ESG dispare de pe harta investitorilor – TradeVille

Cifra de afaceri din industrie, în creștere cu 4%

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 4% in primele 5 luni ale anului, in termeni nominali, ca rezultat al creșterii industriei prelucrătoare cu 4.9%. La polul opus, industria extractiva a scăzut cu 15.8%. Pe grupele industriale, cea mai mare creștere a fost înregistrată de industria bunurilor de capital, de +8.6%. (Sursa: INS)

ESG Dispare De Pe Harta Investitorilor

Conform unui studiu realizat pe 10,000 de investitori individuali din 12 tari, doar 22% au declarat ca iau in considerare criteriile ESG înainte de a face o investiție. Investitorii romani nu sunt foarte diferiți fata de media la nivel global. 28% dintre ei iau in considerare ESG înainte de o investiție, însă o proporție mai însemnată (30%) considera aceasta practica doar când investițiile respective oferă randamente bune. (Sursa: Financial Intelligence)

Nasdaq, Sub Presiune

Acțiunile globale ale producătorilor de cipuri au avut o scădere brusca a cotațiilor, cu ASML, Nvidia si TSMC înregistrând scăderi in ședința de ieri, pe fondul rapoartelor privind înăsprirea restricțiilor la export din partea SUA si a creșterii tensiunilor geopolitice alimentate de comentariile fostului președinte Donald Trump. Administrația Biden ia in considerare o represiune de amploare pentru companiile care își exporta echipamentele critice de fabricare a cipurilor către China. (Sursa: CNBC)

Lira, La Maximul Ultimului An

Lira sterlina a depășit miercuri nivelul de 1.3 USD fata de dolarul american pentru prima data in ultimul an, investitorii mizând pe o perioada de politici favorabile creșterii si o stabilitate politica sub noul guvern laburist. Inflația din Marea Britanie a ajuns la țintă de 2% pentru a doua luna consecutiv conform cifrelor publicate ieri. Cu toate acestea, datele privind inflația au redus perspectivele pentru o reducere a dobânzii de referință la întâlnirea Băncii Angliei din luna august. (Sursa: CNBC)

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0835 RON (0.00% ) MCap 2.21B P/E -6.7198

Rompetrol Rafinare a finalizat lucrările de modernizare a Instalației de Cocsare Întârziată din cadrul rafinăriei Petromidia. Costul acestei investiții s-a ridicat la aproximativ 13 mil. USD. Aceasta investiție contribuie la valorificarea superioara a țițeiului si obținerea de produse semifabricate cu valoare adăugată. Din acționariatul companiei fac parte KMG International cu 48.1% si statul roman cu 44.7%. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 24.95 RON ( -0.20% ) MCap 1.49B P/E 6.02

TTS informează piața cu privire la înregistrarea in Registrul Comerțului a majorării de capital cu valoarea de 120 mil. RON. Astfel, cele 120 de milioane de acțiuni nou emise vor fi distribuite către acționari in data de 28 august 2024, rate de alocare fiind de 2 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la sfârșitul zilei de 27 august. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.7820 RON (0.06% ) MCap 48.7B P/E 12.3416

OMV Petrom, împreună cu grupul austriac OMV si cu fondul de investiții ACB Participaties din Olanda au intrat in acționariatul EIT InnoEnergy, companie europeana care activează in zona de tranziție a energiei. In 2023, EIT InnoEnergy a finalizat un plasament privat in valoare de 140 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Biofarm Pret curent 0.790 RON (0.00% ) MCap 778M P/E 11.795

Biofarm, unul dintre cei mai mari jucători din piață farma autohtona, urmărește creșterea, in 2024, a capacitații de producție, care va impacta inclusiv vânzările internaționale ale companiei, acestea reprezentând, in prezent, doar 3% din total. In 2021, compania a inaugurat o fabrica proprie in București, investiția ridicandu-se la 44 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Adidas Pret curent 1,185.0 RON (5.24% ) MCap 247B

Prețul acțiunilor Adidas a crescut, pe parcursul ședinței de ieri de la Frankfurt, cu peste 5% după ce compania a anunțat ca își va majora estimările de profit pentru întreg anul 2024, in urma rezultatelor preliminare peste așteptări. Comparativ cu estimarea anterioara de 700 mil. EUR, Adidas se așteaptă sa genereze un profit de aproximativ 1 mld. EUR pentru anul 2024. Pentru cel de al doilea trimestru, veniturile au crescut cu 11% comparativ cu anul trecut. (Sursa: CNBC)

Asml Holding Pret curent 873.8 EUR ( -10.64% ) MCap 345B

Acțiunile ASML au avut o dinamica de -7% pe parcursul ședinței de ieri in ciuda unor rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor. Compania olandeza, care furnizează mașini de litografie esențiale pentru fabricarea semiconductorilor, a înregistrat comenzi in valoare de 5.57 mld. EUR, in creștere de la 4.5 mld. EUR pentru aceeași perioada din 2023. Evoluția post raportare are de a face cu îngrijorările legate de mai multe limitări ale exporturilor către China. La ultima raportare, prețul acțiunilor a avut o dinamica similara după ce ASML ratase așteptările pieței. (Sursa: Barron's)

