MCap 193B P/E 85.94

In aceasta vara, Walt Disney si Warner Bros Discovery vor lansa in SUA un serviciu de streaming combinat, care va include Disney+, Hulu si Max. Clienții pot alege intre planuri cu sau fără publicitate pe oricare dintre site-urile web ale platformelor, simplificând plățile si oferind, eventual, reduceri la abonamentele individuale. Mai multe detalii sunt așteptate in curând. (Sursa: Reuters)

