Estimările Moody’s pentru România – TradeVille

Industria Locala De Asset Management, In Creștere

La finalul lunii februarie, industria locală de asset management a înregistrat un număr de 627,915 investitori, în creștere cu 23,000 față de începutul anului, conform datelor furnizate de AAF. În aceeași lună, indicele de referință BET a urcat cu 2.4%, marcând cea mai bună a doua lună a anului din 2019. Activele nete ale celor 247 de fonduri deschise și închise, locale și străine au crescut cu 1.8%, ajungând la 41.3 mld.RON. (Sursa: ZF)

Estimările Moody’s Pentru Romania

Moody’s estimează ca economia României va înregistra o creștere de 3% in 2024 si de 3.5% in 2025, susținută de consum, investiții publice si private. Cu toate acestea, deficitul fiscal este preconizat sa rămână la 5.7% din PIB in 2024, in timp ce contul curent este așteptat sa reprezinte 6.6% din PIB. Acestea vor contribui la neîndeplinirea obiectivelor fiscale stabilite de Uniunea Europeana pentru Romania, dar masuri suplimentare de consolidare sunt așteptate după alegerile parlamentare din 2024. (Sursa: ZF)

China Da Semne De Redresare Economica

Producția fabricilor din China a depășit așteptările in martie, semnalând progrese către atingerea obiectivului de creștere de 5% pentru anul in curs. Indicele de achiziții in industria manufacturiera a Chinei a înregistrat o creștere de 51.1, indicând cea mai lunga perioada de expansiune din ultimii doi ani. In ciuda unor provocări, cum ar fi presiunile deflaționiste si ocuparea redusa a forței de munca, optimismul este alimentat de exporturile solide si de eforturile de stimulare a cheltuielilor interne. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Prețul Aurului Continua Sa Crească

Prețul aurului a atins un nou nivel record luni, înregistrând o creștere de 1.32%, atingând suma de 2,265.53 USD/uncie, in timp ce contractele futures pentru aur in Statele Unite au înregistrat o creștere de peste 2%, ajungând la 2,286.39 USD/uncie. Acesta creștere este datorata așteptărilor crescute de reduceri ale ratelor dobânzilor in Statele Unite si a creșterii cererii pentru metal ca activ de refugiu. Cererea străină, mai ales din partea Chinei, si faptul ca băncile centrale continua sa-si consolideze rezervele de aur contribuie la aceasta creștere. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.255 RON ( -1.16% ) MCap 161M P/E 265.436

BITTNET SYSTEMS a informat piața despre semnarea unui contract semnificativ de către Dendrio Solutions SRL (parte din business-unit-ul de Digital Infrastructure a Grupului). Contractul are valoarea de 6.5 mil. EUR fără TVA iar beneficiarul este un client din sectorul public, zona guvernamentala. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea, configurarea si instalarea de echipamente IT&C, in 131 de unități de primire urgente din spitale din toata tara, cu termen de livrare pana la finalul anului curent. (Sursa: BVB)

Ads

Vrancart Pret curent 0.1600 RON ( -0.62% ) MCap 270M P/E 46.2926

Producătorul de ambalaje de carton Vrancart a anunțat încetarea mandatului directorului Nicolae-Paul Dumitrescu, la data de 31 martie. In locul acestuia a venit in funcție Nicu-Ciprian Fedor, care a deținut anterior funcția de CEO adjunct. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.6755 RON (0.30% ) MCap 42B P/E 10.4443

OMV Petrom demarează un proiect major pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 710 MW in sudul României, valoarea investiției fiind estimata la 400 mil. EUR. Proiectul Theia, așa cum a fost numit de companie, este estimat sa se finalizeze in doi ani de la momentul atribuirii contractelor, firmele interesate putând sa depună expresiile de interes pana la data de 18 aprilie. Acest proiect vine in sprijinirea realizării obiectivului companiei de a avea o capacitate instalata de energie regenerabila de cel puțin 1 GW pana in 2030, inclusiv prin parteneriate. (Sursa: Economica.net)

One United Properties Pret curent 0.960 RON (0.10% ) MCap 3.64B P/E 8.225

Ads

One United Properties a informat piața cu privire la demararea programului de răscumpărare acțiuni, care se va desfășura pe o perioada de 18 luni de la data publicării hotărâri AGEA nr. 68/09.10.2023 in Monitorul Oficial al României. Numărul maxim de acțiuni care vor fi răscumpărate este de 10 mil., pe un volum de maxim 25% din cantitatea medie zilnica de acțiuni tranzacționate pe piață. Prețul de răscumpărare va fi cuprins intre 0.2 si 1.50 RON pe acțiune. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.940 RON ( -0.42% ) MCap 819M P/E 25.137

AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB, si-a bugetat, pentru anul 2024, o cifra de afaceri consolidata de 494.9 mil. RON, in creștere cu 16% fata de 2023 (427.3 mil. RON). EBITDA normalizata este estimata sa atingă 92.9 mil. RON (in linie cu 2023), in timp ce obiectivul pentru profitul net normalizat este de 48.8 mil. RON, cu 6% sub nivelul înregistrat in anul precedent. (Sursa: ZF)

Zentiva Pret curent 2.98 RON (0.00% ) MCap 2.07B P/E 10.87

Ads

Zentiva, producătorul de medicamente, se așteaptă sa înregistreze, in 2024, venituri nete de peste 1.1 mld. RON, in creștere cu 20% fata de nivelul din 2023. In ceea ce privește profitul net, compania se așteaptă sa atingă o creștere de aproape 13%, pana la 214 mil. RON. (Sursa: ZF)

Prospectiuni București Pret curent 0.2400 RON ( -1.64% ) MCap 172M P/E 6.5936

Prospectiuni, compania de prospectare geologica, si-a bugetat, pentru anul 2024, o cifra de afaceri de 250.8 mil. RON, in creștere cu 1.6% fata de 2023, si un profit brut de 26.5 mil. RON, cu 24.8% sub nivelul înregistrat in anul precedent. Veniturile totale sunt estimate sa crească cu 2.1%, pana la 257 mil. RON, in timp ce cheltuielile totale sunt așteptate sa crească intr-un ritm mai rapid, cu 6.5%, pana la 230.5 mil. RON. Marja profitului net este estimata sa ajungă la 10.31%. (Sursa: ZF)

Danone Pret curent 59.89 EUR (0.27% ) MCap 38.2B

Danone Romania a finalizat o investiție de 7 mil. EUR pentru susținerea micilor fermieri din zona Zimnicea, care livrează lapte către fabrica de iaurt a companiei din București. Danone achiziționează doar lapte romanesc, procesând anual peste 60,000 tone de litri de lapte. In 2023, compania a colectat lapte proaspăt de la 23 de ferme mari si de la peste 220 de gospodarii. Danone este al doilea cel mai mare jucător de pe piața de lactate din Romania, după cifra de afaceri, care s-a ridicat la 932 mil. RON in 2022. (Sursa: ZF)

Ads

Li Auto Pret curent 30.300 USD (0.05% ) MCap 59.3B

Li Auto a depășit 700,000 de livrări cumulate pana la sfârșitul lunii martie 2024, devenind primul producător emergent de vehicule electrice din China care atinge acest punct de referință. Numai in martie 2024, compania a livrat 28,984 de vehicule, marcând o creștere semnificativa, de 39.2%, fata de perioada similara a anului precedent, si o creștere de 43% fata de luna anterioara. (Sursa: Seeking Alpha)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com