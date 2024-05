ETF mai accesibil – TradeVille

Un ETF Mai Accesibil

Administratorul fondului ETF BET Patria - Tradeville anunță reducerea costurilor de operare începând cu data de 1 iulie 2024. Astfel, din acea data, impactul anual al costurilor totale ale fondului este estimat la 1.35%/an. Fondul a depășit recent valoarea de 300 mil. RON in active nete totale, fiind in creștere cu 80.9% fata de sfârșitul anului trecut, iar numărul de investitori a depășit borna de 20,000, cu 35.6% mai mulți fata de 2023. (Sursa: ZF)

Creste Rata Șomajului

Rata șomajului in luna aprilie a fost, in forma ajustata sezonier, de 5.3%, in creștere cu 0.1% fata de cea înregistrata in luna precedenta. Numărul șomerilor estimat pentru luna aprilie a fost de 443,600. Din păcate, șomajul in rândul tinerilor a rămas extrem de ridicat, la 20.5%. (Sursa: INS)

Portocalele La Mare Căutare

Prețul sucului de portocale, considerat un aliment de baza pentru micul dejun a crescut vertiginos in ultimii ani, din cauza scăderii producției in Florida si a condițiilor meteorologice extreme din Brazilia, cele doua principale zone producătoare de portocale de pe mapamond. Contractele futures pentru sucul de portocale concentrat congelat, tranzacționate la New York, au atins un nou nivel record la mijlocul acestei săptămâni, de 4.77 USD/livra. (Sursa: CNBC)

Șomajul In Scădere

In aprilie 2024, rata șomajului ajustata sezonier, din zona euro, a fost de 6.4%, in scădere de la 6.5% in martie 2024 si in aprilie 2023. Rata șomajului din UE a fost de 6.0%, stabila comparativ cu martie 2024 si aprilie 2023. Eurostat estimează ca aproximativ 13 mil. de persoane din EU, dintre care 11 mil., in zona euro, erau șomeri la finalul lunii trecute. (Sursa: Eurostat)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.902 RON (0.22% ) MCap 785M P/E 29.119

Cea mai mare companie de tehnologie de la BVB, AROBS Transilvania Software, a informat investitorii cu privire la aprobarea prospectului de către ASF de majorare a capitalului social. In prima etapa, valoarea maxima a prețului e subscriere pentru o acțiune noua este de 0.93 RON, in timp ce in ce-a de-a doua etapa prețul de subscriere va fi stabilit de CA. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 5.010 RON ( -3.65% ) MCap 2.66B P/E 5,164.252

Medlife a înregistrat o creștere a cotației de peste 23%, din momentul raportării ultimelor rezultate financiare aferente primului trimestru. Capitalizarea bursiera a companiei a crescut cu 530 mil. RON, ajungând la 2.7 mld. RON. Dinamica prețului din 2024 este de +31%, compania beneficiind si de o lichiditate buna, de aproximativ 100 mil. RON. (Sursa: ZF)

Agroland Business System Pret curent 1.535 RON (0.99% ) MCap 138M P/E 29.303

Consiliul de administrație al Agroland Business System a decis sa cheme acționarii la vot pe 1 iulie pentru aprobarea achiziției a doua echipamente pentru platforma avicola de la Mihăilești, la prețul de 3.8 mil. EUR. Tot pe ordinea de zi se afla si aprobarea contractării unor credite in valoare totala de 8.1 mil. EUR. Pentru anul in curs, societatea si-a bugetat vânzări in creștere cu 23% fata de 2023, si un profit cu 164% mai mare, in valoare de 12.5 mil. RON. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Pret curent 15.1 RON ( -3.21% ) MCap 100M P/E 23.2

Grupul Visual Fan a încheiat primul trimestru al acestui an cu o cifra de afaceri de 18.5 mil. RON, in scădere de la 21.9 mil. RON in T1 2023. Profitul net a marcat, de asemenea, o scădere de la 1.02 mil. RON in T1 2023, la 913,814 RON in T1 2024. In ceea ce privește previziunile pentru anul curent, compania rămâne încrezătoare in realizarea estimărilor bugetare, datorita integrării strategiei “Green by Allview”. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.438 RON ( -1.13% ) MCap 32.9M P/E -24.005

iHunt Technology a informat investitorii cu privire la lansarea noului smartwatch iHunt Watch 12 Titan, din gama produselor premium iHunt “wearables”. Noul ceas oferă clienților tehnologia “convorbire direct de pe ceas”, si are un ecran de 1.85 Full Touch, cu rezoluție HD de 360x360px. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.890 RON (0.79% ) MCap 3.37B P/E 7.425

Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, membri in conducerea executiva a dezvoltatorului imobiliar ONE United Properties, au achiziționat, fiecare, cate 1.05 mil. acțiuni de la investitorii de la bursa prin cele doua societăți in care sunt implicați, OA Liviu Holding Invest si Vinci Ver Holding. In prezent compania are o capitalizare bursiera de 3.35 mld. RON. (Sursa: ZF)

Palantir Technologies Inc Pret curent 21.52 USD (2.77% ) MCap 46.6B P/E -969.66

Armata SUA a acordat un contract in valoare de 480 mil. USD către Palantir Technologies Inc. pentru lucrările la proiectul Maven Smart System, care se va întinde pana in 2029. Maven este un proiect care utilizează tehnologii de inteligenta artificiala pentru a ajuta soldații sa identifice ținte in mod rapid si precis. Contractul consolidează legăturile Palantir cu armata si subliniază rolul companiei in furnizarea de soluții avansate de AI. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 173.10 USD ( -1.59% ) MCap 2.26T

Alphabet investește 2 mld. USD in Malaezia pentru primul sau centru de date si o facilitate de cloud, ceea ce reprezintă cea mai mare investiție planificata a companiei in aceasta tara. Inițiativa este estimata sa creeze 26,000 de locuri de munca si sa genereze un impact economic total de 3.2 mld. USD. Alți giganți din industria tehnologica, cum ar fi Microsoft, Apple si Nvidia își intensifica de asemenea investițiile in Asia de Sud-Est, cu Microsoft anunțând o investiție de 2.2 mld. USD, tot in Malaezia. (Sursa: Bloomberg)

