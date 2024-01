ETF-uri pe Bitcoin – TradeVille

Nivel Record Pentru Activele Nete Ale Fondurilor De Pensii

Circa 83,000 de romani au început, in 2023, sa economisească pentru perioada pensionarii prin fondurile de pensii private facultative (Pilonul III), un nivel record pentru numărul de clienți nou-atrași in sistem intr-un an, începând cu 2008. Numărul total de participanți la acest pilon a ajuns astfel la 710,000, la finalul anului 2023, activele totale nete ale celor 10 fonduri de pensii facultative ridicând-se la un nivel record de 4.74 mld. RON, in creștere cu 31% fata de 2022. (Sursa: ZF)

ETF-Uri Pe Bitcoin

Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a aprobat o serie de modificări ale regulilor pentru a permite crearea de fonduri tranzacționate la bursa (ETF) care urmărească evoluția Bitcoin. Măsura, mult așteptată de către piață, va oferi investitorilor posibilitatea de a investi in criptomonede in mod indirect, fără a trebui sa le dețină. Decizia din aceasta săptămâna va duce la transformarea Grayscale Bitcoin Trust, care deține aproximativ 29 mld. USD in Bitcoin, intr-un ETF, precum si lansarea unor fonduri concurente de la emitenți precum iShares de la BlackRock si Fidelity. (Sursa: CNBC)

Inflația A Depășit Estimările In Decembrie

In decembrie, inflația din SUA a depășit așteptările, indicele preturilor de consum (IPC) crescând cu 0.3% lunar si cu 3.4% anual, depășind estimările. IPC de baza, excluzând alimentele si energia, a reflectat aceeași tendință. In ciuda acestui fapt, trădării de contracte futures prevăd in continuare o probabilitate ridicata de reducere a ratelor Rezervei Federale in 2024. Oficialii Fed rămân însă prudenți, subliniind necesitatea unei politici "restrictive" pe fondul unei inflații ridicate in continuare, in special in ceea ce privește costurile cu chiria. (Sursa: CNBC)

Vânzările Globale De Vehicule Electrice

Vânzările globale de vehicule electrice si hibride (PHEV) au crescut cu 31% in 2023, in linie cu estimările analiștilor de la Rho Motion, rata fiind, însă, mult mai mica fata de creșterea de 60% înregistrată in anul 2022. Pentru 2024, Rho Motion estimează o creștere a vânzărilor globale de EVs intre 25% si 30%. Vehiculele complet electrice cu baterii (BEV) au totalizat 9.5 mil. din cele 13.6 mil. de EVs vândute in întreaga lume in 2023, restul fiind reprezentat de PHEV-uri. (Sursa: Reuters)

Holdingrock1 Pret curent 9.44 RON ( -0.21% ) MCap 167M P/E -7.02

Roca Industry a anunțat decizia Consiliului de Administrație cu privire la operațiunea de majorare de capital social după cum urmează: acțiunile ramase nesubscrise in urma Etapei 1 a majorării capitalului social (aferenta exercitării drepturilor de preferință) vor fi oferite in cadrul unui plasament privat care se va derula in perioada 16.01.2024 – 30.01.2024, cu posibilitatea închiderii anticipate. (Sursa: BVB)

Transgaz Pret curent 19.08 RON (0.42% ) MCap 3.59B P/E 30.06

Transgaz anunță finalizarea Strategiei Climatice si de Decarbonizare, realizata cu sprijinul Băncii Europene, in vederea tranziției etapizate către o activitate neutra din punct de vedere climatic si consolidării rezilienței la schimbările climatice. Obiectivul companiei este ca, pana in 2030, sa reducă cu 30% emisiile de gaze cu efect de sera, respectiv, pana in 2050, procentul sa se ridice la 90%. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5220 RON (0.77% ) MCap 2.95B P/E -1.7309

In 2023, Fondul Proprietatea a înregistrat o creștere de 37% a numărului de acționari, comparativ cu anul precedent. La sfârșitul lunii decembrie, FP avea peste 22,600 de acționari, cu 6,000 mai mulți fata de 2022. Din total, 24.4% erau acționari instituționali romani, 23.4% persoane fizice, in timp ce Ministerul Finanțelor are o cota de 6.5% din capitalul social al companiei. Dinamica din ultima luna a prețului acțiunii FP este de +5%, comparativ cu un avans de 4.5% pentru indicele BET. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.5795 RON ( -0.26% ) MCap 36.1B P/E 9.7795

