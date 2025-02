Europa răsuflă ușurată... – TradeVille

Top creșteri și scăderi la BVB

Primele 2 luni din 2025 au adus o evoluție mixta a pieței locale, care a oferit un randament de aproximativ 5% investitorilor, raportat la evoluția indicelui de referința BET. Cel mai mare randament dintre companiile din componenta indicelui se regăsește la Transelectrica, care a reușit sa aducă investitorilor peste 20% in primele 6 săptămâni din an. Podiumul a fost completat de Transgaz si Fondul Proprietatea. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate de TeraPlast, Antibiotice si ONE United Properties. (Sursa: ZF)

Continua rotația?

Avântul DeepSeek in domeniul inteligentei artificiale a stimulat sentimentul investitorilor fata de companiile din China, principalul indice bursier crescând cu pana la 26% fata de minimul înregistrat în luna ianuarie. Explozia acțiunilor chineze vine intr-un moment in care companiile indiene se afla in teritoriu de corecție, experții indicând o rotație dinspre India către China. Indicele CSI300 din China a avut randamente negative timp de 3 ani consecutivi înainte de a înregistra câștiguri puternice anul trecut, in timp ce acțiunile indiene au înregistrat o creștere seculara in ultimii 9 ani, dar randamentele din 2024 au fost mult mai mici decât cele din anul precedent. (Sursa: CNBC)

Europa răsufla ușurată...

Alegerile cu cea mai mare miza din ultimii ani din Germania deschid calea către o creștere a cheltuielilor, analiștii prognozând sfârșitul unei ere de politica fiscala restrictiva. Moneda Euro a crescut cu pana la 0.7% la începutul zilei de ieri, după ce liderul opoziției conservatoare din Germania, Friedrich Merz, a câștigat alegerile federale de duminica, in conformitate cu așteptările analiștilor. Totodată, indicele DAX se apreciat cu peste 1% in primele ore de tranzacționare de la Frankfurt. Matt Gertken, strateg geopolic la BCA Reserach este de parare ca Germania va avea un guvern cu o orientare pro-business si pro-investiții. (Sursa: Bloomberg)

Revirimentul sectorului de lux?

Sectorul european de lux, aflat in dificultate, începe sa dea semne de revigorare după ultimele raportări trimestriale. Cu toate acestea, slăbiciunea continua in China, iar perspectiva taxelor vamale din SUA, ar putea lasă chiar si cele mai exclusiviste branduri in dificultate. In ultima perioada, Hermes, LVMH si Kering au reușit sa obțină performante financiare peste așteptări, in timp ce Richemont, proprietarul brandului Cartier, a înregistrat, luna trecuta, cele mai mari vânzări trimestriale din istorie. (Sursa: CNBC)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.285 RON ( -0.77% ) MCap 1.54B P/E 18.519

Incepand cu luna martie, furnizorul global de indici, FTSE Russell a anunțat ca acțiunile Aquila vor fi reincluse în indicii FTSE Global Micro Cap în urma îndeplinirii cerințelor de lichiditate si de dimensiune. Pe lângă Aquila si actiunile AROBS si Sphera Franchise Group vor fi reincluse. Astfel, in 2024, Romania va fi prezenta in cadrul indicilor FTSE Russell cu 14 companii, dintre care 9 companii in indicii FTSE Global All Cap. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.1790 RON ( -0.83% ) MCap 423M P/E -7.3461

Impact a anunțat încheierea unui contract de împrumut cu Iaciu Gheorghe, acționar cu o deținere de cca. 58% in capitalul social al Impact. Astfel, Impact se va putea împrumuta cu o suma de pana la 15 mil. RON, la o dobânda anuala de 6.95%, pe o perioada de un an. Suma împrumutata va fi utilizata in scopul finanțării activității curente. (Sursa: BVB)

Prefab Bucuresti Pret curent 3.10 RON ( -1.90% ) MCap 130M P/E 678.19

Blocajul din piața materialelor pentru construcții cauzat de lipsa lichidității si stagnarea proiectelor mari pentru infrastructura justifica scăderea de 11.4% din ultimul an, înregistrata de Prefab Bucuresti. Conform raportului preliminar, la sfârșitul anului 2024, compania a înregistrat o cifra de afaceri de 86.5 mil. RON (-21.6% vs. 2023) si un profit net de 921,551 RON. (Sursa: ZF)

2Performant Network Preț curent 1.550 RON ( -5.49% ) MCap 20.2M P/E -32.282

2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, a făcut publice investitorilor rezultatele provizorii aferente anului 2024. Compania a înregistrat, la sfârșitul anului 2024 o cifra de afaceri de 48 mil. RON, in creștere cu 4% comparativ cu perioada anterioara. Rezultatul din exploatare a suferit o scădere de 238%, pana la o pierdere de 1.35 mil. RON, fiind afectat predominant de comisioanele plătite afiliaților (+8%) si de cheltuielile cu personalul (+15%). (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 0.926 RON (1.09% ) MCap 150M P/E 31.296

Safetech Innovations a publicat rezultatele preliminare aferente anului precedent, înregistrând, la nivel individual, o cifra de afaceri de 42.3 mil. RON, in creștere cu 36% comparativ cu anul 2023. Rezultatul operațional la nivel individual a însumat 15.5 mil. RON, cu 40% mai mult fata de 2023, datorita extinderii afacerii si a concentrării asupra serviciilor cu marja mai mare. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0.585 RON (3.54% ) MCap 59.9M P/E 6.131

Meta Estate Trust a informat investitorii cu privire la intenția de a se extinde pe piața de retail din Romania, printr-o investiție de 10 mil. EUR in parcuri de retail finalizate, total operaționale, cu contracte de închiriere pe perioade de 10-15 ani. Strategia de finanțare structurata luata in calcul include un levier bancar cu LTV 50% si co-optarea unor parteneri. (Sursa: BVB)

Just Eat Takeaway.com Preț curent 19.090 EUR (53.64% ) MCap 4.05B

Prețul acțiunilor Just Eat a crescut cu peste 50% la deschiderea ședinței bursiere de luni in contextul in care compania urmează sa fie achiziționata de Prosus, pentru aproximativ 4.1 mld. EUR. Oferta evaluează acțiunile Just Eat la 20.3 EUR, oferind o prima de 63% fata de prețul de închidere de la sfârșitul săptămânii trecute. Prosus, care este deținuta majoritar de Naspers din Africa de Sud, deține deja o participație de 28% la Delivery Hero, principala companie de livrare de alimente. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 248.13 USD (1.05% ) MCap 3.88T

Apple a anunțat ca va apela la 20,000 de noi angajați in SUA pentru producerea de servere de inteligenta artificiala. Știrea vine in contextul taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump asupra bunurilor importate din China. Compania a declarat ca intenționează să cheltuiască 500 mld. USD pe piața interna in următorii 4 ani. Dezvăluirea vine la doar câteva zile după întâlnirea dintre Donald Trump si directorul executiv al Apple, Tim Cook. (Sursa: Bloomberg)