OMV Petrom a raportat o producție totala de hidrocarburi mai mica la T4 2023 fata de trimestrul anterior, aceasta fiind cu 3.1% mai slaba, in timp ce a înregistrat valori cu 6.8% mai mici fata de T4 2023. Cea mai mare scădere a suferit-o producția de gaze naturale, de la 59.5 mii bep/zi la 56.3 mii bep/zi, iar prețul mediu realizat la țiței a fost de 73.5 USD/bbl, mai mic fata de T3 2023. Marja de rafinare s-a ridicat la doar 10.79 USD/bbl, fiind mai mica decât media primelor 3 trimestre ale anului trecut, de 14.9 USD/bbl. Doar producția de energie electrica de la Brazi a cunoscut o revitalizare, aceasta însumând o valoare de 1.71 TWh la T4 2023, fiind mai mare cu 15.5% fata de T3 2023. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 0.998 RON ( -0.20% ) MCap 101M P/E -4.017

Holde Agri Invest a informat investitorii cu privire la numirea domnului Daniel Adam in funcția de director financiar, începând cu data de 1 februarie 2024, acesta înlocuind-l pe domnul Adrian Pirciu. Adrian Adam are o experiență de peste 20 de ani in domeniul financiar, ocupând diverse poziții de conducere la EDS Group, World Class si Infopress. De asemenea, in ultimele noua luni, Daniel Adam a asistat Holde din poziția de consultant. Acesta va fi responsabil de coordonarea departamentului financiar si va contribui la atragerea de finanțări prin intermediul pieței de capital, precum si la procesul privind transferul acțiunilor HAI pe Piața Principala a Bursei de Valori București. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.040 RON (0.48% ) MCap 1.24B P/E 13.694

Aquila face publica a doua tranzacție M&A, in urma încheierii unui acord preliminar pentru preluarea integrala a firmelor Parmafood Trading si Parmafood Group Distribution, pentru un preț maxim de 16.5 mil. EUR. Prețul va fi achitat in 3 transe, astfel: 80% la perfectarea tranzacției si cate 10% in următorii doi ani. Achiziția va fi finanțată din surse proprii. Companiile achiziționate prestează activități de distribuție in canalele HoReCa, Retail Modern si Retail Tradițional, operand depozite logistice cu sisteme integrate de management ale stocurilor. (Surse: ZF;BVB)

Coinbase Global Pret curent 143.01 USD ( -5.47% ) MCap 33.1B P/E -25.94

După aprobarea din partea SEC a ETF-urilor pe Bitcoin, Coinbase va fi in prim planul ecosistemului de active digitale, ca partener de custodie pentru companii de aventura precum BlackRock, Franklin Templeton sau Wisdom Tree. Coinbase va deveni astfel un pilon esențial pentru stocarea si păstrarea in siguranță a activelor pentru aceste companii. In timp ce veniturile din custodie reprezintă o mare oportunitate de creștere pentru Coinbase pe termen scurt, unii analiști din industrie sunt îngrijorați de faptul ca activitatea de baza in domeniul tranzacțiilor este in pericol pe termen lung. Investitorii vor avea posibilitatea de a investi direct in moneda digitala fără a utiliza o bursa de active precum Kraken, Binance sau Coinbase. (Sursa: CNBC)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Pret curent 672.5 EUR ( -1.54% ) MCap 339B

Conglomeratul de lux, LVMH, se afla in discuții avansate cu TikTok cu privire la un plan de limitare a vânzării produselor contrafăcute pe aplicația de partajare video. Scopul companiei franceze este de a oferi clienților o experiență de shopping reala, pe măsură ce TikTok își extinde prezenta la nivel mondial. Parteneriatul ar putea ajuta la creșterea reputației rețelei de socializare, care si-a propus obiective îndrăznețe in 2024. Printre ele, se numără si creșterea volumului afacerilor pe piață americana mărirea af de comerț electronic de 10 ori fata de nivelul actual. (Sursa: Bloomberg)

Occidental Petroleum Pret curent 57.58 USD (1.37% ) MCap 50.8B P/E 8.68

Berkshire Hathaway si-a mărit participația in compania Occidental Petroleum la 34%, conform datelor furnizate de SEC. In ultima luna, compania controlata de Warren Buffett a acumulat peste 15 mil. de acțiuni, la un cost total aproximativ de 900 mil. USD. Achiziția a acut loc in contextul in care OXY si-a extins amprenta in prolificul bazin Permian cu peste 94,000 de acri. (Sursa: Seeking Alpha)

